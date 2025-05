Winst Vinted verdrievoudigd: ‘Retail speelt onvoldoende in op vraag naar tweedehandskleding’

Lees verder onder de advertentie

Cor Molenaar Consultant/hoogleraar Adviseur van veel bedrijven op het gebied van marketing en technologie. Onderzoekt de reden van veranderingen en de invloed op het koopgedrag. Technologieën zijn hulpmiddelen om beter in te spelen op wensen van klanten. Visie en onderzoeken worden gedeeld bij lezingen, in de blogs en artikelen op De Ondernemer en op het nieuwe platform Retailwereld.nl.

Een 330 procent groei van de winst (76 miljoen euro) en 36 procent groei van de omzet (813 miljoen euro) zijn indrukwekkende cijfers in de huidige modewereld. De modewereld groeide slechts met 0,1 procent. Steeds wordt de schuld van de beperkte groei neergelegd bij de zogenaamde fast fashion uit vooral China. Snel opvolgende collecties, wellicht minder focus op kwaliteit, maar direct gericht op de wensen van consumenten.

Voor de groei van Vinted wordt, naast de groei van de wereldwijde markt voor gebruikte kleding, gewezen op het lage consumentenvertrouwen. Vorig jaar was volgens onderzoeksbureau GlobalData de groei van de wereldwijde tweedehandsmodemarkt 18 procent en daarmee was de omzet zo’n 205 miljard dollar.

De vraag van consumenten naar tweedehandskleding

Het is duidelijk dat de vraag van consumenten is veranderd, alleen de bestaande retail doet veel te weinig om daarop in te spelen met alle negatieve gevolgen van dien. Het voorbeeld van Vinted laat zien dat consumenten graag geld vrijmaken voor bestaande kleding, dat verkopen en de opbrengsten weer besteden aan bijvoorbeeld andere gebruikte kleding op Vinted. Een vernieuwing van de garderobe voor veel minder geld en je maakt ook nog ruimte in je kledingkast.

Meermaals heb ik dit proces ook geadviseerd aan bestaande kledingwinkels. Om klanten te binden, een nieuwe doelgroep aan te spreken of bezoek te creëren. De winkel zou klantenaankopen kunnen registreren en deze weer, na bijvoorbeeld zes maanden, terugnemen tegen een tegoedbon. De pre-owned kleding kan verkocht worden, zoals Vinted dit doet, en de tegoedbon kan gebruikt worden om weer in de winkel te besteden. Daarnaast heb je meteen een klantenbestand, waarbij je niet alleen naam en contactgegevens hebt, maar ook een registratie van de aankopen. De basis voor directe communicatie, clustering of analyses.

Simpel, goedkoop en loyaliteit aan je klanten. Het is natuurlijk wel erg makkelijk om alleen maar te klagen over fast fashion, je concurrentie en het nieuwe koopgedrag van klanten. Door juist in te spelen op deze veranderingen ontstaat er een nieuwe basis voor de retail.

Ook veranderingen in andere branches

Verandering van het koopgedrag geldt in sterke mate voor de kledingbranche, maar ook voor andere branches. Kijk maar eens naar alle kringloopwinkels. De kringloopwinkels in Nederland hebben afgelopen jaar een ongekende hoeveelheid spullen ingezameld, zo blijkt uit cijfers van de Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN). In totaal werd per vestiging gemiddeld bijna 785.000 kilo aan goederen opgehaald. De kringloopsector speelt een steeds grotere rol in het hergebruik van materialen.

Zo wisten de kringloopwinkels in 2023 15,7 miljoen mensen te trekken en draaiden de winkels ruim 188 miljoen euro aan omzet. Iets meer dan een kwart van de spullen die bij de kringloopwinkels wordt gekocht is kleding.

Ook Ikea heeft een dergelijk initiatief, de terugkoopservice waarbij je gebruikt meubilair kan terugverkopen, maar ook gebruikt meubilair tegen een schappelijke prijs kunt kopen. Breng je oude IKEA-producten terug en krijg winkeltegoed voor je volgende aankoop. Zo geef je je meubels een nieuw huis en bespaar je tegelijk.

Innovatie in de retail is hard nodig voor retailers om te overleven.

Katinka Jongkind, sectoreconoom Retail bij ING Research, stelt dat kostenstijgingen de belangrijkste reden zijn voor meer faillissementen: „Door sterke kostenstijgingen staan bij veel retailers de winstmarges onder druk. Retailers met een verouderd verdienmodel kunnen vanwege hun slechte financiële positie niet investeren in personeel, duurzaamheid en winkelvernieuwing. Hierdoor komen ze op achterstand ten opzichte van retailers die wel investeren.”

Wees alert op de toekomst

Het afgelopen jaar gingen er 364 retailbedrijven failliet. Dat is bijna 8 procent meer dan in 2023. Het was het hoogste aantal faillissementen in de retailsector sinds 2019. De consumenten en hun koopgedrag veranderen. De winsten staan onder druk door economische en fiscale veranderingen. De retailer is de laatste schakel in de keten, maar ook de eerste schakel voor de consument. Inspelen op het consumentengedrag is daarom essentieel om te overleven. Natuurlijk, het begint bij de klant. Communiceer direct met de klant, gericht en gebaseerd op de behoeften, en pas daar het aanbod op aan.

Tweedehandskleding is niet meer een vies woord. Door de kwaliteit van producten kunnen ze veel langer mee. De consument is ook snel uitgekeken op de modeaankopen, maar het inkomen is ontoereikend om steeds maar weer nieuw te kopen. Zie daar het gat in de markt. Het gat in de markt voor fast fashion, Vinted, de kringloopwinkels en goedkope prijzen aanbieders. Als dat is wat de klant wil wees dan geen moraalridder maar speel erop in.

