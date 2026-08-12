Victor springt in het gat dat Carpetright achterlaat: ‘We denken na voordat we iets doen’

Toen het laten leggen van zijn eigen vloer niet echt soepel ging, wist Victor Weng het zeker: dat kan beter. Zo gezegd, zo gedaan. En nu is hij vanuit Amersfoort uitgegroeid tot een van de grootste spelers in de vloerensector. „Wat wij doen is echt een ambacht.”

Lees verder onder de advertentie

Een vloer in een woning leggen: dat kan wel op tienduizend verschillende manieren, zegt ondernemer Victor Weng tegen het AD. „Je hebt verschillende vloeren, je hebt verschillende ondergronden, je hebt verschillende huizen en dus is het leggen van een vloer nooit gewoon een makkie.” Precies dat is waar zijn LAB21 in gespecialiseerd is.

Lees ook: Victor, ondernemer achter grootste bedrijf in vloeren LAB21: ‘Europa? Ambitie om ook dáár marktleider te worden’

De grootste vloerenwinkel van Nederland

De vloerenzaak – met hoofdkantoor in Amersfoort – noemt zichzelf de grootste vloerenwinkel van Nederland en heeft maar liefst zeventien showrooms. Hier, in Amersfoort, is ook een showroom te vinden, maar ook nog eens een groot kantoor met allerlei vloerspecialisten.

Lees verder onder de advertentie

„Ik ben met LAB21 begonnen met de verkoop van natuursteen”, legt Victor uit. „Maar dat sloeg niet echt aan. Toen ik op gegeven moment mijn eigen huis aan het verbouwen was en een nieuwe vloer liet leggen, ontdekte ik dat dáár juist een gat in de markt zat.”

“ Zelf heb ik niet zoveel ervaring met het leggen van een vloer ” Victor Weng

Nadenken over een bedrijf

Wat gebeurde er: het leggen van zijn vloer ging niet echt soepel. „Er gingen wat dingen mis en toen dacht ik: ‘Volgens mij kan dit beter.’ En ik ben na gaan denken over een bedrijf.”

Zo gezegd, zo gedaan. LAB21 werd geboren, maar al snel merkte Victor dat een vloerenbedrijf dynamischer is dan het lijkt. „Er is geen standaardvloer en er is ook geen standaardhuis. Je hebt dus best wel veel ervaring nodig om zeker te zijn van je zaak en om een vloer op een goede manier te kunnen leggen.”

Lees verder onder de advertentie

Want bij LAB21 koop je niet alleen je vloer, je laat hem ook meteen in huis leggen. „Daar hebben we best wel over na moeten denken: hoe ga je om met alle verschillende situaties die je tegen kunt komen?” En dus verzamelde Victor een team van specialisten om zich heen die, allemaal bij elkaar opgeteld, precies zouden moeten weten wat ze doen. „Zelf heb ik niet zoveel ervaring met het leggen van een vloer namelijk.”

Hoop ellende voorkomen

Maar het is wel de werkwijze die hem en zijn bedrijf een hoop ellende voorkomt. „Stel, een klant komt bij ons en wij kennen de woning niet. Dat is vragen om problemen, want je weet niet of de klant een vloer nodig heeft die tegen vloerverwarming kan. Of die geschikt is voor een bepaalde ondergrond.”

En dus wil LAB21 al vanaf het begin betrokken zijn bij de vloer. „Wij gaan bij de klant langs om een voorinspectie te doen. Pas daarna komen we langs om de vloer te leggen. En als er dan alsnog iets mis is? Dan komen we opnieuw en lossen we het op.”

Lees verder onder de advertentie

Volgens de ondernemer is zijn bedrijf daarmee meer dan alleen een vloerenspecialist. „We hebben echt een regierol in het hele verbouwingsproces van onze klanten. Want als ze ook de muren willen laten stuken en een nieuwe keuken willen laten inbouwen, dan moet dat allemaal op elkaar afgestemd worden, zodat je niet een deel van de vloer beschadigt of opnieuw moet leggen.”

Lees ook: Ondernemer Santosh (42) verkoopt gebruikte vloeren via Marktplaats: ‘Binnen een dag zijn ze weg’

Optimaal helpen

Het bedrijf stemt dus ook met andere leveranciers af wat er moet gebeuren in een woning. „Zo kunnen we de klant optimaal helpen.”

