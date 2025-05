Alexandra begon eigen klusbedrijf en -opleiding, alleen voor vrouwen: ‘We groeien als een jekko’

Een lekkende kraan, maar vind je het eng om een ‘vreemde’ klusjesman in huis te halen? Vooral ouderen vinden een vrouwelijke klusser prettiger, merkt Alexandra Goes. Haar klusbedrijf werkt dan ook uitsluitend met vrouwen. „We zijn er ook voor het praatje aan de keukentafel.”

De Zoetermeerse Alexandra Goes (57) vertelt in het AD dat ouderen liever een klusvrouw dan een klusman over de vloer krijgen. „Vooral als oudere ben je toch kwetsbaar en heb je vaak geen idee wie er binnenkomt voor een karweitje. Dan voelt een vrouw in huis veiliger.” Haar formule blijkt succesvol.

Inmiddels is haar initiatief uitgegroeid tot een landelijk franchisebedrijf met 42 zelfstandige klusvrouwen, verspreid over heel Nederland. En Alexandra zelf? Die werkt nog steeds fulltime mee. „Ik wil gewoon een leuke werkdag hebben met mijn klanten. Als dat betekent dat ik drie uur blijf kletsen, dan doe ik dat.”

Alexandra begon alleen, nu werken er 42 zzp’ers voor haar

Alexandra begon het bedrijf Onze Klusvrouw in haar eentje. Een opleiding heeft ze nooit afgemaakt, maar heeft naar eigen zeggen ‘bakken aan levenservaring’ en een achtergrond in de zorg. „Ik kluste al veel bij mijn vader en vriendinnen. Toen kreeg ik de gouden kans om het roer om te gooien: door de bankencrisis zo’n tien jaar geleden ging het bedrijf waar ik werkte failliet. We werden allemaal ontslagen. Dat moment greep ik aan om opnieuw te beginnen.”

De mensen in mijn omgeving zeiden: ‘Je bent zo goed in wat je doet, daar kan je geld voor vragen.’ Zo ben ik klusvrouw geworden Alexandra Goes

Ze besloot het roer volledig om te gooien. ,,De mensen in mijn omgeving zeiden: ‘Je bent zo goed in wat je doet, daar kan je geld voor vragen.’ Dat vond ik een goed idee, en zo ben ik klusvrouw geworden.” Maar hoe langer ze aan het werk was, hoe meer ze zich ergerde aan het feit dat ze geen back-up had. Daarom richtte ze een franchise op waarin vrouwen zelfstandig als klusvrouw aan de slag kunnen gaan. Wat begon met zes vrouwen, is uitgegroeid tot een netwerk van 42 zzp’ers.

Alexandra heeft een eigen opleiding ontwikkeld

Die snelle groei had ze niet voorzien. „Het ging als een jekko. Ik werkte me een slag in de rondte en dacht: ‘Ik moet mensen aannemen.’ Maar er zijn nauwelijks vrouwelijke klussers. En bij de opleidingen zit je vaak tussen alleen maar mannen, daar had ik geen zin in. Dus zijn we onze eigen opleiding gestart.”

De reden voor hun drukke agenda is volgens de klusvrouw makkelijk te verklaren, ze werken zonder onderaannemers, zijn open over hun werkwijze en krijgen speciale trainingen bij leveranciers. ,,We doen veel woningaanpassingen voor ouderen, zoals beugels ophangen of drempels verwijderen. Die doelgroep heeft behoefte aan rust en duidelijkheid. En dat bieden we.”

Iedere klusvrouw heeft een eigen specialisatie

Iedere klusvrouw werkt zelfstandig, maar binnen een hechte community. Er is een zakelijke groepsapp, maar ook een ‘babbelbox’ voor gezelligheid. En loopt iemand vast tijdens een klus? Dan staat er altijd wel een collega paraat, ieder met een eigen specialisatie.

Elke maand komen de klusvrouwen samen in een pand in Zevenhuizen voor themadagen en trainingen. Ze leren van leveranciers, maar vooral ook van elkaar. Sommige klussen, zoals behangen of grotere schilderopdrachten, doen de vrouwen samen. Zo leren ze van elkaar én kunnen ze sneller werken.

We zien veel vrouwen aansluiten die gek worden van hun kantoorbaan en iets met hun handen willen doen Alexandra Goes

De samenwerking is heel praktisch, maar werkt ook motiverend. Vrouwen die na een carrièreswitch instappen, zijn op zoek naar iets anders. „We zien veel vrouwen aansluiten die gek worden van hun kantoorbaan en iets met hun handen willen doen", vertelt Alexandra.

Het sociale aspect van het werk is belangrijk

De klusvrouwen zijn zelf verantwoordelijk om opdrachten te vinden, maar Alexandra werkt ook samen met woningcorporaties en zorginstellingen in het hele land. In Rotterdam is daarom inmiddels een apart vrouwenteam actief. „We krijgen veel aanvragen vanuit huizen waar ook andere problematiek speelt, zoals verslaving of psychische problemen. Daar komen wij wel voor, waar aannemers afhaken.”

Werk is er zat, want de vergrijzing neemt toe en deze branche is niet te robotiseren

Toch draait het bij Alexandra om meer dan alleen het praktische werk. „Het sociale aspect is minstens zo belangrijk. Ik ben een keer beugels komen plaatsen bij een oudere man. Zijn dochter wilde het, hij had er wat moeite mee. Na afloop zei hij: ‘Ik ben hier zo blij mee, want nu kan ik eindelijk weer zonder de hulp van mijn vrouw uit de douche stappen. Daar doe je het voor.”

Inmiddels organiseert Alexandra ook open dagen om nieuwe klusvrouwen te werven. Eind september is ze daarnaast een speciaal opstapprogramma van vijf dagen begonnen die vrouwen moet enthousiasmeren voor het vak en klaar moet stomen voor het leven als zzp’er. „Werk is er zat, want de vergrijzing neemt toe en deze branche is niet te robotiseren”, vertelt ze. ,,Als een kraan lekt of een douchebeugel nodig is, moet je gewoon met je handen aan de slag.”

