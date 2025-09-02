Laura heeft met 5,3 vierkante meter kleinste bakkerij van Nederland: ‘Alles zelf in elkaar geklust’

Stroopwafelcheesecake, flatbread, zelfgemaakte limonade en verse koffie: het komt allemaal uit deze piepkleine bakkerij. Bestellen en opeten kan alleen buiten, ook in de winter. Toen het pand net vrijkwam, twijfelde Laura nog: „Hoe moest ik alles erin passen?”

„Ik sliep letterlijk met de plattegrond van het ieniemini pand naast mijn bed. ‘s Nachts werd ik wakker met ideeën”, vertelt Laura Hagmeijer (42) in het AD. Ze is eigenaresse van het kleinste bakkerijtje van heel Nederland: niet voor niets heet het Het Kleine Bakkertje. „Toen dit pand vrijkwam, twijfelde ik zo: hoe moest ik alles erin passen? Het leek onmogelijk. Maar er komt ook niet zo vaak iets vrij in Maarn, zeker niet pal naast het station. Aangemoedigd door mijn vriend waagde ik toch de sprong.”

Met slechts 5,3 vierkante meter is het een kwestie van passen en meten. Bestellen moet buiten de bakkerij en alleen op het terras kan je de lekkernijen opeten: ook in de winter. „Dan doe ik de luiken en de deur helemaal dicht en dan geeft de oven nog net genoeg warmte. Verwarming heb ik hier niet.” Naar het toilet? Dat moet in de winkel ernaast.

Carrière in de horeca

Laura’s bakkerscarrière begon met een horecaopleiding, maar ze had altijd meer met patisserie dan met koken. Lang bakte Laura dan ook taarten op aanvraag in de avonden, naast haar administratieve werk en carrière in de horeca.

AD/Mel Boas | Dagelijks maakt Laura een ander soort gebak dat je kan komen proeven. Deze keer op het menu: stroopwafelcheesecake.

Toen dit gebouwtje te huur werd aangeboden, deinsde Laura niet terug voor de uitdagingen die erbij kwamen kijken: „Ik zou iedereen willen adviseren: niet geschoten is altijd mis. Voor mij was het thuis bakken heel leuk, maar dit plekje geeft mijn passie echt een eigen gezicht. Dit is echt een reflectie van wie ik ben.”

Het Kleine Bakkertje als ontmoetingsplek

Nu, precies een jaar na opening van haar minuscule zaak, is haar bakkerij een vaste ontmoetingsplek geworden voor inwoners uit Maarn. „Soms komen ouderen hier een koffietje drinken aan de toonbank, of zeggen kinderen: ‘We willen nog iets halen bij Laura’, dat vind ik zo leuk.”

Laura kent van veel vaste klanten het favoriete drankje. „Soms staat hier op vrijdagochtend een rij, en bijna niemand hoeft iets te bestellen, want ik weet al wat ze willen. Maar dan moeten ze niet ineens iets anders willen”, zegt ze lachend.

De ruimte mag dan klein zijn, toch weet Laura veel op de menukaart te zetten, en ze maakt alles zelf: „Dat is echt mijn grote passie”, vertelt ze trots. Het menu verandert ze geregeld: „Ik probeer steeds wat nieuws te bedenken om het leuk te houden voor mezelf en mijn klanten.”

Het bakkerijtje is helemaal gemaakt naar eigen ontwerp: „Op zo’n kleine ruimte is het echt een kwestie van superefficiënt werken. Ik heb alles zelf in elkaar geklust: alles is aangepast naar hoe ík het handig vind”, zegt Laura.

Met dank aan Marktplaats

Het interieur is grotendeels opgebouwd met tweedehands vondsten van Marktplaats. „De luifel, de kastjes, zelfs de aanrechtbladen komen daarvandaan. Hier kon ik losgaan met kleur, thuis is dat niet zo, hoor”, gniffelt Laura, terwijl ze naar de roze deur wijst, geschilderd met verf die overbleef van haar dochters bed. Hoewel Laura geniet van haar werk, blijft het ondernemerschap spannend.

Ik zou het liefst meer soorten quiches of taarten willen aanbieden, dat kan nu niet Laura Hagmeijer De kleinste bakkerij van Nederland

„Ik moest echt over een drempel heen toen ik hier openging. Je denkt voortdurend: vinden mensen het nog lekker? Blijven ze terugkomen?” Ook het negatieve advies om de bossen in te gaan, vanwege wolf Bram, heeft een impact op Laura’s zaak. „Ja, ik merk wel dat het nu even wat minder is vanwege Bram. Dat is wel lastig. Het is gewoon mijn fulltime baan.”

Toch droomt Laura van een grotere bakkerij. De beperkte ruimte laat weinig mogelijkheden voor uitbreiding van de menukaart. „Ik zou het liefst meer soorten quiches of taarten willen aanbieden, dat kan nu niet. Maar het is fijn om hier te zijn, dit plekje straalt mijn persoonlijkheid uit. Dit ben ik. En wie weet wat de toekomst brengt”, lacht Laura.