Lees verder onder de advertentie

De werkwijze van Victor maakt dat zijn bedrijf LAB21 de afgelopen jaren enorm groeide. „We begonnen in 2016 met een klein team, maar zijn nu uitgegroeid tot een team van 62 medewerkers. De meeste mensen zitten bij ons op kantoor, maar ook in de showrooms werken natuurlijk mensen die een cruciale rol spelen.”

Victor Weng, oprichter van LAB21 in de showroom in Amersfoort. Foto: Stefan Roelfsema

En in de tussentijd zag hij concurrenten wegvallen, wat hem naar eigen zeggen de marktleider in de vloerensector maakt. Neem bijvoorbeeld Carpetright (Carpetland BV is in 2025 failliet gegaan, een webshop is onder de naam ‘Carpetright’ nog wel actief, red.). Wat doet LAB21 beter of anders?

Hulp van A tot Z

„Waar wij vooral heel erg mee bezig zijn, is het totaalpakket. Dus hulp van A tot en met Z. Wat we ook heel erg belangrijk vinden, is het meegaan met de technische mogelijkheden van deze tijd.”

Lees verder onder de advertentie

Dat brengt ons weer terug bij al die ervaringen die Victor binnen zijn bedrijf wil hebben. „Als je een hele specifieke vloer moet leggen in een hele specifieke woning, dan weet je op een gegeven moment hoe je dat het handigst aanvliegt. Maar wat doe je als een andere medewerker zo’n situatie vijf jaar later nog een keer krijgt?”

“ We denken na voordat we iets doen. Dat is gewoon heel erg nuttig én belangrijk ” Victor Weng

Innovatief systeem en AI

Tegenwoordig kan die medewerker dan in een innovatief systeem kijken. „Daarin is te lezen wat we allemaal al hebben gedaan en hoe we dat hebben aangepakt. Ook is te zien welke medewerker zich daar toen mee bezig heeft gehouden en wie er dus geraadpleegd kan worden voor advies.”

Die werkelijkheid wordt steeds makkelijker met de opkomst van AI. „In de toekomst kunnen we gewoon vragen aan het systeem stellen om zo tot het beste plan voor onze klanten te komen.”

Lees verder onder de advertentie

Maar niet alles gaat digitaal, want er wordt ook gewoon overlegd. „Elke dag spreken de medewerkers elkaar hier in mijn kantoor. We bespreken bepaalde casussen en overleggen hoe we situaties bij mensen thuis het handigste kunnen aanvliegen.”

Lees ook: 75 winkels, 350 werknemers: vloerenbedrijf Carpetright failliet verklaard

Oplossing is het belangrijkste

Is die werkwijze dan dé oplossing voor alle problemen? Wel voor veel, zegt Weng. „Natuurlijk is het bij ons ook weleens misgegaan bij de klant. Dan is het gewoon het belangrijkste dat je het op een goede manier oplost. Leuk is het niet en je kan er ook best wanhopig van worden, maar de oplossing is het allerblangrijkste.”

Lees verder onder de advertentie

Wel denkt hij dat hij er veel problemen mee heeft weten te besparen. „We denken na voordat we iets doen. Dat is gewoon heel erg nuttig én belangrijk.”

Raamdecoratie

Ondertussen groeit LAB21 verder. „Vanuit Amersfoort zijn we gewoon bezig om een heel mooi en relevant bedrijf te bouwen. Onze adviesfunctie richting klanten wordt ook steeds belangrijker, als het gaat om hun hele verbouwing. Om daar een nog grotere rol in te kunnen spelen zijn we ook aan het uitbreiden naar raamdecoratie, omdat dit voor een groot deel ook samenhangt met de vloer in je huis.”

Navraag bij de Branchevereniging Projectinrichting bevestigt dat LAB21 in korte tijd is uitgegroeid tot een ‘zeer belangrijke speler’ op de consumentenmarkt met betrekking tot vloeren. Er zijn geen cijfers over marktaandelen bekend.

Lees verder onder de advertentie

Dit artikel is geschreven door Job Oldegbers voor het AD.