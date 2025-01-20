Het nieuwe jaar is begonnen en je hebt weer goede voornemens: vaker sporten, markt uitbreiden, hogere omzet. Dat blijkt vaak toch lastig te realiseren. Kees de Jong weet waarom: zonder een einddoel, zoals een marathon lopen of die ene grote klant binnenhalen, verliezen de stappen ernaartoe hun kracht. Kees geeft tips.

Zo lukt het jou in 2025 wél al je ondernemersdoelen te behalen

Lees verder onder de advertentie

Het is januari, tijd voor uw goede voornemens en nieuwe doelen.

Precies een jaar geleden zat ik er goed in. Ik koos het ‘premium plus pakket’; ik had persoonlijke doelen op het gebied van lezen (vier boeken per maand), schrijven (inclusief een schrijverscursus volgen), yoga (wekelijks), mijn dubbele bassdrum-techniek verbeteren (minimaal 230 bpm), fietsen (met mijn fietsclub), mijn gewicht (onder de 95 kg) en de beheersing van de Spaanse taal (binnen 6 maanden minimaal op niveau B2). Allemaal ‘gekpi’d’ en geprint en wel op een briefje naast m’n beeldscherm.

Lees ook: Kees de Jong over functioneringsgesprek: ‘Stort geen jaar achterstallige kritiek uit’

Lees verder onder de advertentie

Pfff, denk je. Wat een uitslover. Nu moet je weten dat dergelijke doelen voor mij altijd goed werken. Het is een houvast, geeft ritme en richting. Je zet een deel van je hersenen uit en volgt gewoon wat je jezelf hebt opgedragen. Een simpel mechanisme, waarbij je net als bij die handige apps eigenlijk niet wil verzaken omdat je dan je streak mist.

Vuurtje gedoofd

Maar afgelopen mei gebeurde er iets raars. Binnen een periode van een week of twee liet ik al mijn doelen varen. Niet meer op de weegschaal, geen Spaanse les, nauwelijks drumles meer, slechts één boek gelezen en ook van de fietsclub kreeg ik opmerkingen. Dat was de eerste keer sinds vele jaren. Het was geen bewuste keuze, maar gewoon iets dat gebeurde.

En nu komt het... bent u er klaar voor? Ik voelde me gelukkiger dan ooit. Ik heb een topjaar achter de rug, 2024 was heerlijk! Terwijl het stellen van ambitieuze doelen - en ze gedisciplineerd halen - altijd een belangrijk deel van mijn leven is geweest.

Lees verder onder de advertentie

Oh, wat voelde ik me dom toen we al wandelend deze ‘ui’ gingen pellen

Zit ik in een nieuwe levensfase? Is mijn vuurtje van bewijs- en prestatiedwang gedoofd? Ben ik op een nieuw spiritueel ontwikkelpad beland? Wat mij betreft allemaal niet. Ik wist alleen dat het niet volgen van de door mijzelf opgelegde doelen me gelukkiger maakte dan het wel te doen.

Actie zonder context

Maar wat was er dan aan de hand? Dit was een anomalie, en ik kon me niet herinneren dit eerder te hebben meegemaakt. Het antwoord kreeg ik afgelopen december. Ik had het genoegen een van mijn goeroes te mogen ontvangen in ons huis op een mooi Spaans eiland. Hij had zichzelf uitgenodigd en ik keek ernaar uit, omdat ik weet dat hij goed gezelschap is.

Verbonden met veel grote managementdenkers en juist iemand van wie ik het hele doelen stellen en volgen - in zakelijke context dan - meer dan twintig jaar terug had geleerd. En oh, wat voelde ik me dom toen we al wandelend deze ‘ui’ gingen pellen.

Lees verder onder de advertentie

Het droomdoel motiveert en geeft je de kracht om die benodigde stappen daadwerkelijk te doen

Zijn analyse was zowel scherp als simpel. Ik had mijn doelen opgesteld in habits. Ofwel, stappen die ik dagelijks of wekelijks moest volgen. Zoveel lezen, zoveel schrijven, zoveel sporten, etc. Maar habits werken alleen wanneer je ze daadwerkelijk aan een groter droomdoel koppelt. Dat droomdoel motiveert en geeft je de kracht om die benodigde stappen daadwerkelijk te doen. Ik had dit jaar ongemerkt van de habit het doel gemaakt. Snapt u het? En wat dom van me! Het was actie zonder context.

Pieter Zwart

Ik voelde me in het gesprek steeds meer afglijden. Dat ongemakkelijke gevoel dat je in de supermarkt opeens zelf de persoon bent die de boel onnodig vertraagt en dat de kassière je meewarig aankijkt.

Het bizarre is dat dit precies de ‘doelen-formule’ is die ik ondernemers leer die graag betere leiders willen worden. Als effectieve leider creëer je een inspirerend droomdoel ergens in de verre toekomst (vaak ook wel BHAG – Big Hairy Audacious Goal) genoemd en dat koppel je dan aan een heel duidelijke en begrijpelijke visualisatie waar je als bedrijf op een kortere termijn, bijvoorbeeld over drie jaar, wil staan. En dan formuleer je alle tussenstapjes die je moet nemen om daar te komen. Een beetje zoals de ‘1 procent per week beter’, waar Pieter Zwart fan van is.

Lees verder onder de advertentie

Stapjes zonder context of koppeling aan een groter doel verliezen door de tijd heen steeds meer kracht

Want als je dat doet dan zijn die habits, ofwel die kleinere tussenstappen logisch en super motiverend. Zeker wanneer je als leider iedereen continu bij het droomdoel en het kortere termijndoel betrekt. De stapjes worden leuk en brengt het bedrijf collectief dichter bij de droom. Stapjes zonder context of koppeling aan een groter doel verliezen door de tijd heen steeds meer kracht en meestal zo rond eind mei is dat allemaal uitgewerkt, oei.

Zaaien, bouwen, jagen

Mijn goeroe deelde nog een tweede inzicht, dat hij zelf sinds twee jaar ook toepast. Ergens diep in onze genetische programmering zijn de wintermaanden de fase van hybernating en overleven. Juist bij het ontwaken van de eerste krokusjes gaat ons lichaam weer op de ‘aan-stand’. Er moet gezaaid worden, gebouwd en gejaagd.

Lees ook: Waarom zoveel SEO-projecten falen en hoe je dat voorkomt

Lees verder onder de advertentie

Daarom blijkt uit onderzoek dat doelen het beste aan het begin van de lente kunnen worden gecreëerd om uiteindelijk de richting en energie te leveren om ergens te komen. Dat is goed nieuws, dan heb ik – en ook jij - nog een week of zes. Succes met 2025.