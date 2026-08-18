Matt (17) verkoopt broodjes vanuit antieke bakfiets: ‘Het is gewoon goed voorbereiden en een goed plan maken’

De geur van gegrilde hotdogs verspreidt zich deze zomer door het centrum van Amersfoort. Achter een gepimpte bakfiets uit 1919 belegt de 17-jarige Matt van Veluw zijn broodjes. Voor de jonge ondernemer is het de eerste zomer als eigenaar van Mattdogs: zijn eigen hotdogkraam.

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„Elke dag van mijn woonplaats Woudenberg naar hier fietsen is wel zwaar”, zegt Matt glimlachend tegen het AD. Hij staat in het bloedhete centrum van Amersfoort naast zijn roodgeverfde hotdogkraam. „Maar verder is het heel leuk.” Hij maakt zich klaar voor een middag hotdogs verkopen en sluit zijn stroomkabels aan.

Matt (17) verkoopt zijn Mattdog’s

Matt volgt de opleiding manager horecaonderneming en wist al sinds hij daaraan begon dat hij een eigen bedrijf wilde. „En ik vind hotdogs lekker, dus waarom niet?”

“ Ik had een weddenschap met mijn vader. Als hij weer zou beginnen met roken, zou ik een bijdrage krijgen ” Matt van Veluw Mattdog’s

En zo ontstond Mattdog’s: een hotdogkraam op wielen waarmee Matt van Veluw deze zomer vijf dagen per week van Woudenberg naar Amersfoort fietst.

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Ondernemen zit in Matts bloed: zijn vader en oom hebben allebei een eigen bedrijf. Zijn wilde plan om een hotdogkraam te starten werd dan ook volop aangemoedigd.

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Matt verkoopt zijn hotdogs. Foto: Stefan Roelfsema

Of Matt er wel zelf voor moest sparen? „Niet veel, eigenlijk”, zegt hij lachend. „Ik had een weddenschap met mijn vader. Als hij weer zou beginnen met roken, zou ik een bijdrage krijgen. En dat is dus gebeurd.”

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Met antieke bakfiets de hort op

De eerste klanten komen aanlopen. „Twee cheesedogs, alsjeblieft.” Behendig belegt Matt de broodjes. Achter luikjes zitten koelboxen met kaas en sauzen. Matts eigen favoriet is de Mattdog: een hotdog vernoemd naar de uitvinder, met truffelmayonaise, spek en ui.

Een paar weken geleden hield hij een testdag: vrienden en familie mochten in de tuin komen proeven. Een groot succes en een kans voor Matt om zijn recepten en de indeling van de kar te perfectioneren.

“ Als ik rondfiets op mijn bakfiets, wordt er getoeterd. Mensen roepen: ‘Ga zo door’. Dat is echt leuk ” Matt van Veluw

De kraam is dan ook tot in de puntjes verzorgd: een krijtbordje met alle specials, rood geblokte vlaggetjes en een mini-ijskastje met frisdrank. Sinds deze week heeft Matt ook kiphotdogs in zijn assortiment, voor mensen die geen varkensvlees eten. „Daar was veel meer vraag naar dan ik had verwacht.”

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Alle benodigdheden voor zijn ‘Mattdogs’ tikte Matt online op de kop. „Deze fiets komt uit 1919. Of ja, dat zei de verkoper.” De rode bakfiets heeft nog een oude handrem die je onder je zadel aantrekt. „Maar hij werkt verrassend goed.”

Wachten op vergunningen

In februari stapte Matt naar de KvK en presenteerde daar zijn ondernemingsplan. Het werd goedgekeurd, waarna de tiener vergunningen kon aanvragen.

Hij ging ook nog langs de rechter, want als minderjarige moest Matt aan kunnen tonen dat hij net zo vakbekwaam was als een volwassen ondernemer. De rechter oordeelde dat Matt dat was. „Gewoon goed voorbereiden en een goed plan maken.”

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Matt staat deze zomer vijf dagen per week in Amersfoort met zijn kraam. Foto: Stefan Roelfsema

Toen was het een kwestie van wachten op de juiste vergunningen. „Ik mikte op Koningsdag, maar dat is dus wat later geworden.”

Getoeter naar de bakfiets

Matt heeft nu twee weken gedraaid met zijn kraam, maar de omzet valt nog wat tegen. „Daarom heb ik nu een vergunning aangevraagd voor het Eemplein, want daar is het veel drukker.”

Woudenberg was de jonge ondernemer van meet af aan ontgroeid. „Daar is het te rustig. Wel sta ik er komende winter op een marktje.” In Amersfoort wordt Matt met open armen ontvangen. „Als ik rondfiets op mijn bakfiets, wordt er getoeterd. Mensen roepen: ‘Ga zo door’. Dat is echt leuk.”

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Een hotdog per dag

Tot het einde van zijn opleiding, over drie jaar, wil hij Mattdog’s blijven runnen. De verdere toekomst ligt ook in de horeca: „Een eigen restaurant. In de stad of aan de weg of zo, dat lijkt me mooi.”

De hotdogs draaien rustig rond op hun grill. Of hij ze zelf nog eet? „Niet vaak. In het begin wel, maar nu heb ik er echt genoeg van gehad. Ik eet er nog maar eentje per dag.”

Dit artikel is geschreven door Pien van den Boom voor het AD.