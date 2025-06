Strijd om Sapph nog niet gestreden: twee partijen claimen lingeriemerk

Lees verder onder de advertentie

Wil de echte baas van Sapph opstaan? Het is een wat vreemde situatie: twee verschillende partijen claimen dat zíj degene zijn achter het lingeriemerk, schrijft het AD.

Het draait om een net verschenen vacature. ‘Heb jij je bewezen in de mode-industrie, ben je organisatorisch sterk en wil je leiding geven aan de internationale comeback van een sterk modemerk?’ Geïnteresseerden kunnen zich op sapph.com melden als mogelijke nieuwe ceo van lingeriemerk Sapph.

Op de site, gelieerd aan Orange Wings BV van zakenvrouw Shawn Harris, staat dat gewerkt wordt aan de herlancering van het merk.

Klachtenregen lingeriemerk Sapph

Sapph kent een ingewikkelde constructie: Harris legde het merkrecht van Sapph eerder in handen van het bedrijf Ultraviolet uit Maassluis en stak daar ruim twee jaar geleden zelfs nog 1,6 miljoen euro in. Maar het merk verkeert in zwaar weer.

Sinds afgelopen najaar regent het klachten over wél betaalde, maar níet geleverde slips, beha’s en bikini’s. Het levert slechte recensies op, er bestaan twee Facebook-groepen met gedupeerden (samen 1700 leden) en consumentenprogramma’s als Kassa en Opgelicht doken in de situatie.

Schuldeisers claimen 650.000 euro

In februari wordt Ultraviolet failliet verklaard. Dan wordt duidelijk dat de liefde tussen Harris en die firma bekoeld is: Harris vroeg dat faillissement aan, mede vanwege de vele klachten over niet geleverde bestellingen.

Begin mei ontruimde een gerechtsdeurwaarder het winkelpand in Maassluis waar Sapph-lingerie werd verkocht. Foto: Dennis Wisse

Volgens Harris voldeed de partij uit Maassluis verder niet aan betalingsverplichtingen. In het eerste financiële verslag van de curator staat dat twee schuldeisers samen een bedrag van 650.000 euro tegoed hebben van Ultraviolet.

Winkelpand in Maassluis ontruimd

Ondanks het faillissement van Ultraviolet bleef de enige overgebleven winkel van Sapph in Maassluis in eerste instantie open en de website shopsapph.com in de lucht. Hier kunnen klanten nog steeds bestellingen plaatsen. Dit komt omdat de niet failliet verklaarde BV Ultracool daar verantwoordelijk voor is. Half april vond zelfs nog een grote ‘sample sale’ met Sapph-lingerie plaats op een bedrijventerrein in Maassluis.

Inmiddels is de winkel in hartje Maassluis wél gesloten. Begin deze maand ontruimde een gerechtsdeurwaarder het pand. De reden volgens hem: een huurachterstand.

Gedupeerden in Facebook-groep

Gevraagd om een reactie, wijzen de Maassluisse ondernemers op een statement dat Ultraviolet-ceo Annique van der Zande naar haar klanten stuurde. Ze schrijft daarin dat zíj de partij achter Sapph zijn. ‘Laat je dus niet misleiden door alternatieve websites of onduidelijke communicatie. Als je Sapph zoekt, zoek dan naar ons’.

In de Facebook-groepen met daarin gedupeerden die hun bestellingen nog niet ontvingen, zorgen de vernieuwde website sapph.com en het daar tegenover staande statement voor verwarring. Wie moeten ze nog geloven?

We zoeken nog acht andere mensen Shawn Harris Orange Wings BV

Nog geen duidelijkheid van Shawn Harris

Wil Shawn Harris dan duidelijkheid scheppen? „We kunnen nu van alles gaan roepen, maar zo doe je dat niet”, zegt ze in een reactie. „Ik vind het verschrikkelijk dat er klanten gedupeerd zijn en we doen er alles aan om het te laten stoppen, maar dat is niet makkelijk.”

Ook stelt de investeringsmaatschappij niets meer te maken te hebben met ‘de huidige leverancier’ van Sapph-producten, doelend op de partij in Maassluis. ‘Zij exploiteren ons merk zonder licentie of toestemming.’

Ondertussen zegt ze door te gaan met de herstart van Sapph. „Behalve naar een ceo zijn we op zoek naar nog acht andere mensen, er komen snel meer vacatures aan.”