Energiebedrijf Quatt opent eerste fysieke winkel met thuisbatterijen en warmtepompen

Quatt Store By Frank Duurzaam staat er sinds kort op de gevel van het pand in het winkelcentrum in Enschede. Grote kans dat consumenten nog geen idee hebben wat ze hier kunnen kopen. Broers Marijn en Bas Flipse begonnen Quatt ooit als startup voor warmtepompen, groeiden uit tot een techgedreven energiebedrijf en openen nu hun eerste winkel, waar consumenten warmtepompen, airco’s en thuisbatterijen kunnen kopen.

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Enschedeër Mitchell Staphorst begon in 2014 met Frank Duurzaam, een bedrijf dat gespecialiseerd is in zonnepanelen, thuisbatterijen, warmtepompen en airco’s. Vrijdag opent hij de eerste Quatt Store in Nederland.

Quatt werd in 2021 opgericht door Marijn en Bas Flipse. De broers hebben warmtepompen, airco’s en thuisbatterijen ontworpen. Die producten worden voornamelijk online verkocht. Mitchell werkte al met de broers samen en gaat ook de winkel runnen.



Het idee achter de Quatt Store is dat consumenten hier de producten van Quatt kunnen bekijken. Volgens de ondernemer moet je als merk zichtbaar zijn en dat lukt volgens hem niet als je ergens op een industrieterrein een winkel opent. Daarom is de Quatt Store te vinden in winkelcentrum De Klanderij in Enschede.



Mitchell noemt in gesprek met de Tubantia de succesvolle Apple Stores als voorbeeld. „Als we een Quatt Store beginnen, dan moeten we dat op een A-locatie doen. Met ook nog eens veel winkelend publiek uit Duitsland. We kunnen in de winkel echt de tijd nemen voor klanten en plannen dan, als het nodig is, een afspraak bij mensen thuis.”

Van warmtepompinstallateur naar energiebedrijf

De winkelopening past in de bredere koerswijziging van Quatt. Het bedrijf begon als online aanbieder en installateur van warmtepompen, maar groeide uit tot een breder energiebedrijf. In mei vorig jaar kondigden de broers aan dat Quatt naast warmtepompen ook thuisbatterijen, dynamische energiecontracten en slimme software aanbiedt.



Die software, een energiemanagementsysteem, moet apparaten in huis automatisch laten samenwerken. Zo kan een thuisbatterij opladen als de zon schijnt en stroom later gebruiken of verkopen op een gunstiger moment. „Als je een thuisbatterij hebt, dan kan die overbodige eigen stroom nu al zelf verkopen op verschillende energiemarkten”, zei Marijn Flipse eerder. „Zo kun je dus geld verdienen als consument.”

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Drie miljoen huishoudens in 2030

De ambities van de broers zijn groot: Quatt wil voor 2030 drie miljoen huishoudens helpen om van het gas af te gaan. Om die groei te versnellen, leende het bedrijf onlangs 10 miljoen euro bij ABN AMRO. Dat geld is bedoeld voor grotere voorraden, meer installateurs en uitbreiding van de servicecapaciteit.



Marijn zei daar eerder over: „Er zijn ondernemers die per se alles met eigen geld willen doen, maar die stellen hun eigen comfort boven het bedrijfsdoel. Als wij dat doen, halen we ons doel pas in 2060.”