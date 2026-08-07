Fietshandelaren vrezen voor faillissement Accell: ‘Het zou wel verdraaid jammer zijn’

Donderdagochtend verkocht hij nog een mooie nieuwe Batavus. Maar fietshandelaar Arie-Jan Rigter van Bike Totaal uit Zwolle heeft geen idee hoelang dat nog kan. En het ergste: waar haalt hij binnenkort al die onderdelen vandaan?

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UPDATE: De Nederlandse fietsenfabrikant Accell, het bedrijf achter merken als Batavus, Sparta, Babboe en Koga, is dinsdag 11 augustus failliet verklaard door de rechter in Amsterdam. Daarmee komt het voortbestaan van de bekende Nederlandse fietsmerken in gevaar. De rechter in Amsterdam heeft de faillissementen uitgesproken van de Nederlandse Accell-vennootschappen.

De vragen van Rigter spelen momenteel bij vele honderden fietshandelaren in Nederland, nu moederconcern Accell (Batavus, Sparta, Koga) uitstel van betaling heeft gekregen. Dat is vaak het voorportaal van een faillissement.

De kans is levensgroot dat het binnenkort over en uit is met de vertrouwde Hollandse fietsmerken van Accell. Bike Totaal is een van de grootste verkopende fietsketens, met een kleine tweehonderd aangesloten rijwielzaken, schrijft het AD.

Kopers fietsen worden wantrouwend

„We kunnen nog gewoon fietsen bestellen via ons systeem’’, vertelt Rigter met een blik op zijn computerscherm. „Maar het is de vraag of ze ook binnenkomen. Bovendien: kopers worden door al die berichten een beetje wantrouwend, hè?”

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„De kwaliteit van fietsen is gewoon achteruitgegaan’’, zegt Arie-Jan Rigter. Foto: Vincent Jannink

Originele onderdelen

Rigter vreest vooral voor de toevoer van originele fietsonderdelen. Dat was, sinds Accell zich met zijn productie terugtrok uit Nederland, al een steeds groter probleem. In zijn Zwolse werkplaats staat een fiets waarvan het frame is verbogen. „Probeer maar eens aan een goed nieuw frame te komen, dat is al lastig.”

In de fietswereld worden tegenwoordig zo min mogelijk onderdelen op voorraad gehouden. Dat is een effect van de Suez- en coronacrisis, toen de bevoorrading vanuit Azië eerst stokte en fabrikanten daarna met gigantische voorraden kwamen te zitten. Precies dit duwde Accell richting de uitgang.

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“ Probeer maar eens aan een goed nieuw frame te komen, dat is al lastig ” Arie-Jan Rigter

Elke fiets heeft zijn eigen specifieke onderdelen, of het nu een Gazelle is, een Batavus, een Sparta, een Loekie of een Koga. „Een gekleurd bandje, een spatbordje in de juiste lak: het luistert allemaal nauw. Een elektrische fiets van Batavus heeft de accu in het frame. Daar zit een kapje op en dat gaat nog wel eens kapot. Maar hoe kom ik straks aan een nieuw kapje?’’

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Bestelsysteem werkte goed

Bike Totaal, maar ook vele honderden andere fietshandelaren in Nederland, maken allemaal gebruik van hetzelfde online bestelsysteem, Accentry, waarmee ze 24/7 onderdelen kunnen bestellen bij Accell. „Dat werkt zo mooi’’, sombert Rigter. „Je tikt het framenummer in en je bestelling is onderweg. Het zou jammer zijn als dat komt te vervallen.”

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Toch zat de neergang van het concern eraan te komen. In januari nam Rigter na veertig jaar dealerschap al afscheid van Koga, het beroemde racefietsmerk van Accell. „Het werd me te ingewikkeld, te duur.”

“ Wat je overhoudt is allemaal Pon-gerelateerd. Dat is uit oogpunt van een gezonde concurrentie natuurlijk niet goed ” Arie-Jan Rigter

Verdraaid jammer als Accell failliet zou gaan

Batavus hield hij, want dat is altijd goed in kwaliteit, maar zelfs Batavus is niet meer zo top als wat het ooit was. „Dat merken we over de hele linie hoor, de kwaliteit van fietsen is gewoon achteruitgegaan.”

Als Accell inderdaad failliet gaat, blijft er straks maar één grootmacht in Nederland over: de Pon Holding, eigenaar van onder meer Gazelle.

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Rigter: „Wat je overhoudt is allemaal Pon-gerelateerd. Dat is uit oogpunt van een gezonde concurrentie natuurlijk niet goed. We houden in de winkel smaken genoeg over, maar het zou wel verdraaid jammer zijn.”

Dit artikel is geschreven door Saskia van Westhreenen voor het AD.

Pas bij een faillissement wordt alles anders Zolang Accell uitstel van betaling is verleend, passen de bewindvoerders op de winkel en draait het concern in principe gewoon door. Er kunnen dus gewoon Batavus-fietsen worden gekocht, en door rijwielwinkels onderdelen worden besteld. Bij een faillissement wordt dat anders. Kopers van een fiets moeten opletten dat zij pas betalen als ze hun fiets daadwerkelijk in huis hebben. Wat betreft onderhoud of onderhoudscontracten is het onzeker of fietswinkels tegen die tijd nog aan voldoende onderdelen kunnen komen. Bij een bankroet vervalt in de regel de fabrieksgarantie.