Het gemiddelde conversiepercentage van webshops in het mkb is slechts 1 tot 2 procent. Dit betekent dat 98 procent van de nieuwe bezoekers de webwinkel verlaat met lege handen. Expert Marco Bouman legt aan de hand van 5 valkuilen uit hoe je je conversieratio verhoogt.

Zo verhoog je het conversiepercentage van je webshop

Vaste klanten en overig ‘direct verkeer’ (bezoekers die je URL intypen) kennen je website al en converteren daarom vaak beter dan nieuwe bezoekers. Hoe kun je ervoor zorgen dat ook nieuwe bezoekers tot je vaste klantenkring gaan behoren? Natuurlijk zijn gebruikservaring, laadsnelheid en een soepele check-out belangrijk. Dat zijn echter elementen die niet overtuigen, maar waar consumenten op af kunnen knappen als ze stroef verlopen. Die moeten dus sowieso in orde zijn.

Het gaat er daarnaast om nieuwe bezoekers ervan te overtuigen dat jouw webshop de juiste keuze voor hen is. En overtuigen doe je met woorden. En die vind je overal in je webwinkel terug: op de homepage, categoriepagina’s, productpagina’s, merkenpagina’s en check-out-pagina's. Hieronder behandel ik ter inspiratie vijf valkuilen om je content én daarmee ook de algehele conversie van je webwinkel te vergroten.

Valkuil 1: focus op eigen bedrijf

Dit is een veelvoorkomende blinde vlek van mkb-webwinkels en komt vaak voort uit onwetendheid. De content op de website is nauwelijks gericht op de klant en gaat vooral over de producten en de webwinkel zelf. Deze teksten gaan vaak over ‘wij’ of ‘ons’, en na twee zinnen haakt de nieuwe bezoeker af. Een paar voorbeelden:

Ons bedrijf

Interne focus: ‘Wij zijn opgericht in 2010 en hebben sindsdien veel awards gewonnen.’

Externe focus: ‘Sinds 2010 helpen we klanten zoals jij de beste oplossingen te vinden voor [specifiek probleem].’ Onze productlijn

Interne focus: ‘Onze productlijn is gemaakt van de beste materialen en is ontworpen door topontwerpers.’

Externe focus: ‘Onze producten zijn ontworpen om jouw dagelijkse routine te verbeteren.’ Innovatie

Interne focus: ‘In deze post vertellen wij je over onze nieuwste producten en hoe innovatief ze zijn.’

Externe focus: ‘In deze post delen we tips en tricks over hoe je [specifiek probleem] kunt oplossen met behulp van onze nieuwste producten.’

Valkuil 2: beschrijven in plaats van voordelen benadrukken

Veel webwinkels trappen in de valkuil om beschrijvende content te maken. Ze schrijven over het product maar niet over voor welk probleem of welke behoefte hun product een oplossing biedt. Terwijl content die de voordelen aanstipt veel meer commerciële impact heeft. Consumenten willen weten: what’s in it for me? en zijn op zoek naar oplossingen voor hun problemen of behoeften. Wanneer je duidelijk communiceert hoe je aanbod het leven van je klanten verbetert, verhoogt de conversiekracht van je website.

Een paar goede voorbeelden:

• Booking.com: ‘Perfect verblijf, geen reserveringskosten, beste prijs.’

• ANWB: ‘Veilig op weg, snelle pechhulp, lidmaatschapsvoordelen.’

• Thuisbezorgd.nl: ‘Geniet snel van favoriete maaltijden, ontdek nieuwe smaken thuis.’

Valkuil 3: algemene usp’s gebruiken

Veel mkb-webwinkels hanteren unique selling points. Dat is goed, hiermee kun je beknopt je webwinkel neerzetten. Maar dan is het wel handig echt unieke en onderscheidende usp’s te hanteren. Vaak kom ik usp’s tegen die zo algemeen zijn dat je ze beter kunt weglaten. Het gaat er juist om dat je je onderscheidt.

Een paar voorbeelden van té algemene usp’s:

• Uitstekende klantenservice

• Snelle levering

• Breed assortiment

• Beste prijs-kwaliteitverhouding

• Gratis verzending Conversiegerichte usp’s zijn uniek, klantgericht en concreet. Een paar goede voorbeelden:

• Haal het maximale uit je meditatie (Muse)

• Het grootste online vastgoedplatform (Funda)

• Just do it (Nike)

• De laagste prijs aan je voordeur (Picnic)

Valkuil 4: weinig beïnvloeden

Veel webwinkelcontent is vaak vrij droog en concreet. Als lezer worden je emoties niet echt getriggerd en dat spoort niet aan een aankoop te doen. Dat zijn van die momenten dat je leest, maar niet weet wát je eigenlijk leest. Emoties spelen een grote rol bij consumentengedrag. Door het creëren van positieve emoties en het stimuleren van een prettige beleving rondom je producten of diensten, kun je de online betrokkenheid en verkoop verhogen.

Een paar suggesties om je teksten positieve beïnvloeding mee te geven:

• Sociaal bewijs: consumenten zijn gevoelig voor wat anderen doen, speel daar op in!

• Voorbeeld: dit boek is al meer dan 10.000 keer verkocht.

• Urgentie: de noodzaak creëren om actie te ondernemen.

• Voorbeelden: beperkte voorraad. Op=op. Tijdelijk

• Schaarste: consumenten hebben de neiging om iets meer waarde te geven aan iets dat schaars is.

• Voorbeeld: als eerste de nieuwste Nike-sneakers bemachtigen? Beperkte oplage, exclusief. (Nike)

Valkuil 5: hanteren van standaard SEO-teksten

Internet staat er nog vol mee, maar Google lijkt er klaar mee te zijn: de standaard SEO-teksten (veel zoekwoorden, lange pagina’s en veel algemene termen) helpen jouw bezoeker niet verder. Je hebt ze laten maken om hoger in Google te komen. Maar het feit is dat deze teksten juist irriteren en worden overgeslagen. Met deze content verhoog je je conversie absoluut niet.

Daar tegenover staat helpful content. Deze nuttige teksten zijn honderd procent bedoeld voor je potentiële klanten en niet voor SEO. Je zou kunnen zeggen dat dit PEO-teksten zijn (People Experience Optimizing).

Het gaat om:

- De gebruiker centraal stellen

- Al zijn vragen beantwoorden

- De menselijke ervaring vertellen

- Soepel leesbaar schrijven

- Unieke content maken, beter dan de rest.

Door bovenstaande content valkuilen aan te pakken, verbeter je het conversiepercentage van nieuwe bezoekers. En daarmee verhoog je niet alleen het conversiepercentage, maar ook de gemiddelde sessieduur en de online betrokkenheid.