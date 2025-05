Simpeler kan het niet zijn: je bent wat je doet. Ray Klaassens vertelt bij De Ondernemer Live vanaf de Dag van de ZZP’er over dat ene stemmetje in je hoofd, weerbaarheid en eigenaarschap. „Ik heb veel bloed, zweet en een traantje moeten pinken om te komen waar ik nu ben. Als jij dat wil, moet je dat dus ook doen.”

Ondernemer Ray Klaassens over eigenaarschap: ‘Klaag niet over regelgeving, maar handel’

Je bent wat je doet. Zo heet het boek van oud-commando en ondernemer Ray Klaassens dat later dit jaar uitkomt. Dat geldt helemaal voor ondernemers, zegt hij. „Als jij het niet doet, wie doet het dan wel? Als je als ondernemer in je eentje bezig bent en er moeilijkheden ontstaan, dan kruip je in je hoofd en dan heb je altijd dat ene stemmetje dat je minder moeite wilt laten doen dan nodig is.”

Volgens Klaassens moet je je bewust worden van dat stemmetje en het feit dat mensen zo min mogelijk moeite willen doen voor zoveel mogelijk resultaat. ,,Dat lukt nooit, misschien een keer voor de mensen die geluk hebben. Mijn boek en mijn lezing hier op de Dag van de ZZP’er gaat over weerstand bieden tegen dat stemmetje.”

Ray Klaassens over schijnzelfstandigheid

In gesprekken met ondernemers komen veel vragen langs over de onduidelijkheid rondom de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) en schijnzelfstandigheid. De wet bestaat al acht jaar, maar werd nauwelijks gehandhaafd. Daar is per 1 januari 2025 verandering in gekomen. De Belastingdienst controleert nu actief op schijnzelfstandigheid, ofwel op zzp’ers die in de praktijk werknemers blijken te zijn.

Ik krijg regelmatig van mensen de vraag of ik nog tips en tricks heb. Nee beste vriend, die heb ik niet. Je moet gewoon meer moeite doen Ray Klaassens

„Wij bij Triangular Group werkten met een flexibele schil van zelfstandigen. Wij zitten nu midden in een transitie om de wet toe te passen binnen onze dienstverlening. Dat roept ook vragen op en die vragen hebben we allemaal. Het is belangrijk dat je de regelgeving kent, wat kan wel en wat kan niet? Dan kom ik terug bij wat ik vaker zeg: klaag niet over die regelgeving, maar handel.”

„Als je niets doet, dan word je een speelbal van de omgeving en dan blijf je niet overeind. Er is een grijs gebied dat ook wij nog aan het ontdekken zijn. Met elkaar moeten we de werkelijkheid maken. Je moet eigenaarschap tonen. Je moet het uit kunnen leggen en als je diep in je buik voelt dat iets niet klopt, dan klopt het ook niet.”

‘Weerbaarheid moet jezelf leren en is geen simpele trick’

Naar dit geluid van oud-commando Ray Klaassens lijkt veel vraag te zijn in de huidige tijd. Wanneer je een boekenwinkel binnenloopt, kun je niet om de ex-commando-boeken heen. „We leven niet in de makkelijkste tijd. Of dat nu in Nederland of internationaal is. Daarom krijg ik regelmatig van mensen de vraag of ik nog tips en tricks heb. Nee beste vriend, die heb ik niet. Je moet gewoon meer moeite doen. Daar speel ik op in. Niet omdat ik vind dat ik daarop in moet spelen, maar omdat ik merk dat er een markt voor weerbaarheid is. Help mij om te begrijpen wat ik in mezelf aan moet boren om ook zo veerkrachtig te worden als jij. Dat is een hele gekke vraag, want je moet het namelijk zelf doen.

Ik heb veel bloed, zweet en regelmatig een traantje moeten pinken om te komen waar ik nu ben Ray Klaassens

Die weerbaarheid heeft Klaassens zelf ook moeten leren. Je wordt er niet mee geboren. ,,Ik heb dat ook moeten ontwikkelen. Als mensen mij nu vragen van ‘Ray, vertel mij een truc’ dan zou ik het liefst in hun oor willen schreeuwen: beste vriend, ik ben het gewoon gaan doen! Wat je mij nu toebedeelt aan krachten en complimenten, dat is het resultaat van een proces. Het is niet zo interessant om te kijken naar de status quo en waar die staan. Het is veel interessanter om te kijken: welk proces ben je doorgegaan? Ik heb veel bloed, zweet en regelmatig een traantje moeten pinken om te komen waar ik nu ben. En als jij dat wilt, moet je dat dus ook doen.”

Pak die telefoon op

Je bent wat je doet. En dat kan over ogenschijnlijk onbenullige dingen gaan. Zoals de vaatwasser uitruimen, maar ook een moeilijk gesprek voeren of de boekhouding op tijd afmaken. Daar lijkt soms niet een directe beloning in te zitten, maar die is er wel degelijk, in indirecte zin.

„Je identiteit wordt op een gegeven moment dat je iemand wordt die dat doet. Daar zit de beloning. Het gaat in eerste instantie ook niet om wat het jou oplevert, maar om wat je offert voor de ander. Een klant belt om negen uur in de avond en je hebt eigenlijk geen zin om op te nemen. Pak die telefoon wel eens op dat tijdstip op. Dan zul je zien wat het dan vervolgens op de lange termijn extra gaat betekenen. Het gaat niet om dat ene moment. Het gaat om dat je verandert.”