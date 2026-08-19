Annejet (22) begon kledingwinkel als schoolopdracht: nu draait ze dubbele omzet, heeft ze eigen loods en 9 medewerkers

Op haar zestiende begon Annejet Krijgsman (22) met haar kledingwinkel Jet’s Favs, toen nog als schoolopdracht. Dat ging zo goed dat de eigenaresse al vrij snel besloot te stoppen met school en een fysieke winkel kon openen.

Wat begon als een schoolopdracht groeide in zes jaar uit tot Jet’s Favs, met een nieuwe boetiek, negen medewerkers en een verdubbelde omzet.

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Opvallend is hoe gemakkelijk en open Annejet Krijgsman spreekt. Goedlachs blikt ze in het AD terug op het afgelopen lustrum van Jet’s Favs. Binnen een jaar na opening werd de vorige winkel uitgebreid naar het buurpand en in januari van dit jaar kon er worden verhuisd naar een dubbel zo grote boetiek. Inmiddels zijn er negen personeelsleden nodig - plus een handige partner - en werkt ze zo’n zes dagen per week.

Annejet is enorm blij met de nieuwe boetiek in Dordrecht: „Het is hier veel beter: veel drukker en veel meer toeristen lopen hierlangs. Bijvoorbeeld ook Amerikanen die hier een tour krijgen en dan later terugkomen, omdat ze de winkel er zo leuk uit vinden zien.”

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Nieuwe boetiek verdubbelt omzet

„We hebben veel meer plek. Dat maakt het aanbod overzichtelijker dan in de vorige winkel. Je merkt dat wel: we verkopen bijvoorbeeld meer accessoires nu. Het is veel duidelijker wat we hebben. Ook omdat het interieur in de stijl is van de kleding die we hebben”, vervolgt ze.

“ Dat vond ik van tevoren nog wel spannend: of het ging lukken qua omzet ” Annejet Krijgsman

Een goede gok, want ook de omzet is sinds de verhuizing naar het nieuwe pand verdubbeld. „Dat moet ook wel: de huur is verdubbeld en de personeelskosten zijn verdubbeld. Dat vond ik van tevoren nog wel spannend: of het ging lukken qua omzet. Maar beide keren, nu en bij de opening van mijn vorige winkel, ging het boven verwachting goed.”

Webshop krijgt eigen loods

Zo goed dat het hier niet stopt: de volgende professionalisering is al begonnen. Er is een loods aangekocht om de webshop en winkel apart te laten draaien. Hiervoor staan nu twee vacatures online. „We zijn nu bezig die helemaal in te richten. Op de bovenverdieping van de winkel staat nu voorraad van de webshop, dus als die weg is, trekken we de winkel ook meteen door naar boven.”

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Dat komt neer op acht pashokjes. „En dan wordt het wel prima. Een boetiek hebben vind ik leuk. Ga je groot, dan wordt het massaler en ik weet niet of ik dat wil. Ik wil ook niet dat ik altijd helemaal vastzit aan werk. Dat vind ik nu nog wel leuk, maar ik weet niet of dat voor altijd zo blijft.”

Van winkelvloer naar ondernemer

Waar ze eerst nog vooral in de winkel stond, werkt ze nu veel meer achter de schermen. „In het begin dacht ik nog: oh, ik ga lekker een dagje in de winkel staan. Nu komt er veel meer bij kijken en denk ik echt over álles na.”

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Op haar zestiende begon Annejet met kledingwinkel Jet’s Favs als schoolopdracht. Foto: Richard van Hoek Fotografie

Bij de nieuwe loods komt dan ook een nieuw kantoor. „Ik ga daar veel zitten en wil meer aandacht besteden aan de inkoop, zodat er, als mensen de winkel in lopen, altijd iets voor hen bij hangt.”

Dure les met kledinglijn

Blunders horen er naast het succes ook bij. „We verkopen ook dingen onder een eigen label. Dan laat ik in de fabriek kleding ontwerpen. Je kunt een ontwerp uittekenen en vervolgens krijg je een sample binnen, dat je dan terugstuurt met wat er anders moet. Ik heb eens een heel grote bestelling gedaan met de gedachte: ‘Dit is wel goed’”, vertelt de 22-jarige ondernemer.

“ Een week van tevoren moest er nog zo veel gebeuren. De toonbank was nog niet eens af ” Annejet Krijgsman

Maar dat bleek dus niet zo te zijn. „Toen kon alles wel gelijk in de sale en dat heeft destijds best veel geld gekost. Nu gaat die sample soms veel vaker terug en bestel ik pas als het echt goed is.”

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Stress bij de opening kledingwinkel

Ook de opening op vrijdag 13 januari werd op het nippertje gered. „Een week van tevoren moest er nog zo veel gebeuren. De toonbank was nog niet eens af. Het ging allemaal niet lukken. Mijn vriend en ik moesten zelfs nog een dag heen en weer naar Parijs om inkopen te doen. Dat was echt stressvol: op de foto’s van de opening zie ik ook allemaal wallen”, lacht ze.

Zelf had ze bij de start nog niet bedacht dat het zo ver kon komen. „Ik leef niet zo erg in de toekomst en heb daar eigenlijk nooit over nagedacht. Ik heb ook nooit doelen gesteld. Ik begon ermee en dacht: als ik het niet leuk vind, kan ik altijd nog stoppen en wat anders gaan doen.”

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Annejet in haar kleurrijke nieuwe winkel. Foto: Loes van Zanten

Zonder vaste toekomstplannen

Een recente mijlpaal is de aankoop van een kluswoning in Scharendijke, in Zeeland. Niet heel handig voor de winkel, maar ze is gek op het strand. Ze ziet het voor zich om in Dordt te werken en daar ‘aan’ te staan, om vervolgens thuis te komen in de rust en nog even over het strand te wandelen.

Waar ze over vijf jaar staat, weet ze niet precies. Ze hoopt dan dat de ruimere winkel een feit is en ze nog steeds met haar vriend samenwerkt. „Maar zoals ik aan het begin zei, denk ik niet zo heel erg aan de toekomst. Het is niet dat ik echt nog een doel heb. Ik hoop dat ik dan nog steeds elke dag helemaal blij ben om gewoon lekker te gaan werken!”

Dit artikel is geschreven door Annelous van Item voor het AD.