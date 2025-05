Senioren op TikTok? Marije start platform voor 50-plusondernemer: ‘Gewoon doorwerken na AOW-leeftijd’

Tel je als 50-plusondernemer nog wel mee in een wereld waar jonge ondernemers de dienst lijken uit te maken? Dat hangt sterk af van de mate waarin je bereid bent mee te bewegen. Marije Basstein richtte daarom Whysr. op. „Voor elke ondernemer van 50 jaar of ouder.”

Marije Basstein laat een jarenlange droom uitkomen en bouwt een platform waar seniorondernemers met elkaar kunnen sparren, want dat is volgens haar nodig om bij te blijven. Foto: Kees Martens/DCI Media

Een platform voor seniorenondernemers, is dat wel de moeite waard? Daar hoeft Basstein niet lang over na te denken. „Natuurlijk is dat de moeite waard! Volgens het CBS is 53 procent van de ondernemers ouder dan 45 jaar en 10 procent zelfs ouder dan 65 jaar. Misschien zijn ze niet zo zichtbaar op alle bekende sociale media, maar ze zijn er wel”, vertelt ze tegen AD.

Zichtbaar zijn als seniorondernemer

Het minder zichtbaar zijn en niet meer alle nieuwe ontwikkelingen volgen viel Basstein de afgelopen jaren steeds meer op bij oudere ondernemers. „Ik ben zelf ook een seniorondernemer en doe er alles aan om bij te blijven. Want stilstand betekent nu eenmaal achteruitgang.”

„Ik merkte dat veel ondernemers van mijn leeftijd het best lastig vinden om mee te blijven gaan met alle nieuwe ontwikkelingen. Soms ‘geloven ze het allemaal wel’ en dat terwijl ze nog best veel jaren door moeten.”

Veel mensen moeten gewoon doorwerken na hun AOW-leeftijd Marije Basstein

Volgens haar is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, lang niet elke ondernemer vermogend genoeg om riant met pensioen te gaan. „Veel mensen moeten gewoon doorwerken na hun AOW-leeftijd. Ik denk dan: doe dat zo goed mogelijk en met plezier.”

Het platform Whysr. is geen netwerkorganisatie waar leden regelmatig bij elkaar komen. „Ik zeg niet dat daar iets mis mee is hoor, want ik bezoek ze zelf ook regelmatig. Maar bij Whysr. gebeurt er wel meer. Ondernemers kunnen hun verhaal vertellen via een eigen pagina en podcast, we organiseren workshops over nieuwe ontwikkelingen en brengen mensen met elkaar in contact.”

Geld verdienen is geen vies woord

Volgens Basstein is met (en ook aan) elkaar geld kunnen verdienen bij Whysr. zeker geen vies woord. „Zonder omzet houdt het immers gauw op. Ik vind dat mensen betaald moeten worden voor hun expertise.”

Pas als je echt zelf voelt wat je waard bent, durf je daar anders in te gaan staan Marije Basstein

„Ondernemers geven vaak best veel weg, of berekenen een te laag tarief. Pas als je echt zelf voelt wat je waard bent, durf je daar anders in te gaan staan.”

Ook dat is iets wat de leden van Whysr. voor elkaar kunnen betekenen. „Door elkaar positieve feedback te geven en duidelijk waardering uit te spreken, voel je je als mens achter de ondernemer sterker.”

„Veel ondernemers zitten regelmatig in een ‘struggle’ die ze voor hun gevoel in hun eentje moeten zien op te lossen. Dan is het toch fijn te weten dat je bij een community hoort waar je kunt sparren. Als iemand mij belt, neem ik gewoon de telefoon op.”

Alles zelf bedacht en gebouwd

Het was een langgekoesterde wens van Basstein om een platform als Whysr. te bouwen. „Vier jaar lang heb ik nagedacht over mijn drijfveren en die, samen met mijn partner Theo, uiteindelijk weten uit te werken tot een concept. Hij heeft dat concept vervolgens ontwikkeld en vormgegeven. Dus het is echt iets wat we vanaf de grond samen hebben opgebouwd en waarin we veel tijd en geld hebben geïnvesteerd.”

Ze is zo trots als een pauw dat het gelukt is en dat de eerste ondernemers zich inmiddels ook hebben aangemeld. „We vragen 39 euro per maand, want alles wat gratis is, heeft geen waarde. Aanmelden kan als je 50 jaar of ouder bent.”

