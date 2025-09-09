2,4 miljoen kostenbesparing zónder gedoe met leveranciers: waarom controle op je marges werkt

Veel ondernemers in de industrie werken keihard, maar zien die inzet niet altijd terug in hun winstmarges. Ronald Batenburg dook in de boeken van zijn klant Bystronic en zag ruimte om flink te besparen op kosten, zónder gedoe te krijgen met leveranciers. ‘We doen dit al jaren zo…’ is een eerste indicator van optimalisatiemogelijkheden.

Hoe slaagde Bystronic (wereldwijd toonaangevend in geavanceerde lasersystemen en automatisering) erin om hun rendement significant te verbeteren, zonder in te leveren op kwaliteit en samenwerking met bestaande leveranciers? De volgende ervaringen en tips zijn goud waard voor iedere ambitieuze ondernemer.

Waar zat de winst verstopt?

Bystronic had al een professionele inkoopafdeling en vaak jarenlange relaties met vaste transporteurs, verzekeringsagenten en de leverancier van telecommunicatie- en IT-oplossingen. Toch bleken in de praktijk veel kostenposten structureel te hoog. De continu stijgende prijzen in logistiek, verzekeringen en ICT werden door de interne organisatie wel geaccepteerd, maar zelden strak vergeleken met de markt of opnieuw onder de loep genomen. Hierin schuilt voor veel bedrijven een blinde vlek: bestaande gewoontes en langdurige partnerships blokkeren soms het zicht op mogelijke besparingen.

Tip: Kijk kritisch naar al je kostencategorieën, ook (juist!) als die al jarenlang stabiel lijken. De uitspraak: ‘we doen dit al jaren zo…’ is een eerste indicator van optimalisatiemogelijkheden. Scans door een externe partij kunnen waardevolle nieuw inzicht brengen.

Ronald Batenburg Als partner bij ERA Group helpt Ronald Batenburg bedrijven met het verbeteren van hun resultaten. Ik zorg ervoor dat ze efficiënter werken, hun kosten onder controle houden en hun winst verhogen.

Samenwerken met een frisse blik

De directie van Bystronic besefte dat er onvoldoende capaciteit en marktkennis in huis aanwezig was om écht kritisch te benchmarken. Daarom werd de hulp ingeroepen van een gespecialiseerde partij (ERA Group) die zonder emotionele binding of dagelijkse ballast het hele uitgavenpatroon kon doorlichten. Dat leverde verrassende inzichten op in onder meer: Wegtransport & Zeevracht, Small Parcel Logistiek, Verzekeringen, Telecommunicatie & IT en Werkkleding. Door niet alleen te focussen op tarieven, maar óók contractvoorwaarden, servicelevels en alternatieve leveranciers te vergelijken, ontstond er een breder beeld en werden besparingen mogelijk die de eigen medewerkers over het hoofd zagen.

Tip: Laat periodiek een expert je belangrijkste contracten, tarieven en processen doorlichten. Uit ervaring blijkt dat je vaste leveranciers vaak bereid zijn om de samenwerking te optimaliseren, zeker ook als zij verbeteringen kunnen doorvoeren. Dit is werkelijke samenwerking tussen partijen.

Geen gedoe, alleen betere marges

Het grootste bezwaar bij veel ondernemers: „Besparen leidt altijd tot gedoe met leveranciers of kwaliteitsverlies.” Toch bewijst de Bystronic-case het tegendeel. De samenwerking met ERA Group leidde tot forse structurele besparingen (USD 2,4 miljoen per jaar) zonder dat de relatie met bestaande leveranciers verslechterde, én zonder operationele verstoringen. Enkele manieren waarop dit werd bereikt: gezamenlijk met leveranciers processen optimaliseren in plaats van puur te drukken op tarief. En contracten zorgvuldiger afstemmen op reële marktcondities.

Tip: Een externe onderhandelaar bereikt vaak meer dan een eigen team, omdat ze onafhankelijk zijn én kennis van de actuele stand van zaken in de markt meenemen zonder persoonlijke relaties op het spel te zetten.

Welke leermomenten biedt dit ondernemers?

Net als in de transportsector zijn binnen de maakindustrie grote verschillen tussen kostendragers, impact van klantsegmenten en het rendement van producten of diensten. Belangrijkste lessen uit de Bystronic-case: niet alles zelf willen doen; externe expertise loont. Analyseer per categorie: waar zit onzichtbare verspilling? Blijf benchmarken, ook als bestaande relaties goed zijn. Let niet alleen op prijs, maar op alle contractcondities. En vergeet de indirecte kosten niet (overhead, servicelevels, efficiency).

Concrete besparingen

De meeste besparingen zaten niet in de laagste offertes, maar in slimmere contractstructuren en gezamenlijke procesoptimalisatie. Kleine posten, zoals werkkleding, bleken met alternatieve leveranciers structureel goedkoper én tegen een betere kwaliteit te kunnen worden geleverd. Door bulkaankopen en technologische verbeteringen in telecom werden forse kortingen én operationele voordelen binnengehaald. Continu overleg (elk kwartaal) met de externe specialist blijkt onmisbaar: doorlopende controle voorkomt dat oude ‘inefficiënties’ terugkeren in de samenwerking.

Tip: Bekijk je meest routineuze uitgaven zelf eens alsof je een nieuwe klant bent. Waar zou jij op letten als je morgen opnieuw moest kiezen?

Voorkomen is beter dan genezen

De grootste valkuil voor groeiende bedrijven: als omzet en productie toenemen, sluipen inefficiënties en kostenexcessen er langzaam in. Door periodiek met ‘frisse blik’ naar het hele inkoop- en kostenplaatje te kijken, blijven marges gezond en ontstaat financiële ruimte voor innovatie en groei.

Tip: Koppel je doelstelling voor winst altijd duidelijk los van de omzet. Groei zonder rendement is geen prestatie!

Het verschil tussen blijven hollen of echt vooruitgaan

Veel bedrijven zijn prima in staat om jarenlang ‘hard te blijven werken’ zonder structureel te vernieuwen. Toch laten de resultaten van Bystronic zien dat juist een kritische houding ten opzichte van vaste patronen en een open blik naar buiten je onderneming wendbaarder én winstgevender maken. Dat is geen kwestie van harder werken, maar vooral van slimmer ondernemen.

Tip: Durf bestaande gewoonten ter discussie te stellen. Wie alleen vertrouwt op oude successen, loopt gegarandeerd achter de feiten aan.

Conclusie: slimmer ondernemen is duurzamer winnen

Bystronic bewijst dat zelfs in veeleisende sectoren, met complexe logistiek en hoge personeelskosten, besparingen en rendement mogelijk blijven, zonder stress of strijd met leveranciers. Door per kostencategorie kritisch te benchmarken, externe kennis in te schakelen en te focussen op duurzame samenwerking, boek je direct én blijvend resultaat – met hetzelfde team en dezelfde toewijding.

Dus: kijk met frisse ogen naar je eigen organisatie, en stap uit de routine van altijd harder werken. Slimmer ondernemen levert véél meer winst én rust op, en dat maakt ondernemen niet alleen leuker, maar vooral een stuk duurzamer! Petje af voor iedere ondernemer die het aandurft van routine af te wijken en écht het verschil te maken. Hopelijk inspireert de Bystronic-case ook jouw bedrijf tot structureel meer succes.

