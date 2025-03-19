Werknemer meldt zich ziek en komt niet meer opdagen: betaal je zijn loon door?

Stel je voor: jouw werknemer Jan meldt zich op een dag ziek. Prima, dat kan gebeuren. Maar dan… verschijnt Jan niet op afspraken met de bedrijfsarts, reageert niet op je e-mails en lijkt in rook opgegaan. Wat kun je dan als werkgever doen? Jolien Macken, advocaat arbeidsrecht, geeft antwoord en advies.

Jan meldt zich op maandagochtend ziek. Jij regelt na enige tijd een afspraak met de bedrijfsarts. Maar Jan komt niet opdagen. Geen belletje, geen appje, niks. Wat nu?

Je weet nog niet of Jan arbeidsongeschikt is en of Jan dus recht heeft op doorbetaling van zijn loon tijdens ziekte. In de tijd dat Jan niet de informatie geeft waarop je kan beoordelen of je het loon moet doorbetalen, omdat je nog niet weet of hij echt arbeidsongeschikt is of niet, kun je het loon opschorten.

Loonopschorting is een beetje als een pauzeknop Jolien Macken

Mocht Jan zich daarna weer bij de bedrijfsarts melden en blijken dat hij daadwerkelijk ziek is, moet je zijn loon met terugwerkende kracht alsnog uitbetalen. Loonopschorting is dus een beetje als een pauzeknop: tijdelijk stopzetten, maar je moet alsnog betalen als alles weer op de rails is.

Maar wat als Jan na een bezoek aan de bedrijfsarts niet meewerkt aan re-integratie?

Loonstop bij weigering re-integratie

Stel, Jan komt uiteindelijk wél opdagen bij de bedrijfsarts, en ja, er zijn medische redenen waarom hij niet kan werken. Maar hij weigert om mee te werken aan zijn re-integratie. Hij negeert bijvoorbeeld je pogingen om in gesprek te gaan, weigert het Plan van Aanpak te ondertekenen of verricht geen passende werkzaamheden terwijl de bedrijfsarts wel vindt dat hij dat zou moeten kunnen.

Dan heb je een ander instrument: de loonstop. Als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratieverplichtingen, mag je stoppen met het betalen van salaris. Zelfs als Jan later besluit om toch weer mee te werken, hoef jij die gemiste salarisbetalingen niet alsnog te voldoen, maar ga je vanaf dan weer het salaris betalen.

Een juridische valkuil: de waarschuwing

Een loonstop of loonopschorting kan je alleen inzetten als je de werknemer van tevoren schriftelijk hebt gewaarschuwd dat je het loon zal stoppen of opschorten als hij niet alsnog zijn verplichtingen zal nakomen.

Dus wanneer Jan het Plan van Aanpak niet ondertekent, moet je hem eerst een brief sturen waarin je waarschuwt dat als hij niet binnen (bijvoorbeeld) vijf werkdagen het Plan van Aanpak getekend retour stuurt, je het loon zal stopzetten. Heb je na vijf dagen nog geen getekend Plan van Aanpak, dan stuur je weer een brief waarin je bevestigt dat Jan zijn re-integratieverplichting niet nakomt en je dus het loon vanaf die dag zal stoppen.

Vergeet je de waarschuwing vooraf? Dan kan Jan met succes de loonstop aanvechten en zul je alsnog het loon (vermeerderd met tot wel 50 procent wettelijke verhoging en wettelijke rente) moeten betalen. Zonde.

Loonstop of -opschorting is geen keuze, maar een verplichting

Veel werkgevers denken dat het inzetten van een loonstop of loonopschorting een keuze is. Helaas, zo vrijblijvend is het niet. Als werkgever ben je verplicht om je werknemer te stimuleren om aan zijn re-integratieverplichtingen te voldoen. Doe je dat niet? Dan kan het UWV vinden dat jij zelf niet genoeg hebt gedaan in de re-integratie en kun je een loonsanctie opgelegd krijgen. Dat betekent dat je tot wel 52 weken langer loon moet doorbetalen. En daar zit je natuurlijk niet op te wachten.

Geldt er bij jou een cao? Check deze dan. Mogelijk staan er specifieke bepalingen in de cao over loonstop of loonopschorting. En dan nog een laatste tip. Zorg ervoor dat je alles goed documenteert. Een opgebouwd dossier voorkomt veel juridische hoofdpijn. Duidelijke communicatie en goede documentatie zijn key.

