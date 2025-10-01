VVD wil weer dé ondernemerspartij zijn met lagere lasten, minder regels en een goed ondernemersklimaat

1. Groei en investeringen
Niet afwachten, maar investeren: de VVD ziet infrastructuur, energie en innovatie als de motor voor groei. Zo moeten startups, scale-ups en het mkb meer ruimte krijgen om door te breken en door te groeien. De drie concrete pijlers:
Investeringsagenda
Aanpak van grote knelpunten zoals digitale infrastructuur en energietransitie om groei mogelijk te maken.
Investeringsmaatschappij
Nieuw fonds voor groeikapitaal zodat startups en scale-ups makkelijker kunnen uitbreiden in Nederland.
AI-fonds
Steun voor mkb om AI te benutten, plus plannen voor een AI-hub en zelfs een AI-gigafabriek.
2. Ondernemersklimaat
Ondernemerschap verdient volgens de VVD meer waardering en vooral meer zekerheid. Geen gedraai meer dus in beleid: ondernemers hebben juist baat bij rust en voorspelbaarheid om te kunnen investeren. De drie concrete punten:
Wettelijke plicht
De overheid moet zorgen voor een beter ondernemersklimaat, met minder bureaucratie en stabiel beleid.
Internationale positie
Nederland moet in de top-10 van concurrerende economieën blijven; dreigt het land daaruit te vallen, dan moet de overheid ingrijpen.
Belastingdruk
De VVD wil lasten voor ondernemers verlagen om ruimte te scheppen voor investeringen en banen.
3. Zelfstandigen en zzp
Veel zzp’ers zitten nu klem tussen onduidelijke regels en het risico dat hun werk achteraf als dienstverband wordt gezien. De VVD wil dat zelfstandigen weten waar ze aan toe zijn en tegelijk hun vrijheid behouden. De drie concrete punten:
Nieuwe zelfstandigenwet
Twee duidelijke toetsen (tarief en gezag) moeten schijnzelfstandigheid tegengaan en opdrachtgevers zekerheid bieden.
Vrijheid met basisvoorzieningen
Zelfstandigen houden keuzevrijheid, maar regelen wél pensioen en arbeidsongeschiktheid.
Rechtsvermoeden
Bij een laag uurtarief geldt automatisch werknemerschap, om misbruik te voorkomen.
Aanpak schijnzelfstandigheid
Strengere handhaving zodat echte ondernemers de ruimte houden.
4. Duurzaamheid en energie
De VVD wil verduurzamen, maar wel op een manier die betaalbaar en uitvoerbaar blijft. Economische groei en energiezekerheid moeten volgens de partij net zo zwaar wegen als klimaatdoelen. De vier concrete punten:
Klimaat- en Groeiwet
Vervanging van de huidige Klimaatwet, waarin CO2-reductie wordt afgewogen tegen betaalbaarheid en energiezekerheid.
Energiekosten
Verlenging van de compensatieregeling (IKC) voor bedrijven met hoge elektriciteitsrekeningen.
Nieuw energieakkoord
Afspraken met bedrijven om energielasten te verlagen en netcongestie samen op te lossen.
Kernenergie
Versneld bouwen van vier grote centrales en streven naar een kleine reactor (SMR) vóór 2035.
5. Infrastructuur en mobiliteit
Wie niet vooruitkomt, staat stil: volgens de VVD moet Nederland blijven investeren in bereikbaarheid. Van files tot vliegvelden, infrastructuur moet de economie draaiend houden. De vier concrete punten:
Vestigingsklimaatfonds
Structureel geld voor aanleg van nieuwe wegen en onderhoud van bestaande infrastructuur.
File-aanpak
Focus op de grootste knelpunten in de file-top-10 en snellere procedures om projecten sneller rond te krijgen.
Autorijden betaalbaar houden
Accijnzen niet verder laten oplopen en autobelastingen hervormen.
Luchtvaart
Schiphol mag weer groeien en Lelystad Airport moet open om de internationale hubpositie van Nederland te behouden.
6. Regeldruk
Mooie plannen van de VVD, maar met regeldruk als betonlaag komt er niks van de grond. De partij ziet dit zelf ook als één van de grootste remmen op groei en ondernemerschap. Ondernemers moeten minder tijd kwijt zijn aan bureaucratie en onzekerheid, zodat zij zich kunnen richten op innoveren en ondernemen. En zo wil de partij dit bewerkstelligen:
Wettelijke plicht
De overheid moet de regeldruk voor ondernemers te verminderen en het ondernemersklimaat verbeteren.
Minder bureaucratie
Vergunningen sneller rondmaken, procedures vereenvoudigen en onnodige rapportages schrappen.
Arbeidsmarkt en sociale zekerheid
Regels versimpelen zodat werkgevers makkelijker mensen in dienst nemen.
Stabiel beleid
Minder grilligheid in wetgeving en fiscale regels, zodat bedrijven durven investeren en plannen op de lange termijn.
