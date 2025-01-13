De verantwoordelijkheid voor bedrijfsopvolging ligt bij de ondernemer, maar als potentiële opvolger kan je ook de regie pakken! Het gaat niet alleen om de toekomst van het bedrijf en het pensioen van vader of moeder, maar het gaat ook om het leven en de carrière van de nieuwe generatie. Hoe pak je de regie zonder je ouders te passeren? Een mooi voornemen om daar in 2025 een begin mee te maken, schrijft opvolgerscoach Esther Reinders.

Lees verder onder de advertentie

Jouw jaar, jouw kans

Als opvolgerscoach weet ik maar al te goed dat elke opvolger anders is. Potentiële opvolgers kunnen piepjong zijn, maar ze kunnen ook al veertigplus zijn en al járen meewerken en alles daar tussenin. Vooral tegen de jonge opvolgers zou ik - nogmaals - willen zeggen, onderzoek waar jij zelf de regie kan pakken ten behoeve van jezelf!

Als loyale zoon of dochter, al dan niet opgegroeid in het familiebedrijf, heb je misschien geleerd dat het niet over jou gaat. Bescheidenheid siert je wellicht, maar het helpt je niet altijd. Word wakker, onderzoek je ambities en neem verantwoordelijkheid over je eigen leven. Je hebt daar recht op. Zie het nieuwe jaar als jouw jaar om onderzoek te doen naar je kansen op bedrijfsopvolging.

Wees wel eerlijk en open. Praat, zonder de relaties onder druk te zetten

Koester familiebanden

Voordat je doorslaat in een egoïstische en niets ontziende revolutie op weg naar de troon, wil ik even opmerken dat dát niet is wat ik bedoel. Dat er nog geen beweging lijkt te zijn als het gaat om de opvolgingsvraag, komt misschien juist wel omdat het een en ander gevoelig ligt. Voordat je allerlei eisen op tafel legt, is het wellicht handig om die gevoeligheid af te tasten en daar aandacht voor te hebben.

Lees verder onder de advertentie

Zet de discussie niet op scherp, je hebt je familie niet alleen in het bedrijf nodig, maar vooral ook daarbuiten. Koester dus de familiebanden en maak er vooral een eigen zoektocht van en jaag je ouders of broers en zussen niet te veel op in deze eerste fase. Wees wel eerlijk en open. Praat, zonder de relaties onder druk te zetten.



Werk aan je eigen visie

Houd je eisen dus nog even voor je, maar start met innerlijk werk. Neem de tijd om twee visies te ontwikkelen, een persoonlijk en een zakelijke. Je persoonlijke visie op jouw toekomst is misschien helemaal niet afhankelijk van een positie in het familiebedrijf namelijk. Het geeft je richting in je leven om te weten waar naartoe je zelf op weg bent.

Vergis je niet, dit is best een grote vraag die serieus aandacht verdient. Als je zicht hebt op je persoonlijke visie, dan weet je ook al wel of het familiebedrijf daarin past. Zo ja, denk dan eens na over wat je met het bedrijf zou willen bereiken. Waar liggen kansen en hoe zie je dat voor je? Schrijf het op en verwoord het in maximaal 5 speerpunten, dat is je kompas bij het komende proces.

Lees verder onder de advertentie

Voor je het weet is het weer december en kijk je om en zie je dat je het canvas maar wat hebt vol gekrast

Stel enkele doelen voor 2025

Het nieuwe jaar ligt nog als een leeg canvas voor ons te wachten om gevuld te worden. Voor je het weet is het weer december en kijk je om en zie je dat je het canvas maar wat hebt vol gekrast. Schets daarom alvast de contouren van wat je wilt bereiken. Stel enkele doelen, zoals het volgen van een vakgerichte cursus of het bepalen of je wel of niet eerst ergens anders wilt werken of dat je dit jaar een mentor of coach gaat zoeken die je begeleidt bij het proces. Kijk ook heel even verder dan alleen dit jaar en bedenk eens hoeveel tijd en geduld je hebt voor het overnameproces. Ben je bijvoorbeeld bereid om nog tien jaar te wachten tot je duidelijkheid hebt? Dat is namelijk zomaar mogelijk.

Dé sleutel tot een succesvolle bedrijfsoverdracht is goede communicatie

Het open gesprek

Dé sleutel tot een succesvolle bedrijfsoverdracht is goede communicatie. Als je ouders het gesprek niet openen, kan je twee dingen doen. Je kan afwachten of zelf het initiatief nemen. In september 2024 schreef ik eerder een blog over hoe je het gesprek kan aangaan met je ouders. Daar lees je meer over hoe je het juiste moment kiest en hoe belangrijk het is om respect en begrip te hebben.



Formele overdrachtsstrategie

Weet dat het een grote valkuil is om bovenstaande stappen over te slaan en om direct een financieel en juridisch plan te willen hebben. Dat is misschien niet de laatste stap, maar ook zeker niet de eerste en ook niet de belangrijkste stap. Al is een goed financieel en fiscaal plan onmisbaar, de grootste oorzaak van mislukte overnames is slechte communicatie!



Lees verder onder de advertentie

Maak van 2025 het jaar dat je de regie over je eigen toekomst pakt. Durf te dromen en zet de eerste stap!

Lees ook: Hoe groot zijn de schouders waarop de nieuwe generatie binnen familiebedrijf staat?