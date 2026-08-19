Op 15 juni is TikTok Shop officieel live gegaan in ons land. Wie rekende op een Amerikaanse groeicurve of dacht via een paar simpele samenwerkingen met creators slapend rijk te worden, komt bedrogen uit. Dat blijkt uit een eerste analyse van social-first bureau awesome. Welke lessen zijn er uit de eerste twee maanden te trekken?

Een merk heeft 12 tot 18 maanden nodig om een volwaardige en stabiele basis op te bouwen op TikTok Shop.

Livestreams van ongekend belang en ander advies: dit is wat de eerste 6 weken TikTok Shop laten zien

Lees verder onder de advertentie

Volgens awesome - dat in opdracht van Emerce het onderzoek deed - blijkt dat over de eerste zes weken TikTok Shop in Nederland succes op het platform een heel andere volgorde én een strakke frequentie vereist.

Eerst streamen, dan pas creators inschakelen

In internationale handleidingen voor TikTok Shop wordt vaak aangeraden om direct te starten met een leger aan creators dat jouw producten promoot. De Nederlandse praktijk na zes weken wijst uit dat deze volgorde niet werkt.

In een net gestarte markt hebben creators nog geen bewijs dat jouw product daadwerkelijk converteert via TikTok Shop. De uitkomst? Merken moeten de volgorde omdraaien: eerst zelf livestreams draaien, daarna pas creators aantrekken. Een goed lopende livestream levert het nodige bewijsmateriaal, bereik en content op, waarna creators wél uit zichzelf instromen.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Traditionele mkb’ers hebben het nakijken terwijl gen Z massaal valt voor Aziatische trends: ‘Ze gaan als de brandweer’

TikTok Shop: 3 belangrijke lessen Live als aanjager bouwt bereik en community op, levert de eerste omzet en trekt creators aan. Dagelijks of vrijwel dagelijks, anders komt het niet van de grond Creators als versneller aangetrokken door de stream in plaats van vooraf benaderd. Zij vergroten het bereik naar publiek dat de stream zelf niet bereikt. Campagnes als basis houden de omzet op peil op de dagen en uren dat er niemand live is en maken van losse pieken een doorlopende lijn.

Drie tot vijf keer per week is de ondergrens

Het algoritme van TikTok beloont ritme en consistentie. Een merk dat af en toe live gaat, bouwt geen continuïteit of algoritmesignaal op en begint elke keer weer vanaf nul. ‘Het merk dat één keer per week streamt, staat in week zes op vrijwel hetzelfde niveau als in week één. Het merk dat vijf keer per week streamt laat een doorgaande stijging zien, waarbij elke week voortbouwt op de vorige’, aldus de onderzoekers.

“ Merken die dagelijks live gaan, zien de resultaten en het bereik het snelst groeien ”

Uit de analyse blijkt verder dat drie tot vijf livestreams per week de absolute ondergrens vormen om het kanaal op gang te krijgen. Merken die dagelijks live gaan, zien de resultaten en het bereik het snelst groeien.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: TikTok als de nieuwe winkelstraat: ‘Aankoop begint steeds vaker in de feed’

Campagnes stabiliseren de omzet tussen livestreams

Waar livestreams zorgen voor pieken in verkoop en waardevolle video-creatives opleveren, maken betaalde advertenties het platform uiteindelijk voorspelbaar. ‘De stream levert de pieken, de campagne vult de dalen op.’

“ Een merk heeft 12 tot 18 maanden nodig om een volwaardige en stabiele basis op te bouwen op TikTok Shop ”

Met de inzet van zogeheten GMV Max-campagnes (de dedicated e-commerce advertentietool binnen TikTok) ontstaat er een stabiele omzetstroom buiten de uitzendingen om. Voor deze campagnes zijn echter wél beelden nodig uit eerdere livestreams of van creators, wat onderstreept dat adverteren pas als derde stap aan de beurt komt.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Verslavend voor consumenten en ondernemers: ‘TikTok Shop kraakt jongeren mentaal én financieel’

Feiten en cijfers uit het rapport

Potentieel bereik: TikTok telt in Nederland 7,5 miljoen maandelijkse gebruikers.

Potentiële afhakers: Voor naar schatting driekwart van de merken is het kanaal niet interessant, met name door margedruk of gebrek aan operationele capaciteit.

Financiële ondergrens: TikTok Shop rendeert pas vanaf een productmarge van minimaal 35 procent, rekening houdend met 9 procent platformcommissie voor TikTok en 10 tot 30 procent creatorvergoeding (affiliate commissie).

Aanloopperiode: Een merk heeft 12 tot 18 maanden nodig om een volwaardige en stabiele basis op te bouwen op TikTok Shop.

Cruciaal ijkpunt: Het vierde kwartaal met Black Friday en de feestdagen wordt het eerste grote toetsmoment waar TikTok Shop Nederland op volle sterkte zal draaien.