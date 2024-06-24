Als ondernemer is het belangrijk om gemaakte afspraken vast te leggen. Dit voorkomt problemen en conflicten achteraf. Soms is het zelfs wettelijk verplicht om afspraken schriftelijk in een overeenkomst op te nemen. In deze expertblog bespreekt advocaat Wesley Terhaerdt de belangrijkste overeenkomsten die je als ondernemer minimaal nodig hebt voor jouw BV’s.

1. Managementovereenkomst

Doorgaans bestaat de structuur van een onderneming uit minimaal twee BV’s. Een holding en een werkmaatschappij (ook wel de ‘werk-BV’ of de ‘dochtermaatschappij’ genoemd). De werkmaatschappij verricht de daadwerkelijke ondernemersactiviteiten en de holding is de aandeelhouder en bestuurder van de werkmaatschappij.

Deze structuur is veelal ingegeven door fiscale redenen, maar heeft juridische consequenties. Zo dienen de werkmaatschappij en de holding een managementovereenkomst te sluiten. In de managementovereenkomst wordt aan de holding de opdracht verstrekt om het bestuur van de werkmaatschappij te verrichten. De managementovereenkomst bevat daarnaast afspraken over de rechten en verplichtingen van de holding en de werkmaatschappij over en weer. Denk hierbij aan de managementvergoeding, aansprakelijkheid, non-concurrentie en geheimhouding.

Het is van belang om deze afspraken zorgvuldig af te wegen en vast te leggen. Als een managementovereenkomst namelijk te veel arbeidsrechtelijke kenmerken bevat, kan dit tot discussies met de Belastingdienst leiden.

2. Arbeidsovereenkomst

In de structuur van een holding en een werkmaatschappij is de ondernemer veelal aandeelhouder en statutair bestuurder van de holding. Wanneer je als ondernemer de meerderheid van de aandelen in de holding houdt en bestuurder bent, kwalificeer je als directeur-grootaandeelhouder (DGA). In dat geval ben je als ondernemer verplicht om een arbeidsovereenkomst met de holding te sluiten. De arbeidsovereenkomst DGA bevat afspraken over de arbeidsrelatie tussen de holding en de ondernemer, zoals de omschrijving van de functie en de taken, de werktijden, de vakantiedagen, het DGA-salaris en de kostenvergoedingen.

3. Rekening-courantovereenkomst

In een structuur van ondernemer, holding en werkmaatschappij is het niet ongebruikelijk dat de werkmaatschappij een betaling verricht voor de holding óf de ondernemer een betaling voor de werkmaatschappij (en vice versa). Denk aan de werkmaatschappij die een factuur voor een bedrijfsadviseur betaalt, terwijl deze factuur ook deels ziet op werkzaamheden voor de holding.

Om te voorkomen dat je na een betaling voor een ander steeds gelden moet over te boeken, kun je gebruik maken van een rekening-courantovereenkomst. Hiermee regel je de automatische verrekening van schulden en vorderingen over en weer. Een rekening-courantovereenkomst bevat onder meer afspraken over de verrekening, de (zakelijke) rente, de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen en de kosten.

Het belang van een rekening-courantovereenkomst is onder meer gelegen in de verantwoording richting de Belastingdienst of in het aantonen van de afspraken tegenover een curator in faillissement.

Het is raadzaam rekening te houden met de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, waarin een maximum is bepaald voor het bedrag dat je mag lenen van je BV

4. Overeenkomst van geldlening

In de praktijk is het ook niet ongebruikelijk dat de vennootschappen onderling of de vennootschappen en de ondernemer geld (uit)lenen. Voor deze gevallen is het verplicht om een overeenkomst van geldlening op te stellen. Hierin maak je onder meer afspraken over de hoogte van het bedrag, de looptijd van de lening, de aflossing en de rente.

Wanneer een ondernemer geld leent van zijn BV, is het van belang dat de lening aan zakelijke voorwaarden voldoet. Dat wil zeggen: voorwaarden die de BV ook tegenover een derde zou hanteren. Als de lening niet aan deze voorwaarden voldoet, loop je het risico dat de Belastingdienst de lening als inkomsten beschouwt met alle gevolgen van dien. Het is verder raadzaam rekening te houden met de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, waarin een maximum is bepaald voor het bedrag dat je mag lenen van je BV.

Tot slot is de bovenstaande opsomming van overeenkomsten en de inhoud daarvan niet alomvattend. De noodzakelijke overeenkomsten en de inhoud daarvan voor jouw BV zijn onder meer afhankelijk van de omvang en structuur van en de onderneming en de handelswijze van de vennootschappen (onderling) en de ondernemer.

