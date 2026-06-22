‘Hey ChatGPT, sloop dit pand’: Twents sloopbedrijf werft personeel met spandoek van 8 bij 8 meter

ChatGPT kan veel, maar een pand slopen nog niet. Het Twentse Kamphuis Sloopwerken gebruikt die knipoog voor een opvallende vacatureactie: een reuzespandoek van 8 bij 8 meter. Daarmee wil het bedrijf jonge mensen en studenten bereiken in een arbeidsmarkt waarin goede vakmensen lastig te vinden zijn.

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„Hey ChatGPT, sloop dit pand.” De tekst op het enorme spandoek van 8 bij 8 meter is niet te missen en trekt sinds maandagochtend de aandacht van menig voorbijganger.



Het spandoek is een verkapte vacature van Kamphuis Sloopwerken uit het Twentse Reutum. Het bedrijf is deze week begonnen met de sloop van het pand, die enkele maanden gaat duren.



ChatGPT weet en kan veel, maar een gebouw slopen blijft toch echt mensenwerk. En dus kregen ze bij Kamphuis het idee om het slopersvak op deze manier onder de aandacht te brengen.



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Jonge mensen en studenten

Waarom juist op het Stationsplein? „Omdat het een drukke plek is waar veel jonge mensen en studenten langslopen”, vertelt Emma Horsthuis, manager duurzaamheid en communicatie bij Kamphuis Sloopwerken, aan Tubantia.



Ze moet eerlijk bekennen dat ze het idee voor een spandoek niet zelf heeft bedacht. „Ik heb het eerder voorbij zien komen, maar de tekst was niet exact hetzelfde. Het is gewoon een ludieke manier om op zo’n drukke locatie ons vak onder de aandacht te brengen.”

Geen sexy imago

Want het beroep van sloper heeft nu niet bepaald een sexy imago, weet Horsthuis uit eigen ervaring. Ze merkte dat aan de reacties van haar vriendinnen toen ze destijds bij Kamphuis aan de slag ging. Onterecht, vindt ze zelf. „Ik zou soms wel van de daken willen schreeuwen hoe ontzettend leuk het is om bij zo’n praktisch bedrijf te werken.”



Een groot voordeel volgens Horsthuis is dat je - in tegenstelling tot veel andere banen in de bouw - geen specifieke opleiding nodig hebt om als sloper aan de slag te gaan.



Horsthuis hoopt dat het spandoek mensen triggert om die stap te zetten, want extra handen zijn meer dan welkom. „Het is niet alleen lastig om goede krachten over de drempel te krijgen, maar ook om ze vervolgens te behouden.”



Dit artikel is geschreven door Anne Loohuis voor Tubantia.



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