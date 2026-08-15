Twaalf vrienden zonder horecaervaring kochten samen een café: ‘Nooit zaken doen met vrienden? Nonsense’

Een eigen café beginnen met je beste vrienden: veel mannen praten erover, weinig doen het. Twaalf Limburgse vrienden vervulden een jongensdroom en kochten samen Bar Kaat in Amsterdam-West. „We nemen wat we doen oprecht heel serieus.”

Het begon bij Pim Muns (33), accountmanager bij Heineken. Via zijn werk hoorde hij dat de eigenaar van een café aan de Ten Katestraat van zijn zaak af wilde. Heineken zag geen brood in de overname, maar Pim wel. De locatie had volgens hem alles mee: een hoekpand, terras in de zon, veel passanten en een buurt waar ruimte was voor een toegankelijke kroeg.

Er was één ding: hij wilde het niet alleen doen. Hij stuurde een bericht in een groepsapp met vrienden uit het Limburgse Geleen die inmiddels in Amsterdam wonen. „Acht van de acht zeiden ja.” Met nog vier andere vrienden erbij was de groep eigenaren compleet.

3 bestuurders, 12 aandeelhouders

Waar de vrienden eensgezind waren over de kansen, zag hun omgeving vooral problemen. Pim: ,,Iedereen waarschuwde ons: doe nooit zaken met vrienden. Daar krijg je alleen maar gezeik mee. Nonsense. Het kan gewoon."

Volgens hem werkt het juist omdat de vrienden elkaar door en door kennen. De één kon een vloer leggen, de ander onderhandelde over de aankoopprijs, was sterk met cijfers of voelde goed aan wat gasten willen. Pim: „We houden elkaar echt perfect in evenwicht.”

“ Lang niet elke notaris zat op ons te wachten. Pas bij de vierde was het raak ” Brian Lens

Toch is Bar Kaat geen vrijblijvende vriendenhobby. De mannen richtten een bv op. „We hebben drie bestuurders en twaalf aandeelhouders”, legt compagnon Brian Lens (32) uit. „Ook ligt er een aandeelhoudersovereenkomst voor als iemand wil stoppen of als de samenwerking niet meer werkt.”

Toch bleek het papierwerk voor een zaak met twaalf eigenaren lastiger dan gedacht. Brian: ,,Lang niet elke notaris zat op ons te wachten. Pas bij de vierde was het raak. Als we de volgende dag allemaal apart langs zouden komen om de stukken te tekenen, was het rond.”

Duizenden euro’s per persoon

Exacte bedragen noemen de eigenaren liever niet, maar de inleg gaat richting de 10.000 euro per persoon, verklapt Pim. ,,De 120.000 euro die de vorige eigenaar vroeg, hebben we ook niet betaald. We hebben er eentje in de groep zitten die onderhandelen heel erg leuk vindt en het goed kan. Die heeft er heel veel tijd en moeite in gestoken om een scherpe prijs voor ons te regelen.” Een deel van de koopsom betalen ze later, zodat er buffer overbleef.

De grootste besparing zat in de verbouwing. De vrienden deden veel zelf: van de vloer en het schilderwerk tot de inrichting en kleine reparaties. Brian: „We hebben ongeveer negen weken naast ons werk ’s avonds en in het weekend staan beunen.”

Ook vrienden en partners hielpen mee. Daardoor bleef de investering beheersbaar. Pim: „Als je hier een interieurarchitect inzet, ben je zomaar het dubbele kwijt.”

Bedrijfsleider werkt fulltime voor Bar Kaat

In het begin dachten sommige eigenaren dat ze de zaak zelf konden draaien. Dat bleek naast drukke banen niet realistisch. „Je moet bijvoorbeeld op woensdagochtend om 10.00 uur een Sligro-bestelling ontvangen”, legt compagnon Tom Erdkamp(33) uit. „Dat kan één keer als je een kantoorbaan hebt. Maar natuurlijk niet elke woensdag.”

Daarom kwam bedrijfsleider Lauren aan boord. Inmiddels werkt zij fulltime voor Bar Kaat en is er een team van dertien flexkrachten. Brian: „Zonder haar hadden we ook niet bommetje vol kunnen zitten.” Wel draaien de vrienden nog bardiensten, bijvoorbeeld in het weekend. Pim: ,,Ik denk dat ik alles bij elkaar zo’n acht uur per week met het café bezig ben.”

WhatsApp-poll biedt uitkomst

Een café runnen met twaalf eigenaren vraagt om structuur. „Daarom hebben we twee WhatsApp-groepen in het leven geroepen”, legt Pim uit. Naast ‘Bar Kaat founders’ hebben we ook ‘Bar Kaat founders belangrijk’. Daar mag beslist geen onzin in geluld worden. We nemen het oprecht heel serieus wat we doen.”

Als er inhoudelijke meningsverschillen zijn, biedt de techniek uitkomst. De bierprijs werd bijvoorbeeld democratisch bepaald via een poll in de appgroep. Daarnaast vergaderen de mannen wekelijks via Teams. Om acht uur ’s ochtends zitten de twaalf vrienden klaar in de call: de één vanuit huis, de ander op de fiets met een boterham nog in z’n mond. Vlak voor hun ‘echte baan’ nemen ze de belangrijke besluiten, zoals over het merk bier op de tap. Pim: ,,Uiteindelijk hebben we als Limburgers natuurlijk gekozen voor een Limburgs biertje: Brand.”

Juli was succesmaand

Afgelopen juni ging Bar Kaat open en de eerste maand liep direct beter dan begroot. Brian: „Juli was echt boven verwachtingen.” Volgens Pim zat Bar Kaat na één maand al op ongeveer een kwart van de omzet die voor het hele jaar was ingeschat. Voorlopig keren de eigenaren zichzelf niets uit. Het eerste doel is simpel: aan het einde van het jaar genoeg overhouden om samen op vakantie te kunnen.

“ De klanten die hier zitten zien dat wij één van de twaalf eigenaren zijn en dat spreekt mensen heel erg aan. Dat kun je alleen niet bij tien zaken doen ” Pim Muns

Toch rekenen de vrienden zich niet rijk. De zomer helpt, het terras loopt goed en de echte test komt later. „De winter wordt een ander verhaal”, zegt Pim. Dan moeten activiteiten als pubquizzen en pop-updiners zorgen voor aanloop. En ook niet alles ging foutloos, geven de mannen toe. Zo zat het café twee keer zonder bier. Pim: „We hadden zoveel verkocht dat we niet genoeg fusten koud hadden staan.”

Meerdere horecazaken?

Na de succesvolle eerste maand is er zelfs al over uitbreiding gesproken, al wil vooral Brian de beide benen eerst op de grond houden. ,,De ondernemers in de groep zijn enthousiast. Ik ben zelf ook wel een voorstander van potentieel uitbreiden, maar laten we de zaak eerst honderd procent operationeel krijgen.”

Pim: „We hebben gezien dat het kan. Maar we doen nu ook echt iets dat anders is dan alle andere cafés. De klanten die hier zitten, zien dat wij één van de twaalf eigenaren zijn en dat spreekt mensen heel erg aan. Dat kun je alleen niet nog eens bij tien zaken doen.” Lachend: „Maar als er ooit een mooie kans voorbij komt, kunnen we altijd gaan kijken.”