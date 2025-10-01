GroenLinks-PvdA gaat voor meer innovatie, duurzaamheid en strenger beleid voor grote ondernemingen

GroenLinks-PvdA heeft duurzaamheid en milieu hoog in het vaandel bij de komende verkiezingen. De partij wil daar ook flink in investeren. Net als in innovatie. Verder wordt de partij strenger voor grote ondernemingen.

1. Economie en ondernemerschap

GroenLinks-PvdA zet in op een economie die zowel duurzaam als innovatief is. Flinke investeringen in nieuwe technologie en regio’s moeten meer banen en bedrijvigheid opleveren. Tegelijkertijd trekt de partij de touwtjes voor grote ondernemingen strakker aan. De belangrijkste punten:

Toekomstfonds

25 miljard euro als investering in duurzame industrie, wetenschap, onderzoek en grote ov-projecten. Regionale ontwikkeling

Steun voor innovatieve regio’s zoals Brainport Eindhoven en Food Valley, zodat kennis en banen ook buiten de Randstad terechtkomen. Startups & scale-ups

Aantrekkelijker vestigingsklimaat en betere toegang tot kapitaal; meer ruimte voor nieuwe vormen van beloning om talent aan te trekken. Mkb

Het tweede ziektejaar wordt collectief verzekerd, zodat kleine werkgevers niet alle lasten dragen. Detailhandel

Bescherming voor kleine winkeliers tegen de dominantie van online giganten, bijvoorbeeld door retourkosten door te belasten en distributiecentra te beperken.

2. Arbeidsmarkt en zelfstandigen

GroenLinks-PvdA legt de nadruk op zekerheid en ‘fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden’. Werkgevers moeten verantwoordelijkheid nemen voor goed loon en veilige werkomstandigheden, terwijl zelfstandigen meer duidelijkheid en verplichtingen krijgen. De belangrijkste punten:

Arbeidsmigratie Bedrijven mogen alleen arbeidsmigranten inzetten als ze goede lonen betalen en fatsoenlijke huisvesting en behandeling garanderen. Zelfstandigen

Helder onderscheid tussen werknemers en zzp’ers. Bij een laag tarief geldt een rechtsvermoeden van werknemerschap om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Loondoorbetaling

Het tweede ziektejaar wordt collectief verzekerd, zodat vooral mkb’ers niet in hun eentje met hoge lasten worden opgezadeld. Aanbestedingen

Opdrachten van de overheid gaan alleen naar bedrijven die cao-lonen betalen en goede arbeidsvoorwaarden hanteren. Veilig werkklimaat

Werkgevers worden verantwoordelijk gehouden voor het actief tegengaan van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

3. Energie en verduurzaming

Bijna vanzelfsprekend staat klimaatbeleid centraal in de plannen van GroenLinks-PvdA. Bedrijven die verduurzamen krijgen steun, maar wie blijft vervuilen gaat meer betalen. Daarmee wil de partij de economie niet alleen groener maar ook onafhankelijker maken. De belangrijkste punten:

Klimaatdoelen

65 procent minder CO2-uitstoot in 2030 en volledig klimaatneutraal in 2040. Industriepolitiek

Alleen bedrijven met een geloofwaardig klimaatplan krijgen steun. Bedrijven die niet meebewegen verliezen ruimte en voordelen. Fossiele subsidies

Afbouwen van belastingvoordelen voor grootverbruikers: ‘de vervuiler betaalt’. Normering

Invoeren van bindende besparingsdoelen en strengere normen voor energie-efficiëntie in de industrie. Energiezekerheid

Versnelling van investeringen in zon- en windenergie en meer eigen productie om minder afhankelijk te zijn van het buitenland.

4. Mobiliteit en infrastructuur

GroenLinks-PvdA ziet duurzame mobiliteit als motor voor bereikbaarheid. Openbaar vervoer moet betaalbaar en aantrekkelijk worden en ook regio’s buiten de Randstad beter verbinden. De belangrijkste punten:

Bereikbaarheid regio

Uitbreiding van buslijnen, heropening van stations en betere aansluiting van regionale ov-netwerken. Betaalbaarheid

Invoering van een Klimaatticket van 59 euro per maand voor onbeperkt reizen in daluren. Duurzaam vervoer

Alle treinlijnen elektrificeren en nieuwe woningbouwprojecten standaard koppelen aan duurzame ov-oplossingen. Arbeidsmarkt en ov

Betere arbeidsvoorwaarden voor bus- en treinpersoneel om het personeelstekort in de sector op te lossen.

Lees hier het volledige verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA.

