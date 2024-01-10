Zo werf je uitstekend personeel via social media

Er is op dit moment ontzettend veel vraag naar personeel. De vacaturewebsites puilen uit en de meest bijzondere teksten, secundaire arbeidsvoorwaarden en functietitels komen voorbij. Ondanks deze drukte op de arbeidsmarkt wordt een ander populair medium nog maar weinig gebruikt bij de zoektocht naar personeel: social media. Social media-expert Jan de Keijzer geeft in de blog advies.

Vrijwel iedere Nederlander heeft wel een account op een sociaal medium. Op LinkedIn na wordt er door maar weinig bedrijven gebruikgemaakt van social media in de zoektocht naar personeel. Tijd om het over een andere boeg te gooien en te gaan voor een andere aanpak!

Kies voor een goede online strategie

Het gebruik van sociale media kan ontzettend spannend zijn, zeker wanneer je dat nog niet gewend bent. En wanneer het gaat om de zoektocht naar nieuw personeel, wordt weer anders. Daarom is het van groot belang om een goede online strategie uit te denken voor je de zoektocht naar personeel gaat starten.

Kies je bijvoorbeeld, zoals al je concurrenten alleen voor LinkedIn? Of ga je voor een uitgebreide mix van kanalen of hou je het juist bij een beperkt aantal mogelijkheden?

Een belangrijk onderdeel van het bepalen van de strategie is uiteraard het bepalen van de doelgroep. Wie zoek je voor deze functie? Wat moet deze persoon allemaal kunnen? En misschien wel de belangrijkste vraag: waar kunnen we deze persoon nou vinden? Deze vragen moeten, voordat de zoektocht begint, beantwoord en besproken worden. Zorg er voor dat je een aantal duidelijke persona’s hebt opgesteld, zodat je je campagne en het materiaal gelijk aangepast hebt op de juiste personen. Over het algemeen kan dit prima worden gedaan door de afdeling die verantwoordelijk is voor online & social media en de HR-adviseur.

Bepaal vooraf je strategie

Nu je in kaart hebt gebracht wie er gezocht wordt voor de functie, kun je verdere keuzes gaan maken. Ben je op zoek naar ‘jonger’ personeel? Dan kunnen bijvoorbeeld TikTok & Instagram Reels niet ontbreken in je strategie. Uiteraard zijn veel jongeren ook te vinden op LinkedIn, maar ze besteden daar minder tijd dan op andere vormen van sociale media.

Daarnaast is het interessant om TikTok & Instagram Reels sowieso meer mee te nemen in je bedrijfsgerelateerde communicatie. Steeds meer ouderen weten hun weg ook te vinden naar deze apps.

Je kunt in principe als vuistregel aanhouden dat je de wervingsprocedure gelijk kunt houden aan hoe je dit eerder deed. Echter moeten hier ook de sociale kanalen aan toegevoegd worden, voor zover je dit nog niet gedaan hebt. De strategieën die je kunt toepassen op social media zijn eindeloos. Houd bij het bedenken van de juiste strategie in je achterhoofd dat deze moet passen bij de functie, het bedrijf en de potentiële kandidaat.

Wanneer je de juiste strategie en persona’s hebt opgesteld, de video is opgenomen en geplaatst, gaat het algoritme aan de slag. Hierbij komt het stukje strategie en persona’s kijken. Past het echt bij jouw ideale kandidaat? Naar verwachting zal het niet lang duren voordat je video goed bekeken wordt en de eerste sollicitaties binnendruppelen. Uit ervaring bij onze klanten kunnen we zeggen dat er een grotere kans is op succesvolle gesprekken op basis van short video content. Dus waar wacht je nog op?

Spreek je doelgroep persoonlijk aan

Het werven van kandidaten voor jouw openstaande functie door middel van videomateriaal op social media biedt ontzettend veel mogelijkheden en kansen. Door te werven met behulp van short content zorg je er namelijk ook voor dat direct duidelijk is wat de werksfeer is binnen het bedrijf. Maar daar blijft het niet bij: een video, of videoserie, geeft een kandidaat veel meer informatie dan een vacaturetekst.

