Het gaat ze niet om de hoogte van je omzet: ‘Het echte verhaal ligt juist in wat je níet zegt’

Echte mediaverhalen gaan niet over perfectie, maar over echtheid. Ze raken wanneer ondernemers durven te delen wat schuurt: twijfels, confrontaties of pijnlijke keuzes. Want daarin ligt de kracht: herkenbaar, rauw en oprecht. Janneke van Heugten vertelt hoe je als ondernemer vaker in de media komt.

Lees verder onder de advertentie

Janneke van Heugten Janneke van Heugten is publiciteitsexpert en directeur van mediaplatform Vaker In de Media (VIDM.nl), waar journalisten en experts elkaar vinden. Ze schreef het gelijknamige boek over hoe je als deskundige zichtbaar wordt.

Sommige ondernemers zeggen dat ze geen mediaverhaal hebben. Geen bijzondere producten, geen spectaculaire groei, geen innovatieprijs. Maar vaak ligt het echte verhaal juist in wat ze níet zeggen. De frictie. De twijfel. De pijn die je liever voor jezelf houdt.

Zoals de ondernemer die openlijk vertelde dat hij geen contact meer heeft met zijn broer – met wie hij jarenlang samen het familiebedrijf runde. Hij deelde dit verhaal in het radioprogramma MKB Café van BNR Nieuwsradio. Niet als dramatisch middelpunt, maar als onderdeel van zijn ondernemersreis. Kort. Rauw. Zonder rancune. Maar het gaf direct diepte aan wat hij vertelde.

Lees verder onder de advertentie

Niet alles hoeft mooi te zijn

Het familiebedrijf is een gekoesterd beeld. Warm, hecht, door de generaties heen. Maar de praktijk is vaak complexer. Meningsverschillen over strategie, botsende karakters, scheefgegroeide loyaliteiten. En soms het pijnlijke besluit om zakelijk of persoonlijk uit elkaar te gaan. Juist dát maakt het verhaal menselijk en daarmee geschikt voor media-aandacht.

Want journalisten prikken snel door verkooppraatjes heen. Een lijst van successen is geen nieuws. Een worsteling wel. Zeker als die iets zegt over hoe je als ondernemer keuzes maakt. Hoe je omgaat met spanning tussen zakelijk belang en persoonlijke banden. En hoe je doorgaat, ondanks alles wat je achter je moest laten.

In het geval van deze ondernemer ging het verhaal niet over de groei van het bedrijf of over een innovatieve strategie. Het ging over het moment waarop je moet kiezen tussen het voortbestaan van de onderneming en de relatie met je broer. En over wat er daarna nog overblijft – aan bedrijf én aan jezelf.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Hoe je netwerk je publiciteit voor je bedrijf oplevert

Kracht voor media-aandacht zit in echtheid

Voor veel ondernemers is het spannend. Want het voelt kwetsbaar om iets te delen dat niet af is of om te vertellen wat misliep. Maar juist daar zit de kracht van een goed mediaverhaal. Niet in perfectie, maar in echtheid. In delen wat schuurt. In laten zien wat het betekent om ondernemer te zijn – ook op de momenten waarop dat ongemakkelijk is.

De kracht van dit voorbeeld zit niet alleen in het conflict, maar in de bereidheid om dat te delen. Zonder drama, zonder sensatie, maar met lef. En dat werd onthouden. Omdat het raakt. Omdat andere ondernemers zich erin herkennen. En omdat het iets zegt over het vak van ondernemen dat je niet leest op een balans of in een jaarverslag.

Lees verder onder de advertentie

Wat heb je moeten opgeven?

Als je wilt weten of jouw verhaal mediakansen heeft, kijk dan niet alleen naar wat je bereikt hebt, maar ook naar wat je hebt moeten opgeven. Welke afwegingen maakte jij? Welke confrontaties ging je niet uit de weg? En wat kunnen anderen daarvan leren of herkennen in hun eigen pad?

Zichtbaarheid begint niet bij een goede elevatorpitch. Het begint bij eerlijkheid. Bij kiezen voor een verhaal dat niet alleen over jou gaat, maar ook over thema’s die spelen bij anderen: leiderschap, twijfel, familie, loslaten, beginnen, volhouden.

Herkenbaarheid zorgt voor media-aandacht

Het is verleidelijk om vooral te vertellen wat goed gaat. Om als ondernemer je bedrijf te presenteren zoals je het zelf het liefst ziet. Maar de media zijn niet op zoek naar feilloze succesverhalen – ze zoeken betekenisvolle verhalen. Verhalen met ruis, met dilemma’s en met wrijving. Want daarin schuilt herkenbaarheid. En juist die herkenbaarheid maakt dat jouw verhaal gedeeld wordt.

Lees verder onder de advertentie

De ondernemer in MKB Café liet zien dat je geen mediatraining nodig hebt om in beeld te komen. Alleen de moed om iets echts te vertellen. En de bereidheid om jezelf te laten zien, ook als het verhaal niet alleen maar glanst. En precies dat is wat opvalt. Wat blijft hangen. Wat je een plek geeft in de media.

Welk deel van jouw ondernemersverhaal laat je nu liggen – terwijl juist dát je verhaal geloofwaardig en herkenbaar maakt?

Dit voorbeeld komt uit de VIDM Medialunch met Myrthe Koopman, journalist bij BNR Nieuwsradio. Tijdens deze wekelijkse online sessies krijg je als ondernemer een uniek inkijkje in hoe redacties denken – én ontdek je wanneer jouw verhaal interessant is voor de media.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Janneke van Heugten: ‘Ondernemer, gebruik een opiniestuk niet als marketingmiddel, wees een stem in het debat’