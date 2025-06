Van Rituals tot Van der Valk, overal zie je Gwens kunstbloemen: ‘We zetten de markt op z’n kop’

Lees verder onder de advertentie

De Amerikaans-Britse website Wired typeerde Bloom & Wolf eind vorig jaar als een van de hottest startups in Amsterdam. De zijden bloemen van de in 2023 gestarte onderneming ogen stuk voor stuk als vrolijke en verrassende kunstobjecten, die onder meer te zien zijn bij hotel W Amsterdam, het Van Gogh Museum en inmiddels in menig woonkamer. Het circulaire uitgangspunt – Bloom & Wolf verhuurt en verkoopt boeketten – is actueel en er is interesse van investeerders, binnen twee jaar lukte het oprichter Gwen van de Pas (40) een paar miljoen euro aan groeigeld binnen te slepen. Daar bovenop weet de ondernemer van aanpakken: vorig jaar nam ze een andere kunstbloemenaanbieder over ter versterking.



Alleen in Amsterdam zijn er ruim 4.000 Amsterdamse startende bedrijven en premium kunstbloemen zijn een duidelijke groeimarkt. Hoe lukt het Gwen van de Pas, eerder werkzaam bij managementadviesbureau Bain & Company en documentairemaker, om zich in een korte periode zo in de kijker te spelen? En: hoe maak je een – vaak letterlijk en figuurlijk – vrij stoffig product ‘hot’? „Het is lastig om een hardnekkig imago om te turnen”, erkent ze. „Veel mensen hebben ooit al eens lelijke kunstbloemen gezien, dat is de realiteit. Ik had die ervaring zelf ook. Dat ik bloemen online kocht en het totaal niet was wat ik ervan verwachtte.”

Lees ook: 10.000 sieraden verkocht: jonge ondernemer Lynn (22) heeft goud in handen met online en offline verkoop

Lees verder onder de advertentie

Bloom & Wolf benaderd door toonaangevende bedrijven

„Wij willen deze markt op z’n kop zetten en laten zien dat kunstbloemen helemaal niet stoffig zijn en dat je geen concessies hoeft te doen aan uitstraling.” Naast een collectie uitgesproken ‘floral design objects’ zet Gwen in op een sterke, aantrekkelijke branding. De fotografie is opvallend kleurrijk en gestileerd als een mode- of kunstshoot, maar dan met de bloemen als blikvanger, als een statement piece. „Hiermee creëren we een premium gevoel en het vertrouwen dat kunstmatige alternatieven echt mooi en modern kunnen zijn.”



Wij willen deze markt op z’n kop zetten en laten zien dat kunstbloemen helemaal niet stoffig Gwen van de Pas Bloom & Wolf

Deze insteek blijkt een schot in de roos, want Bloom & Wolf wordt regelmatig benaderd door toonaangevende bedrijven. „Van der Valk Exclusief, onze eerste grote klant, wilde al langer overstappen op kunstbloemen, maar ze vonden het nooit mooi genoeg tot ze onze boeketten zagen. Zo’n naam is dan voor ons een mooie referentie, voor andere bedrijven die twijfelen. Het Van Gogh Museum: hetzelfde verhaal. En zo zijn er meer voorbeelden.”



Gwen van de Pas (Bloom & Wolf). Foto: Jamaine Festen

Lees verder onder de advertentie

Samenwerking met Rituals

Ook Rituals benaderde Gwen voor een samenwerking. „Ik had net mijn derde kindje gekregen toen ik werd gevraagd. Ja natuurlijk! Hier hoefde ik niet lang over te denken, een samenwerking met zo’n prachtmerk en enorm voorbeeld als Rituals is een hele mooie match. Qua gifting en klantbeleving kunnen we ontzettend veel van ze leren. Alles klopt in hun concept. Ik verwacht dat dit bredere exposure gaat opleveren. Het helpt vertrouwen te winnen als je met zo’n bekende en serieuze naam samenwerkt.”



Bloom & Wolf en Rituals trekken de komende twee jaar samen op. Een gezamenlijke moederdagbox – gevuld met een mini bloem met vaasje en een premium geurkaars – is het eerste initiatief. „We zijn nog aan het evalueren, maar bij ons ging het online heel hard, dus een mooie start wat mij betreft.”



Amerikaanse lessen

Volgens Gwen zijn de aanvragen het resultaat van gecombineerde activiteiten. „Ik had nog nooit een e-commercebedrijf gehad. Dan ga je live en denk je dat iedereen meteen gaat kopen, wat natuurlijk niet gebeurt. Ja, jij, je moeder en een paar vrienden.” Meer beweging kwam er toen de bloemen en haar ondernemersverhaal veelvuldig werden gedeeld. Het merk en zijzelf zijn vrij actief op sociale media als Instagram en LinkedIn, bij de laatste schrijft Gwen regelmatig openhartig over haar ondernemerschap. „De website, wat ads, ik heb een bakfiets waar Bloom & Wolf op staat, waar we ook al sales uit hebben gehaald. Ik zeg ook op alle aanvragen – vanuit de media bijvoorbeeld – ja. Je weet nooit wat daaruit voortkomt.”

