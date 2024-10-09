Heeft linkbuilding nog wel zin? Deze vraag wordt online groei-expert Marco Bouman regelmatig gesteld. Ondernemers die bezig zijn met SEO (het verkrijgen van verkeer via Google) weten waar linkbuilding over gaat. Maar werkt het eigenlijk nog wel?

In het kort de betekenis van linkbuilding: wanneer je links van andere websites krijgt, stijgt de ‘populariteit’ van jouw website in de ogen van zoekmachines. Domeinen met een groot backlinkprofiel trekken meer bezoekers aan. Dit Google-verkeer is vaak vele malen goedkoper dan adverteren via Google. Tel uit je winst!

Werkt linkbuilding nog wel?

Ja! Daar kan ik kort over zijn. Het heeft nog steeds zeker zin om verwijzende links naar je website te krijgen. Echter, er zijn de afgelopen periode veel updates geweest met betrekking tot de kwaliteit van deze links. Google geeft aan dat het belang van links iets kleiner wordt; de zoekmachine gaat steeds meer lage kwaliteit links weren en waardeert kwalitatieve links juist meer.

Welke linkbuilding werkt niet (meer)?

Laat ik beginnen met een paar vormen van linkbuilding die niet veel zin meer hebben:

Linkpartners

Wanneer een link naar jouw website op een willekeurige (vaak totaal onbekende) pagina staat, tussen wel 50 of soms zelfs honderden andere links, dan is die link van zeer lage kwaliteit. Deze pagina’s hebben vaak namen zoals:

Linkpartners

Hulpbronnen

Aanbevolen

Samenwerken

Partners

Dit zijn doorgaans volstrekt onbekende websites zonder contactgegevens, met pagina’s waar honderden links op staan, vaak zonder afbeeldingen. Te veel van dit soort linkjes haalt de gehele kwaliteit van je website naar beneden.

SEO-blogs

Een tweede fenomeen dat achterhaald is, is het zogenaamde ‘SEO-blog’. Je kunt zo’n SEO-blog herkennen aan:

Geen contactgegevens

Geen telefoonnummer

Vaak uiteenlopende thema’s

Korte stukjes (AI-tekst)

Spookdomeinen

Ik noem dit soort domeinen ‘spookdomeinen’. Op het eerste gezicht zie je dit niet altijd direct, maar via SEO-tools kun je eenvoudig zien hoeveel organisch verkeer dit soort websites hebben. Deze twee voorbeelden die ik net noemde (linkpartners / SEO-blogs) hebben vaak 0 of maximaal 100 organische bezoekers. Met andere woorden: er komt niemand! Deze sites zijn puur ontwikkeld voor linkbuilding en helpen je niet verder.

Het internet staat vol met dit soort spooklinkjes. Niet alleen van vroeger; veel online marketingbureaus plaatsen nu nog steeds dit soort linkjes, vaak wel 10, 20, 30 of meer per maand. Je betaalt een boel geld aan linkjes die nog maar weinig toevoegen. Vroeger werkten dit soort linkjes wel, maar die tijd is inmiddels zo goed als voorbij.

Dit soort links dragen niets bij aan een betere populariteit of vindbaarheid. Sterker nog, wanneer je te veel linkjes van dit soort spookdomeinen krijgt, is de kans groot dat Google jouw website niet meer of minder vaak gaat indexeren.

En het lastige is... Vaak heb je linkbuilding uitbesteed en weet je dus niet precies wat nu kwalitatieve linkjes zijn of niet. Je krijgt van het bureau een lijst met veel plaatsingen, dus je gaat ervan uit dat het wel goed zit. Check eens een paar geplaatste linkjes: is het een linkpartner of een SEO-blog?

Welke linkbuilding werkt dan wél?

Het gaat, zoals wellicht al duidelijk is, om kwaliteit! Ik geef hieronder een aantal praktische voorbeelden. Er zijn er veel meer, maar dit zijn methoden die je ook zelf kunt toepassen:

Bedrijvengidsen

Dit zijn vaak mooie ‘echte’ domeinen waar je meestal gratis een linkje kan krijgen.

Gastbloggen

Kun je goed schrijven? Ga dan schrijven voor websites in jouw branche.

Forums

Zorg dat je actief bent op relevante forums, plaats je profiel en reageer.

Advertorials

Dit is een betaalde mogelijkheid om je website en bedrijf te promoten.

Video’s

Wanneer je bedrijfsvideo’s op YouTube zet, laat ze dan verwijzen naar je website.

Persberichten

Persberichten worden online geplaatst en bieden extra aandacht voor je bedrijf.

Het geheim van linkbuilding?

Echte websites!

Wat deze tips / voorbeelden gemeen hebben, is dat het hier allemaal gaat om ‘echte’ websites. Websites waar (veel) mensen komen en waar jouw inhoud wordt gelezen. Links van dit soort websites dragen in zeer positieve zin bij aan de online populariteit.

Digital PR

Nog een stapje hoger in kwaliteit zijn plaatsingen op gewaardeerde domeinen die ruimte geven voor mooie content. Het kost tijd om goede content te maken en de juiste domeinen erbij te zoeken. Maar wanneer er een plaatsing is, is deze vaak superkwalitatief en relevant voor jouw website. Ik noem deze benadering ‘digital PR’. Dit is een nieuwe vorm van linkbuilding; je zou het ook ‘brandbuilding’ kunnen noemen.

Een breder beeld dan alleen linkbuilding

Linkbuilding is één onderdeel uit de Google-mix. Maar Google kijkt niet alleen naar linkjes, maar ook naar je website (techniek, vormgeving, snelheid, duidelijkheid) en naar content. En dat onderdeel wordt steeds belangrijker: goede content.

Met helpful content stijgen je posities!

Wanneer je content echt nuttig, waardevol, menselijk en uniek is, prikkel je het Google-algoritme zeker. Lees ook mijn artikel over hoe je deze content maakt (zo transformeer je SEO-content naar helpful content)

Ik deel graag nu een voorbeeld van wat er kan gebeuren als je helpful content op je website plaatst! Hieronder een voorbeeld van een artikel op mijn eigen website.

Foto: eigen beeld

Je ziet dat mijn website bovenaan staat, terwijl de kracht van mijn domein (DR = domain rating) het laagste is!

Hoe nu verder?

Is ‘Google’-verkeer een belangrijk kanaal voor jouw bedrijf? Dan is het raadzaam om op een kwalitatieve manier linkjes te verkrijgen (te laten verkrijgen) en te werken met kwalitatieve content. Het draait dus steeds meer om kwaliteit.