Hij stond op nummer 1 in Google, alleen niemand klikte door: wat ging er mis?

Veel ondernemers dromen ervan: op nummer 1 staan in Google. Maar wat als je die felbegeerde plek bereikt en de klanten toch uitblijven? Een harde les: SEO draait tegenwoordig om zoekintenties, niet alleen om zoekwoorden. Marco Bouman vertelt waarom blind focussen op één woord je succes in de weg kan staan en hoe je wél het verschil maakt.

Marco Bouman

SEO- & CRO-consultant voor het mkb Marco Bouman is dé strategische partner voor mkb-bedrijven die hun website willen transformeren tot een krachtige marketingmachine. Meer relevante bezoekers, meer conversie en vooral: duurzame online groei. Sinds 2007 hielp hij meer dan vierhonderd bedrijven met een moderne, mensgerichte aanpak. Geen loze beloftes of ouderwetse trucjes, maar een bewezen mix van SEO, CRO en contentstrategie. Met focus op waardevolle content, conversieoptimalisatie en duurzame linkbuilding helpt Marco bedrijven niet alleen beter gevonden te worden, maar ook beter te presteren.



Hij had het voor elkaar. Nummer 1 in Google op een commercieel zoekwoord. Zijn pagina draaide volledig om dat ene zoekwoord, de techniek stond als een huis, en aan linkbuilding had hij ook geen gebrek. Alles leek te kloppen.

Maar toch bleef het stil. Nauwelijks verkeer, weinig aanvragen. En zijn concurrent – die lager stond in Google – haalde hem simpelweg in qua business.

Wat ging er mis bij het bedrijf?

Wat ging er mis? Heel simpel: hij focuste blindelings op dat ene zoekwoord.



Niet op de vraag erachter. Niet op de wens, de twijfel of de zorg van zijn bezoeker. Zijn pagina was net zo standaard als dat zoekwoord. Generiek, veilig en te oppervlakkig.

Want het gaat allang niet meer over zoekwoorden. Het gaat over zoekintenties. De klassieke SEO-fout: scoren op een commercieel zoekwoord. Hij was niet de enige. Sterker nog: ik zie dit continu bij ondernemers. Ze kiezen één krachtig zoekwoord, optimaliseren hun pagina, bouwen links en denken: nu gaat het gebeuren.

Wel zoekvolume, maar niemand klikt

Maar dan komt de teleurstelling. Want dat ene woord heeft misschien veel zoekvolume, maar bijna niemand die écht klikt of blijft hangen. En wie dat wél doet, voelt zich totaal niet aangesproken. Hij schreef voor het zoekwoord en

niet voor de intentie daarachter. En zeker niet voor de zoekintenties die in de hoofden van echte mensen leven. Hij dacht: ‘als ik op dit woord sta, dan vinden ze me wel’. Maar wie hem vond, vond eigenlijk niets van waarde.

Zijn pagina was volledig afgestemd op het zoekwoord. Maar niet op vragen als:



• Wat houdt dit eigenlijk in?



• Hoe werkt het?



• Is dit iets voor mij?



• Waarom zou ik dit kiezen boven andere opties?



• Wat zijn de risico’s als ik het verkeerd aanpak?



• Kan ik dit merk vertrouwen?

Zijn concurrent? Die had dat allemaal wél op z’n site staan. Niet als losse pagina’s vol trucjes, maar als een verhaal, een gids, een antwoord. En dat is het verschil.

Zoekwoorden ≠ zoekintenties



Het klinkt lekker, hè? ‘Ik wil gevonden worden op dat zoekwoord.’

Het is meetbaar, tastbaar en het staat goed in je SEO-rapport. Maar dat ene woord is nooit waar je klant écht naar zoekt. Wat ze intypen in Google is vaak pas het begin. De echte vraag zit erachter en díe moet je raken!

Of beter gezegd: zoekintenties = meervoud. Achter één zoekwoord kunnen wel tien of meer bedoelingen zitten. Neem bijvoorbeeld boekhoudprogramma:

• De één zoekt de goedkoopste

• De ander wil advies voor zzp’ers

• Een derde wil weten of hij het zelf kan of hulp nodig heeft

• Of zoekt een tool met 4+ sterrenreviews

• Of eentje die integreert met een ERP-systeem

Allemaal andere vragen, andere zorgen en andere koopredenen. Nog steeds schrijven veel ondernemers één pagina voor één zoekwoord. En laten zo álle echte vragen liggen.

Wat je dan mist? Vertrouwen, relevantie en conversie.

Google kijkt niet meer alleen naar woorden

Google kijkt naar betekenis, intentie en hulp. Geef je echte antwoorden of verkoop je jezelf alleen? En AI-tools? Die snappen soms beter wat je klant bedoelt dan jijzelf. Dus waarom niet meebewegen met die stroom?



Wat werkt dan wél? Denk vanuit de klantvraag. Niet omdat Google dat wil, maar omdat je klant dat nodig heeft en jij dus ook.

Zoekintentie is niet alleen SEO, maar het is ook CRO. Wie weet waar de twijfel zit, kan de twijfel wegnemen. Wie weet wat iemand zoekt, kan daarop inspelen.

Hoe achterhaal je die intenties?

• Google zelf je zoekwoord



• Check ‘Mensen vragen ook’ en Google Suggest



• Analyseer je concurrenten die het goed doen



• Of (en dit is goud) vraag het aan je klant



• Of aan je verkoop of klantenservice. Die horen dit dagelijks

Start gerust met zoekwoorden. Niet om daar direct op te scoren, maar als opstap naar longtailvragen, échte content en échte hulp. Vroeger bestond een SEO-pagina uit vijfhonderd woorden, een hoge zoekwoord-dichtheid en marketingtaal achter een ‘lees meer’. Nu is die content primetime. Je gids, je FAQ, je structuur en je autoriteit. Die wil je niet verstoppen. Die moet je laten lezen!

Je bouwt geen pagina voor Google. Je bouwt een pagina voor mensen. Die iets zoeken en die ergens op hopen. Die pas blijven als jij laat zien: ‘Ik snap wat jij nodig hebt. En ik ben er voor je’.

De echte les voor nummer 1 in Google

We begonnen met een ondernemer die op nummer 1 stond in Google en tóch niks binnenhaalde. Dat lag niet aan zijn plek, maar het lag aan zijn blik. Hij keek naar zoekwoorden en Google keek naar mensen. Precies daar zat het verschil. SEO gaat allang niet meer over trucjes of posities. Het gaat over mensen die zoeken, twijfelen, vergelijken, proberen. En jij bent pas relevant als je daarin durft mee te denken.

Dat is waar content nu om draait en morgen nog meer. Met AI, SGE en semantisch zoeken draait alles om betekenis. Niet: ‘Ben jij de beste?’ Maar: ‘Ben jij degene die mij écht helpt?’

Dus: Wil je gevonden worden op een woord of wil je iets betekenen voor iemand die zoekt? Durf jij het zoekwoord-denken los te laten? De lijstjes en de drang om alles op één zoekwoord te zetten?



En in plaats daarvan: Durf jij content te maken die begint bij de vraag en het echte probleem. Bij wat iemand wil begrijpen, oplossen of regelen?

Dan maakt het niet uit op welk nummer je staat. Dan word je gevonden, begrepen én gekozen.



Niet op 1 staan, maar op waarde staan. En juist daardoor meer verkeer en klanten aantrekken.

