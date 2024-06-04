Sommige webshops en websites behalen meer dan de helft van hun omzet via Google zoeken. Als Google een substantieel onderdeel van jouw businessmodel is, dan is het handig nu het roer om te gooien. Marco Bouman legt in vier stappen uit hoe je standaard SEO-content transformeert naar helpful content .

Nog nooit was het SEO-speelveld zo turbulent. Op dit moment komt de ene na de andere Google-update die veel websites raakt. Vele affiliate websites zagen meer dan veertig procent van hun SEO-verkeer in rook opgaan. Voor velen is Google een belangrijke pilaar in het businessmodel.

Alle Google-pijlen zijn gericht op helpful content: inhoud die waarde toevoegt aan gebruikers door nuttige informatie, antwoorden op vragen, oplossingen voor problemen, of verrijkende ervaringen te bieden. Waardevolle content die er volledig is voor je bezoeker en hem of haar echt verder helpt. Helpful content kent heel veel verschillende ingrediënten. In deze blog behandel ik de belangrijkste elementen ervan. Zo maak je kans om je Google-posities te behouden of zelfs te verbeteren. Als voorbeeld neem ik even het trefwoord ‘hoog in Google’. Mijn website staat nu op nummer één puur door het verbeteren van mijn content.

Stap 1: Bepaal de zoekintentie structuur

Google heeft aangegeven dat het veel waarde hecht aan een websitepagina die gebruikers echt verder helpt. Content die in staat is om de wensen, vragen en zorgen van een bezoeker te beantwoorden. Google noemt dit ‘people first’. Om een pagina zo in te zetten is het belangrijk om je echt te verdiepen in je bezoeker. Wat willen ze? Wat zoeken ze? Welke vragen hebben ze? Waar maken ze zich zorgen over? Er zijn drie verschillende zoekintentie-niveaus die uiteindelijk de grenzen van je content bepalen.

1 De primaire zoekintenties: dit zijn vaak de hoofdlijnen. Voor een pagina over ‘hoog in Google’ kan dat zijn: zoekwoordenonderzoek, on-page-optimalisatie (een deel van seo-verbeteringen) en linkbuilding (het creëren van links van andere website naar die van jezelf) etc.

2. De secundaire zoekintenties: dit zijn thema’s die rond het hoofdthema van je pagina liggen. In het voorbeeld over ‘hoog in Google’: Hoe kom je als lokaal bedrijf hoog in Google? Hoe lang duurt het om hoog in Google te komen? Hoe kom je als lokaal bedrijf hoger in Google?

3. De praktische zoekintenties: deze liggen vaak iets verder weg, maar zijn vaak wel erg behulpzaam: Welke recente Google-updates zijn er geweest? Kun je ook zonder linkbuilding hoog in Google komen? Wat kost het om hoog in Google te komen? AI-tools kunnen je goed helpen bij het achterhalen van deze zoekintenties.

Zelf gebruik ik bijvoorbeeld deze prompt: ‘Welke woorden, zoekwoorden, onderwerpen, thema’s en zoekintenties kun je verwachten van een websitepagina die gaat over [onderwerp], waarbij deze webpagina alle antwoorden, wensen en zorgen wil beantwoorden. Geef mij 40 woorden (zonder toelichting) die hieraan voldoen en een brede dekking bieden’.

De uitkomsten van dit onderzoek geven de structuur van je pagina aan. Op basis van deze input kun je content gaan maken.

Stap 2: Breng de menselijke ervaring in

In mijn vorige artikel stipte ik al even aan hoe belangrijk de menselijke ervaring kan zijn binnen helpful content. Mensen zijn niet alleen op zoek naar vijf tips (de feiten) over iets... ze willen graag weten hoe iets praktisch werkt (de ervaring). Tips die gaan over een specifieke ervaring zijn content die ook echt praktische en concrete vragen beantwoordt. Jouw bezoekers zijn niet alleen op zoek om te weten wat de belangrijkste tips zijn om hoog in Google te komen. Ze willen graag weten hoe je deze tips praktisch invult.

Ze willen weten wat nu echt het verschil maakt. En het liefst lezen ze dit in een praktische casestudy met voorbeelden

Ze willen weten wat nu echt het verschil maakt. En het liefst lezen ze dit in een praktische casestudy met voorbeelden: Wat kost het? Hoe lang duurt het? Kan ik dit zelf doen? Manieren om de menselijke ervaring toe te voegen zijn: Het noemen van praktische voorbeelden. Het geven van een onderbouwde mening. Het persoonlijk maken. Uitleggen hoe iets werkt. Duiding geven. Hulp bieden.

Het aanbrengen van deze menselijke ervaring is iets wat je moeilijker kunt uitbesteden aan AI-tools. En daarom is deze menselijke ervaring-content ook vaak uniek en heel waardevol.

Stap 3: Wees uniek en beter dan de rest

Waar een standaard SEO-tekst vooral moest voldoen aan de lengte en het aantal zoekwoorden is de uitdaging nu om je content echt uniek te maken. En het liefst beter dan de rest.

Is de content op jouw website iets wat je zelf zou delen en aanbevelen? Dit is een vraag van Google in hun helpful content guidelines. Of: Is jouw content zo goed dat het eigenlijk thuishoort in een magazine met hoge oplage? En zo heeft ieder bedrijf wel zijn eigen absolute waarde of onderscheidend vermogen. Je bezoeker is hiernaar op zoek.

Wanneer je met deze insteek teksten schrijft, voeg je iets van waarde toe. Iets wat andere websites niet of nauwelijks bieden. De antwoorden op deze vragen kunnen helpen: Wat is de unieke waarde van je website/merk? Wat is de waarde van jouw bedrijf hierachter? Waar is jouw bedrijf echt goed in? Op welke doelgroep richten jullie je? Wat is jullie concurrentievoordeel? Het gaat erom dat je unieke content maakt voor je bezoeker en niet voor zoekmachines.

Stap 4: Maak je teksten leesbaar

De meeste content online bevat vaak dikke alinea’s, weinig witregels, veel interne linkjes, op een te breed contentvlak met maar weinig kopjes of afbeeldingen die de tekst mooi kunnen breken. Dat dit zo is, is niet zo verwonderlijk. Het merendeel van deze content is gemaakt voor zoekmachines (SEO) en niet voor gebruikers.

Helpful content gaat niet alleen over de inhoud, maar vooral ook over hoe het gepresenteerd wordt. Zo maak je je teksten goed leesbaar: Hanteer ‘dunne’ alinea’s, liefst niet meer dan 3 à 4 regels. Gebruik informatieve kopjes en tussenkopjes. Houd zinnen kort (circa 15 woorden). Gebruik alleen interne links als ze super relevant zijn. Zorg dat je contentvlak niet langer is dan circa zeshonderd pixels. Breek teksten met afbeeldingen of video’s. Streef geen zoekwoorddichtheid na. Zorg voor een nette inhoudsopgave met interne linkjes. Minimaliseer afleiding. Een slider is oké, maar laat hem niet bewegen. Hanteer openklapbare FAQ’s voor praktische vragen.

Helpful content gaat niet alleen over de inhoud, maar vooral ook over hoe het gepresenteerd wordt

Bovenstaande vier stappen gaan je op weg helpen naar nieuwe SEO-content/helpful content. En het mooie is, deze content kan niet alleen je Google-posities verbeteren maar ook je conversiepercentage.

