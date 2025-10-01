In aanloop naar de komende verkiezingen profileert de VVD zich als echte partij voor de ondernemer met een bijpassend programma: minder regels , lagere lasten en flinke investeringen in AI , energie (kernenergie), infrastructuur en innovatie. Zelfstandigen en ondernemers in alle sectoren krijgen volgens de partij van lijsttrekker Dilan Yeşilgöz meer duidelijkheid en ruimte voor ondernemerschap.

VVD wil weer dé ondernemerspartij zijn met lagere lasten, minder regels en een goed ondernemersklimaat

Lees verder onder de advertentie

1. Groei en investeringen

Niet afwachten, maar investeren: de VVD ziet infrastructuur, energie en innovatie als de motor voor groei. Zo moeten startups, scale-ups en het mkb meer ruimte krijgen om door te breken en door te groeien. De drie concrete pijlers:

Investeringsagenda

Aanpak van grote knelpunten zoals digitale infrastructuur en energietransitie om groei mogelijk te maken. Investeringsmaatschappij

Nieuw fonds voor groeikapitaal zodat startups en scale-ups makkelijker kunnen uitbreiden in Nederland. AI-fonds

Steun voor mkb om AI te benutten, plus plannen voor een AI-hub en zelfs een AI-gigafabriek.

Lees ook: Verkiezingen 2025: wat beloven de politieke partijen ondernemers?

Lees verder onder de advertentie

2. Ondernemersklimaat

Ondernemerschap verdient volgens de VVD meer waardering en vooral meer zekerheid. Geen gedraai meer dus in beleid: ondernemers hebben juist baat bij rust en voorspelbaarheid om te kunnen investeren. De drie concrete punten:

Wettelijke plicht

De overheid moet zorgen voor een beter ondernemersklimaat, met minder bureaucratie en stabiel beleid. Internationale positie

Nederland moet in de top-10 van concurrerende economieën blijven; dreigt het land daaruit te vallen, dan moet de overheid ingrijpen. Belastingdruk

De VVD wil lasten voor ondernemers verlagen om ruimte te scheppen voor investeringen en banen.

Lees ook: VVD gaat voor eigen zzp-wet en geeft geen steun aan huidige Vbar

Lees verder onder de advertentie

3. Zelfstandigen en zzp

Veel zzp’ers zitten nu klem tussen onduidelijke regels en het risico dat hun werk achteraf als dienstverband wordt gezien. De VVD wil dat zelfstandigen weten waar ze aan toe zijn en tegelijk hun vrijheid behouden. De drie concrete punten:

Nieuwe zelfstandigenwet

Twee duidelijke toetsen (tarief en gezag) moeten schijnzelfstandigheid tegengaan en opdrachtgevers zekerheid bieden. Vrijheid met basisvoorzieningen

Zelfstandigen houden keuzevrijheid, maar regelen wél pensioen en arbeidsongeschiktheid. Rechtsvermoeden

Bij een laag uurtarief geldt automatisch werknemerschap, om misbruik te voorkomen. Aanpak schijnzelfstandigheid

Strengere handhaving zodat echte ondernemers de ruimte houden.

Lees ook: PVV ziet het mbo als motor van de economie en wil vrij baan voor ondernemers met minder regels

Lees verder onder de advertentie

4. Duurzaamheid en energie

De VVD wil verduurzamen, maar wel op een manier die betaalbaar en uitvoerbaar blijft. Economische groei en energiezekerheid moeten volgens de partij net zo zwaar wegen als klimaatdoelen. De vier concrete punten:

Klimaat- en Groeiwet

Vervanging van de huidige Klimaatwet, waarin CO2-reductie wordt afgewogen tegen betaalbaarheid en energiezekerheid. Energiekosten

Verlenging van de compensatieregeling (IKC) voor bedrijven met hoge elektriciteitsrekeningen. Nieuw energieakkoord

Afspraken met bedrijven om energielasten te verlagen en netcongestie samen op te lossen. Kernenergie

Versneld bouwen van vier grote centrales en streven naar een kleine reactor (SMR) vóór 2035.

5. Infrastructuur en mobiliteit

Wie niet vooruitkomt, staat stil: volgens de VVD moet Nederland blijven investeren in bereikbaarheid. Van files tot vliegvelden, infrastructuur moet de economie draaiend houden. De vier concrete punten:

Lees verder onder de advertentie

Vestigingsklimaatfonds

Structureel geld voor aanleg van nieuwe wegen en onderhoud van bestaande infrastructuur. File-aanpak

Focus op de grootste knelpunten in de file-top-10 en snellere procedures om projecten sneller rond te krijgen. Autorijden betaalbaar houden

Accijnzen niet verder laten oplopen en autobelastingen hervormen. Luchtvaart

Schiphol mag weer groeien en Lelystad Airport moet open om de internationale hubpositie van Nederland te behouden.

Lees ook: EZ-minister Karremans waarschuwt: ‘Volgende Mollie of Coolblue komt mogelijk niet uit Nederland’

6. Regeldruk

Mooie plannen van de VVD, maar met regeldruk als betonlaag komt er niks van de grond. De partij ziet dit zelf ook als één van de grootste remmen op groei en ondernemerschap. Ondernemers moeten minder tijd kwijt zijn aan bureaucratie en onzekerheid, zodat zij zich kunnen richten op innoveren en ondernemen. En zo wil de partij dit bewerkstelligen:

Lees verder onder de advertentie

Wettelijke plicht

De overheid moet de regeldruk voor ondernemers te verminderen en het ondernemersklimaat verbeteren. Minder bureaucratie

Vergunningen sneller rondmaken, procedures vereenvoudigen en onnodige rapportages schrappen. Arbeidsmarkt en sociale zekerheid

Regels versimpelen zodat werkgevers makkelijker mensen in dienst nemen. Stabiel beleid

Minder grilligheid in wetgeving en fiscale regels, zodat bedrijven durven investeren en plannen op de lange termijn.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van de VVD.

Weten wat de andere grote partijen willen, kijk dan hier.