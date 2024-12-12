In een arbeidsmarkt waar talent schaars is en ervaring onbetaalbaar, ligt er een gouden kans voor ondernemers, aldus coach Harry Nijland. Dit is het heraanstellen van oud-medewerkers. Het klinkt misschien verrassend, maar het blijkt een van de meest effectieve manieren om kennis, ervaring en loyaliteit terug te brengen in je organisatie.

Als coach heb ik dit van dichtbij meegemaakt. Een medewerker die ik begeleidde, keerde na 10 jaar terug naar het bedrijf waar hij ooit begon. De verandering die hij had doorgemaakt, gecombineerd met de ervaring die hij elders had opgedaan, maakte hem een nog waardevollere kracht. Niet alleen herkende hij direct de bedrijfscultuur en processen, maar hij bracht ook nieuwe inzichten en een hernieuwd gevoel van toewijding mee. Dit maakte zijn herintrede een succes voor zowel hemzelf als de organisatie.

Wat de terugkeer extra waardevol maakt

Oud-medewerkers kennen de bedrijfscultuur, begrijpen de werkprocessen en delen de kernwaarden van jouw organisatie. Ze weten wat er wordt verwacht en kunnen direct bijdragen zonder uitgebreide inwerktijd.

Wat hun terugkeer extra waardevol maakt, is dat ze nu een schat aan ervaring en een vernieuwd perspectief meebrengen. Vaak zijn ze zelfs waardevoller dan op het moment dat ze vertrokken. Bovendien brengt hun terugkomst een hernieuwd gevoel van loyaliteit met zich mee. Ze willen zich opnieuw bewijzen en bouwen verder op de relaties die ze eerder hebben opgebouwd. Dit versterkt niet alleen het team, maar vergroot ook het concurrentievoordeel in een competitieve markt.

De voordelen van een comeback oud-werknemer

• Snelle impact: Oud-medewerkers hebben minder tijd nodig om op volle kracht mee te draaien, wat kosten en tijd bespaart.



• Nieuwe ideeën en inzichten: Door hun ervaring elders komen ze vaak terug met innovatieve oplossingen en frisse ideeën.



• Sterkere klantrelaties: Zeker als ze in klantgerichte rollen werkten, kan hun terugkeer verloren gegane klantconnecties herstellen.



• Betere employer branding: Het heraantrekken van oud-medewerkers laat zien dat jouw bedrijf een aantrekkelijke plek is om te werken, ook op lange termijn.

Positieve exit-ervaring

Het succesvol terughalen van oud-medewerkers begint met het onderhouden van de relatie, ook nadat zij jouw organisatie hebben verlaten. Maak dus werk van een positieve exit-ervaring, zodat medewerkers met een goed gevoel afscheid nemen. Blijf daarna contact houden via bijvoorbeeld netwerkbijeenkomsten of informele koffiemomenten. Zo blijft de band warm en blijft jouw organisatie in beeld, mocht de oud-medewerker op een later moment openstaan voor een terugkeer.







Daarnaast is het belangrijk om in te spelen op veranderingen binnen je bedrijf. Misschien zijn er nu nieuwe kansen of uitdagende rollen beschikbaar die eerder niet bestonden. Laat oud-medewerkers zien dat jouw organisatie meegroeit en ruimte biedt voor hun huidige ambities en vaardigheden. Door hen uit te nodigen voor een gesprek over wat er veranderd is, laat je zien dat je hun input en ervaring waardeert.







Tot slot is het essentieel om de waarde van hun externe ervaring te erkennen. Oud-medewerkers brengen vaak nieuwe inzichten en een frisse blik mee die jouw organisatie kunnen versterken. Laat hun voelen dat deze kennis niet alleen welkom is, maar ook een sleutelrol kan spelen in het behalen van gezamenlijke successen.

Er zijn ook valkuilen

Een van de grootste uitdagingen is de match tussen de huidige bedrijfscultuur en de terugkerende medewerker. Beide partijen hebben zich waarschijnlijk ontwikkeld sinds het vertrek, en het is essentieel om te toetsen of de waarden, verwachtingen en werkstijl nog steeds op elkaar aansluiten. Een open gesprek over wat er is veranderd en wat dit betekent voor de samenwerking, kan hierbij helpen.







Daarnaast verdient de impact op de teamdynamiek aandacht. De terugkeer van een oud-collega kan voor het bestaande team een aanpassing zijn. Er kunnen onbewust verwachtingen of zelfs spanningen ontstaan, vooral als de rol of status van de medewerker is veranderd. Het is belangrijk om deze dynamiek te bespreken en duidelijkheid te scheppen over de verwachtingen en verantwoordelijkheden van iedereen. Zo zorg je ervoor dat de terugkeer soepel verloopt en de samenwerking versterkt wordt.



Mijn ervaring met de terugkeer van client die na 10 jaar zijn oude werkplek opnieuw omarmde, heeft laten zien hoe waardevol dit kan zijn. Door gericht in te zetten op relaties, communicatie en kansen, vergroot je niet alleen de kans op succesvolle terugkeer, maar ook de waarde die zij voor jouw bedrijf brengen.

Zeg gerust ‘Hello again!’ en ontdek hoe oud-medewerkers jouw bedrijf naar een hoger niveau kunnen tillen.

