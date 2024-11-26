Vrijwel elke ondernemer maakt gebruik van SEO om zijn website beter vindbaar te maken. Maar hoe relevant is SEO nog wanneer AI-tools zich razendsnel ontwikkelen als zoekplatform? SEO-expert Marco Bouman geeft antwoord in zijn expertblog.

Werkt SEO nog als AI-tools zoals ChatGPT het overnemen?

Google domineert al meer dan 25 jaar de zoekmachinemarkt wereldwijd. Met een marktaandeel van boven de 90 procent breken ze elk jaar opnieuw omzetrecords (ruim 300 miljard). Bijna iedereen gebruikt deze wereldwijde zoekgigant.

Maar de laatste jaren verandert er wat. AI-tools ontwikkelen zich razendsnel. En nu zijn er naast de gebruikelijke AI tools (zoals ChatGPT) ook al AI-zoekplatformen, zoals SearchGPT en Perplexity.

Ook ondernemers ontdekken massaal de kracht van deze AI-tools. Welke vraag je ook stelt, er komt een op maat gemaakt antwoord. En dat antwoord is vaak veel beter dan wat Google je kan bieden.

Wat betekent dit voor SEO?

Vrijwel elke ondernemer of mkb’er investeert in SEO. Of het nu gaat om e-commerce, dienstverlening, of B2B-producten, nieuwe klanten en omzet komen binnen via je website of webwinkel.

Dit model werkt supergoed. Als je eenmaal mooie posities hebt behaald, verlies je die niet snel. Sommige mkb-bedrijven halen zelfs meer dan 70 procent van hun omzet uit bezoekers via Google.

Maar… heeft traditionele SEO dan nog zin?

Als steeds meer mensen overstappen op AI-tools, heeft het dan nog zin om te investeren in SEO? Denk aan tijd en geld voor een snellere website, zoekwoordenonderzoek, linkbuilding, lokale SEO, technische SEO, en content.

Het antwoord ligt in het verschil tussen Google en AI-tools!

Het verschil tussen Google en AI-tools

AI-tools blinken uit in het beantwoorden van complexe vragen, data-analyse, voorspellingen en contentcreatie. Ze zijn gericht op feiten, wetenswaardigheden, en objectieve informatie.

Google scoort hier minder goed. Voor informatieve zoekopdrachten zoals “Wat is handiger: gras of tuintegels?” of “Wat kost een stratenmaker per uur en per m2?” is een AI-tool vaak sneller en preciezer. Bovendien levert dit type zoekopdracht Google nauwelijks inkomsten op. Geen advertenties, geen klikgeld.

Dit soort informatief zoekverkeer zal dus sneller naar AI-tools verhuizen.

Commerciële zoekintenties = subjectief

Bij commercieel zoeken, zoals het zoeken naar producten of diensten, draait het om emotie en persoonlijke keuzes. Het gaat minder om feiten en meer om wat voor jou belangrijk is.

De persoonlijke zoektocht naar een product of dienst. Als ik bijvoorbeeld een wasdroger zoek, let ik op:

De breedte (moet passen tussen meubels).

Installatieservice (oude droger meenemen).

De prijs (maximaal 800 euro).

Maar iemand anders kijkt bijvoorbeeld naar:

Een specifiek merk (Miele)

Het aantal reviews. (liefst score vanaf 4,5/5)

De kleur (als het kan grijs)

Iedereen zoekt vanuit zijn eigen voorkeuren. Dit maakt commercieel zoeken subjectief.

Waarom AI-tools hier minder geschikt zijn

AI-tools zijn vooral goed in feiten en objectiviteit. Daarom missen ze de persoonlijke nuance die je nodig hebt voor commerciële zoekopdrachten. Vraag ChatGPT maar eens naar een product of dienst. Je krijgt geen directe, bruikbare resultaten.

Waarom Google commercieel zoeken domineert

Google blinkt juist uit in commercieel zoeken. Al 25 jaar investeert Google in tools die jou helpen kiezen en kopen. Denk aan:

Google Shopping.

Reviews in zoekresultaten.

Real-time voorraadweergave.

Lokale bedrijfsvermeldingen (Google Mijn Bedrijf).

Prijsvergelijkingen.

Locatiegebonden resultaten.

Advertenties met productuitbreidingen.

Verzend- en retourinformatie.

Google Lens (Visual Search voor producten).

Google versus AI-tools: wie wint?

Werkt traditionele SEO nog wel?

Ja, voorlopig blijft commercieel zoeken via Google dominant. In 2024 zal Google naar verwachting opnieuw een recordomzet behalen. Commerciële zoekopdrachten blijven belangrijk voor bedrijven en consumenten.

Maar… SEO verandert wél.

Google gebruikt zelf AI-tools om de relevantie en kwaliteit van zoekresultaten te verbeteren. Hiermee beoordeelt Google beter of een website betrouwbaar is en waardevolle content biedt. Dit wordt al zichtbaar in recente Google-updates.

Websites met lage kwaliteit – zoals dunne content of een zwak linkprofiel – krijgen het steeds moeilijker. Google gebruikt AI om te beoordelen of jouw content en backlinks écht waarde toevoegen.

Hoe speel je hierop in?

1. Zoekintenties begrijpen

Onderzoek wat je doelgroep écht wil weten via tools zoals Google Search Console of Ahrefs. Beantwoord vragen en los problemen op in je content.

2. Content verrijken

Voeg betrouwbare bronnen, visuals en praktische voorbeelden toe om je content uniek en waardevol te maken.

3. Website optimaliseren

Versnel je site met tools zoals Google PageSpeed, maak navigatie eenvoudig, en zorg voor een mobielvriendelijk design.

4. Menselijke ervaring integreren

Toon reviews, case studies en persoonlijke verhalen om je betrouwbaarheid te vergroten.

5. Auteur zichtbaar maken

Gebruik een bio, foto en link naar een auteurspagina om expertise te tonen en vertrouwen te wekken.

6. Slechte content verwijderen

Verwijder irrelevante of verouderde pagina’s en herschrijf content die niet meer past bij de zoekintenties.

7. Betere backlinks creëren

Focus op links van betrouwbare, relevante websites door samen te werken met partners of via gastblogs.

Conclusie:

SEO blijft belangrijk, maar je moet investeren in kwaliteit. Google zal blijven domineren in commercieel zoeken, terwijl AI-tools hun plek vinden bij informatieve zoekintenties.

Zorg dus dat jouw website voldoet aan de hogere standaarden, zodat je ook in 2024 en daarna zichtbaar blijft.

