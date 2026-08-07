Terwijl de meeste 19-jarigen nog piekeren over hun studiekeuze of vakken vullen, runt Rehan Hosseini al zijn eigen zaak in Den Bosch. Met Fatbikes.073 duikt hij volop in de hype. En nee, daar komen echt niet alleen maar tieners op af.

Rehan is pas 19 en nu heeft hij al zijn eigen fatbikewinkel: ‘Ik wil uitbreiden als dit goed gaat’

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Wie de Bossche Visstraat in loopt, kan er nauwelijks omheen: de nieuwste modellen staan strak opgesteld in de etalage. Binnen staat Rehan. Achter in de zaak heeft hij een ruime werkplaats ingericht, inclusief takelkranen. Daar tikt hij wekelijks zo’n 15 tot 25 reparaties af.

„Mensen komen vooral voor lekke banden, kapotte motoren en soms schade na een aanrijding”, zegt Rehan tegen het Brabants Dagblad. Om goedkope Chinese B-kwaliteit te vermijden, kiest Rehan bewust voor maar twee geïmporteerde merken. „We hebben veel modellen getest, nu weet ik precies wat werkt.”

‘O, wat is dit nou weer?’

Drie jaar geleden zag hij de bijzondere e-bike voor het eerst op Amerikaanse Instagram-accounts. „Ik kreeg er eentje van mijn vader voor mijn verjaardag. Toen was die trend hier nog amper begonnen en was ik echt een van de eersten in Den Bosch met een fatbike. Ik merkte dat heel veel mensen keken van: o, wat is dit nou weer?”

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“ Ik ben heel blij dat ik een van de jongeren ben die op zo’n jonge leeftijd een eigen winkel heeft ” Rehan Hosseini

Sleutelen zat er bij de jonge Bosschenaar al vroeg in. „Toen die fatbike van mij op een gegeven moment kapotging, ben ik ‘m zelf gaan repareren. Dat bleek me goed af te gaan, dus pakte ik steeds meer kleine klusjes op, zoals remblokjes en banden. Vanaf mijn zestiende ging ik bij mijn vader in de zaak werken als bijbaantje.”

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De winkel in de Bossche binnenstad trekt nieuwsgierige blikken door de fatbikes in de etalage. Foto: Marc Bolsius

Trotse ouders fatbike-ondernemer

Vader Hosseini heeft een telefoonwinkel in de Brabantse hoofdstad en voegde daar op een gegeven moment fatbikes aan toe. Dat liep zo storm dat een tweede zaak een logische vervolgstap werd.

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Rehan pakte zijn kans en opende twee weken geleden zijn eigen deuren. „Bijna niemand van mijn leeftijd heeft dit. Ik ben heel blij dat ik een van de jongeren ben die op zo’n jonge leeftijd een eigen winkel heeft. Mijn vader heeft me alles geleerd. Mijn ouders zijn allebei heel trots op me.”

Politieke discussie rond fatbikes

Dat er in de lokale politiek scherp wordt gediscussieerd over fatbikes, maakt hem niets uit. Een raadsvoorstel van VVD en Leefbaar voor een fatbikeverbod in het centrum werd onlangs ingetrokken: er bleek vooralsnog geen meerderheid voor en de twijfels over de handhaving waren te groot. Pas in oktober praat de Bossche raad verder over dit onderwerp.

Slim anticiperen doet Rehan al: hij verkoopt onder meer de populaire ‘Crosser’, een zogeheten skinnybike met dunnere banden. Die zijn momenteel niet aan te slepen onder jongeren, mede omdat dit model buiten een eventueel fatbikeverbod zou vallen.

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“ Eerst was 80 procent van de kopers een jongere. Nu merk ik dat het fiftyfifty wordt ” Rehan Hosseini

Tegelijkertijd ziet Rehan in de praktijk zijn publiek veranderen. „Eerst was 80 procent van de kopers een jongere”, zegt hij. „Nu merk ik dat het fiftyfifty wordt. Ook ouderen komen steeds vaker binnen.”

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Speciale modellen voor ouderen

Volgens Rehan is dat niet zo gek. „Ik heb speciale modellen ingekocht met een lage instap. Heel veel oudere mensen die bijvoorbeeld een knieoperatie hebben gehad, komen hiervoor. Met dit model hoef je maar één keer te trappen en het geeft gas. Zij zeggen ook: dit vind ik echt veel fijner.”

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Veiligheidszorgen deelt de jonge ondernemer dan ook niet. Met die brede banden, het stabiele frame en de goede verlichting ligt een fatbike volgens hem juist veel vaster op de weg en is hij een stuk veiliger dan een normale fiets.

‘Voelt niet als werken’

Het ondernemerschap combineert Rehan met zijn studie Technicus Engineering aan het Koning Willem I College. Zodra zijn lessen erop zitten, haast hij zich naar de Visstraat om de zaak van 15.00 uur tot 21.00 uur te draaien.

Rehan: „Ik wil uitbreiden als dit goed gaat, misschien een tweede winkel openen in een andere stad. Het voelt niet eens als werken, het is gewoon mijn hobby.”

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Dit artikel is geschreven door Birgit Barten voor het Brabants Dagblad.