Zelfs als je dagelijks met technologie bezig bent, is het onmogelijk om iedere nieuwe ontwikkeling bij te houden. Dat geldt ook voor Marelle van Beerschoten, Managing Director bij Digital Shapers. Toch heeft zij manieren gevonden om voortdurend nieuwe kennis en inzichten op te doen.

Hoe blijf je als ondernemer bij met AI? ‘Richt je organisatie in als leeromgeving’

In de negende aflevering van Vodafone Techtalks, de miniserie van Vodafone en De Ondernemer, vertelt Van Beerschoten hoe zij zelf probeert bij te blijven en waarom ondernemers vooral moeten blijven leren.

Blijf nieuwsgierig

Volgens Van Beerschoten begint dat met buiten de deur kijken. Door contact te houden met andere ondernemers, experts en organisaties krijg je verschillende perspectieven mee. Ze zoekt die inspiratie niet alleen in Nederland, maar kijkt ook naar plekken waar technologische ontwikkelingen sneller worden opgepakt. Zo bezoekt ze onder meer Silicon Valley en organiseert ze AI-inspiratiereizen langs Nederlandse voorlopers.



Ook jong talent kan daarbij verrassend waardevol zijn. Door regelmatig met studenten in gesprek te gaan, krijgt Van Beerschoten nieuwe inzichten in hoe zij kijken naar technologie, werk en de toekomst.

Leren als organisatie

Daarnaast helpt het om je eigen organisatie in te richten als leeromgeving. Kies een paar goede nieuwsbrieven of podcasts, laat je inspireren door mensen om je heen en leer vooral door te doen. Je hoeft volgens Van Beerschoten niet alles te weten voordat je begint. Hoe zij dat zelf aanpakt? Bekijk de video hierboven.



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