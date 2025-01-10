Als ondernemer ben je voortdurend bezig met groei, innovatie en het nemen van beslissingen. Maar wist je dat een belangrijk stuk gereedschap voor succes al die tijd al in jezelf verborgen ligt? Dat schrijft coach Harry Nijland in zijn blog.

Lees verder onder de advertentie

Het bewust omarmen van je innerlijke kind kan niet alleen bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling, maar ook verrassende inzichten bieden voor je zakelijke keuzes en leiderschapsstijl.

Ons innerlijke kind is die pure, onbevangen versie van onszelf, gevormd door de ervaringen uit onze jeugd. Het draagt zowel vrolijke herinneringen als uitdagingen met zich mee. Dit deel van ons beïnvloedt nog steeds hoe we denken, voelen en handelen - ook in ons professionele leven. Door bewust met dit innerlijke kind om te gaan, kun je jezelf en je bedrijf naar een hoger niveau tillen.



Herkenning in wijsheden van vroeger



Wie herkent ze niet: de wijze woorden van ouders of grootouders die je jarenlang vergezelden? Voor mijn eigen zoons (23 en 26) was de lijst met “moeders uitspraken” die ik laatst in onze familie-app deelde een feest van herkenning. “Doe die deur dicht!” of “We stoken hier niet voor de hele buurt!” waren klassiekers die hen herinnerden aan lessen over spaarzaamheid, orde en verantwoordelijkheid in “Huize Nijland”.



Lees verder onder de advertentie

Deze zinnen, hoe praktisch ook bedoeld, waren meer dan dat. Ze vormden bouwstenen van onze waarden en normen, en komen nog steeds terug in ons volwassen leven. Misschien hoor jij jezelf als ondernemer soortgelijke uitspraken doen tegen je medewerkers of klanten: “Als het je niet bevalt, dan zoek je maar iets anders!” of “Dan

trek je maar een trui aan!” - recht voor z’n raap, maar altijd met een boodschap.



Het innerlijke kind in het bedrijfsleven



Hoe vertaalt dit zich naar de dagelijkse praktijk als ondernemer? Ons innerlijke kind speelt op verrassende momenten een rol. Denk aan situaties waarin een klant een moeilijke vraag stelt of wanneer je team niet de samenwerking laat zien die jij voor ogen hebt. Merk je dat je soms vanuit frustratie of een automatische reactie handelt? Dit kan voortkomen uit oude patronen die je dus als kind hebt ontwikkeld om met spanning of onzekerheid om te gaan.



Het omarmen van je innerlijke kind betekent niet dat je teruggaat naar je jeugd, maar dat je begrijpt waar je reacties vandaan komen. Welke overtuigingen en emoties spelen hierbij een rol in je beslissingen? Door dit bewustzijn te ontwikkelen, kun je met meer rust, empathie en inzicht handelen – zowel als ondernemer, leidinggevende, partner of ouder.



Lees verder onder de advertentie

Zelfcompassie als sleutel tot balans



Voor veel mkb’ers draait ondernemen niet alleen om winst, maar ook om balans en voldoening. Toch kan de constante druk om resultaten te leveren zorgen voor stress en onzekerheid. Door vanaf nu je innerlijke kind ruimte te geven, leer je met meer compassie naar jezelf te kijken. Je hoeft niet alles perfect te doen en mag fouten maken – iets wat je misschien als kind al lastig vond.



Dit bewustzijn creëert een positieve spiraal. Wanneer je jezelf met meer



vriendelijkheid benadert, zul je merken dat je ook anders naar je medewerkers, klanten en partners kijkt. Je straalt toegankelijkheid en authenticiteit uit, wat vertrouwen wekt en meer samenwerking bevordert.



Een praktische uitnodiging voor ondernemers



Dus, wil je je innerlijke kind een stem geven en ontdekken wat het je kan leren? Begin met dan reflectie. Schrijf eens op welke zinnen of herinneringen uit je jeugd je nog steeds bijblijven. Wat vertellen ze je over wie je bent en hoe je je bedrijf runt? Bijvoorbeeld: als “We stoken hier niet voor de hele buurt!” een kernboodschap was, hoe kijk je dan nu naar efficiëntie en verspilling van energie binnen je bedrijf?



Lees verder onder de advertentie

Door dit soort vragen te onderzoeken, krijg je meer inzicht in de drijfveren achter je keuzes. Dit is een krachtige eerste stap richting persoonlijk en zakelijk leiderschap dat in lijn ligt met je waarden. Want uiteindelijk is het omarmen van je innerlijke kind niet alleen een investering in jezelf, maar ook in de toekomst van je bedrijf. Wanneer jij je kracht en kwetsbaarheid kunt omarmen, inspireer je anderen om hetzelfde te doen. En daar begint echte groei.

Lees ook: Hello again! Waarom oud-medewerkers terughalen een slimme zet is voor jouw bedrijf