Zo kun je er bij videomateriaal voor kiezen om de potentiële kandidaat direct kennis te laten maken met de omgeving, collega’s en werkzaamheden. Uiteindelijk zijn de collega’s een belangrijke factor voor werkgeluk en zorg je ervoor dat de potentiële kandidaat direct al een beter beeld heeft bij de functie.

Belangrijk hierbij is dat het verhaal wel ‘echt’ overkomt. Dit betekent dus onder andere dat je het er niet mooier uit moet laten zien dan het daadwerkelijk is. Laat gewoon zien waar het bedrijf voor staat, wie er werken en wat ze doen. Zo zorg je er namelijk ook direct voor dat de potentiële kandidaat het gevoel heeft serieus genomen te worden.

TikTok biedt de meeste kansen

TikTok is booming. En niet alleen op dit moment. Het aantal gebruikers van de Chinese app groeit de laatste jaren explosief en de verwachting is dat die lift ook de komende jaren nog blijft. We kunnen stellen dat je als bedrijf eigenlijk niet meer zonder TikTok kunt. De sector waar je je in bevindt maakt daarbij niet uit.

Voor iedere sector, ieder product en iedere dienst zijn kijkers te vinden. Ook vinden we steeds meer dingen interessant, willen we steeds meer weten en leren. Daarnaast merken we bij De Keijzer Online dat er steeds meer spreiding komt in de leeftijden van de gebruikers van TikTok, waardoor je echt alle kanten op kunt met dit platform. Daarnaast is TikTok ook nog eens hét perfecte platform voor het delen van korte video content.

Wil je liever geen gebruik maken van TikTok? Dan kun je ook kiezen voor Instagram Reels. Ook Instagram Reels is ontzettend populair en veel kijkers op TikTok maken ook gebruik van Instagram Reels. Echter is het wel belangrijk om te weten dat algoritmes niet altijd hetzelfde werken, waardoor er wellicht een andere strategie nodig is.

Steeds meer succesverhalen

Doordat er op dit moment langzaamaan meer bedrijven TikTok gebruiken om personeel te werven, kunnen we ook de eerste resultaten al delen. Een mooi voorbeeld is het bedrijf LDL Bulkhandling. Door de intensieve samenwerking tussen ons team en het bedrijf hebben we een mooie campagne kunnen bouwen waarin gezocht wordt naar personeel. Niet veel later kwamen de eerste sollicitaties binnen en inmiddels zijn meerdere functies vervuld, dankzij TikTok.

Op basis van de ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan, kunnen we stellen dat men vooral niet op zoek is naar een tot in de puntjes geregelde video. Sterker nog: kijkers zien liever een mogelijk toekomstige collega die op zoek is naar nieuwe collega’s, dan een directeur, manager of HR-medewerker. Daarnaast kan een video die laat zien waar je komt te werken, wat je doet en wie je collega’s zijn, prima worden opgenomen met een smartphone met goede camera.

Ga aan de slag

Ben je op zoek naar gekwalificeerd, vakkundig en goed personeel dat past binnen je organisatie? Wacht dan niet langer: het verspreiden van vacatures via social media platforms zoals TikTok draagt namelijk direct bij aan het vinden van het juiste personeel. Zorg ervoor dat je laat zien wat iemand zou willen zien als die persoon bij jou zou solliciteren. Daarnaast werkt het in de meeste gevallen beter om de video’s op te laten nemen met een directe collega. Deze kan namelijk met veel passie vertellen over wat zijn baan, en dus de baan in de vacature, precies inhoudt.

Daarnaast is het ook zeker het overwegen waard om in gesprek te gaan met een specialist op het gebied van short content, waar TikTok onder valt. Daarnaast is het aan te raden om zelf ook duidelijk op papier te hebben waar een kandidaat aan moet voldoen. Sluit jouw idee aan bij het platform? Hoe kun je ervoor zorgen dat jouw video’s daadwerkelijk goed aan gaan slaan? Het zijn een aantal vragen waar je nu waarschijnlijk geen antwoord op kunt vormen. Door de actieve samenwerking met een expert op het gebied van short content, de inzet van TikTok en Instagram Reels en door een duidelijk beeld te hebben van je sollicitant, vergroot je je kansen en zorg je ervoor dat jouw vacatures binnen no-time vervuld zijn!