Lees verder onder de advertentie

Lukt iets niet? Hop, dan pakken we een andere afslag Gwen van de Pas Bloom & Wolf

Wat ook heeft bijgedragen aan de groei van de onderneming, zijn de lessen die Gwen opdeed in Amerika, toen ze daar twaalf jaar woonde en werkte als consultant. „In die rol was ik altijd bezig met het maken van ‘het perfecte plan’. Dat klinkt ideaal, maar het kan een valkuil zijn als je te lang in de analyse blijft hangen.” Met Bloom & Wolf besloot ze zonder al te veel voorkennis er gewoon voor te gaan. „Het hoeft niet perfect, gewoon gaan. Natuurlijk blijf ik nadenken over strategie, dat blijft. Maar verder probeerde ik vooral dingen uit, leerde daarvan en paste het vervolgens aan. Lukt iets niet? Hop, dan pakken we een andere afslag.”

Lees ook: Uren voor openingstijd in de rij en 800.000 fans op de socials: Pink Gellac zet de klant met succes op één

Bloom & Wolf wil niet behoudend en voorzichtig zijn

Het is een typisch Amerikaanse manier van doen, legt ze uit. „In Nederland zijn we gewend eerst te kijken naar alle redenen waarom het misschien niet gaat lukken. Ik ga er altijd vanuit dat het lukt. Als dat niet het geval is, moet ik het anders doen. Je leert ervan dat je soms op je bek gaat en faalt. Persoonlijk vind ik dat een hele fijne manier van werken. Je ziet soms dat Nederlandse bedrijven voorzichtiger en behoudend worden als iets niet is gegaan zoals gepland.”



Lees verder onder de advertentie

In haar ogen werkt ondernemen niet zo: „Je moet blijven gaan, anders word je al tien keer ingehaald links en rechts.” Een advies van een filmproducent waar ze eens mee samenwerkte is altijd blijven hangen. „Hij zei constant: ‘Gwen, strikes me as a highly solvable problem’. Oftewel: ook al lijkt iets heel moeilijk, alle problemen zijn op te lossen. Je moet alleen goed kijken hoe en desnoods mensen aan boord zien te krijgen die het wel kunnen.”

Gwen van de Pas (Bloom & Wolf) Foto: Jamaine Festen

‘Durf te vragen’

Gwen handelt nog steeds het liefst op die manier. Te lang nadenken over beslissingen doet ze niet. Zo merkte ze dat bedrijven graag boeketten huren, die op gezette tijden worden gewisseld, maar consumenten vinden dit concept te veel gedoe. Dus stopt Bloom & Wolf met huurabonnementen. „Mensen kopen liever onze bloemen en ruilen met familie en vrienden, of ze wisselen ze in hun eigen huis. We hebben verrassend veel herhalingsaankopen. Sommige klanten hebben wel vijf of meer boeketten, hoewel we weten dat er ook veel cadeaus worden gekocht.”



Lees verder onder de advertentie

Als doel voor onszelf hebben we gezegd dat we in 2030 tien landen willen bereiken Gwen van de Pas Bloom & Wolf

Een andere Amerikaanse les die ze zowel op Stanford University als in de consultancy leerde: vraag vooral advies. In de opstartfase vroeg ze regelmatig zonder schroom advies aan oud-klasgenoten en collega’s. „Hoe hebben jullie dit gedaan? Wat zijn de beste tools, wie heeft contacten die mij verder helpen? Ik ben daar heel vrij in geworden en mijn ervaring is dat mensen het juist heel fijn vinden om hun kennis en inzichten te delen zodat je vooruitkomt.” Haar tip aan andere ondernemers is dan ook: bel mensen of ga koffiedrinken met ze als je hulp nodig hebt. Durf te vragen, mensen in te zetten en je kwetsbaar op te stellen, ga over die drempel heen. Wie weet wat eruit komt.



Winstgevendheid binnen handbereik

Winstgevendheid van Bloom & Wolf ligt volgens Gwen binnen handbereik, eind dit jaar hoopt ze deze mijlpaal te bereiken. „We zijn van jaar één naar jaar twee vijf keer over de kop gegaan en in 2025 gaan we weer voor vervijfvoudiging. Dus ja, we groeien hard. Inmiddels hebben we duizenden klanten waarbij zowel de consumenten- als de bedrijfstak grote stappen maken.” Het bedrijf werkt aan verdere uitbreiding op diverse gebieden. Van samenwerkingen en meer klantgroepen, zoals de boten- en jachtbranche en vakantiehuizen, tot internationale expansie. „We hebben laatst een boeket in Qatar bezorgd en we doen ook goede zaken in België en Zuid-Europa. Als doel voor onszelf hebben we gezegd dat we in 2030 tien landen willen bereiken. Heel bold, maar daar gaan we voor.”

Lees ook: Dit jaar nog van 5 naar 15 chocoladewinkels: Madaq groeit mede door lange TikTok-rijen