Zonder goede foto’s op je socials blijft je horecazaak leeg: ‘Uitstraling is heel belangrijk’

Sinds de opkomst van sociale media speelt digitale marketing een belangrijke rol voor veel bedrijven. Ook de horeca is hier geen uitzondering op en moet, om nog een beetje relevant te blijven, steeds vaker zijn gerechten uitstallen in de digitale etalage. „Met name Instagram, en later TikTok, zorgen ervoor dat we het voortdurend over eten hebben.”

Lees verder onder de advertentie

‘The camera eats first’ (de camera eet eerst). Waar een foto van het eten vroeger vooral een leuke herinnering voor Instagram was, is die tegenwoordig onderdeel van de marketing van een restaurant. De tijd dat je moeder met haar iPhone 6 boven de tafel hing om de gerechten te vereeuwigen – eten koud, vinger voor de lens, #foodie erbij en klaar – ligt inmiddels achter ons.



Restaurants investeren steeds vaker in professionele foodfotografie en sociale media om gasten naar hun zaak te trekken, schrijft het AD.

Foodfotografie steeds belangrijker

„Sinds de jaren 10 is eten popcultuur geworden”, vertelt foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer. „Met name Instagram, en later TikTok, zorgen ervoor dat we het voortdurend over eten hebben. Die platforms hebben veel content nodig, en eten blijkt daar goed voor te werken.”

“ Je kunt nog zo’n goede socialemediamanager hebben, maar als de rest niet klopt, komt er nooit iemand eten. ” Gijsbregt Brouwer Foodtrendwatcher

Is een sterk online merk daarmee net zo belangrijk geworden als een aantrekkelijke menukaart? Eerder en-en dan of-of, zegt Brouwer: „Een sterk online merk is gebaseerd op een goede menukaart, goede hospitality, leuke mensen die bij je werken.’’



„Je kunt nog zo’n goede socialemediamanager hebben, maar als de rest niet klopt, komt er nooit iemand eten. Maar je hebt sociale media vaak wel nodig om die kwaliteit over te brengen.”

Lees verder onder de advertentie

Van horecamedewerker naar foodfotograaf

Raven van der Bijl had nooit gedacht dat ze foodfotograaf zou worden. Tijdens haar sportopleiding beheerde ze de sociale media van een skischool, waar ze ontdekte hoe algoritmes werken en welke beelden mensen aanspreken.



Toen ze te horen kreeg dat een oude werkgever, restaurant Post, op zoek was naar iemand om de sociale media te beheren, zag ze haar kans schoon: „Ik werkte daar eerder al als horecamedewerker en ik hoorde dat ze op zoek waren naar iemand die de sociale media wilde overnemen. Ik heb mezelf bij de floormanagers gepitcht en mocht het gaan doen.”



Via de eigenaar van Post kreeg ze er ook de zaak Vertu bij en via een collega het visrestaurant De Stroper. Zo is het balletje gaan rollen en inmiddels is Van der Bijl een gevestigde horeca-socialemediamanager en foodfotograaf. „Ik ben Post heel dankbaar voor de kansen die ik via hen heb gekregen”, geeft ze aan.

Sociale media bepalen restaurantkeuze

Een aantrekkelijke menukaart, goed keukenpersoneel en een gezellige ambiance zijn al lang niet meer de enige aspecten die bepalen of een horecazaak valt of staat; volgens Van der Bijl zijn ‘de socials’ ondertussen vaak leidend bij de restaurantkeuze.



Zo vertelt zij: „Zeker met TikTok erbij is het heel belangrijk geworden. Als ik jongeren spreek of naar mezelf kijk, is het eerste wat je automatisch doet als je een dagje naar Amsterdam of Antwerpen gaat, opzoeken waar je gaat eten. Dan kijk je toch naar Instagram of TikTok: wat ziet er het leukst uit, waar is het eten goed? De uitstraling van een restaurant is daarin heel belangrijk.”



Dat ziet Van der Bijl ook terug in de vraag van haar opdrachtgevers: „Ze vragen of ik de visie van hun zaak zichtbaar wil maken.”

Foodfotograaf Raven van der Bijl maakt beelden waarmee restaurants hun uitstraling op Instagram en TikTok versterken. Foto: Frank de Roo

Zeker voor beginnende horecazaken is een sterk, goed uitgedacht digitaal merk volgens haar relevant om een bepaalde kwaliteit en allure over te brengen: „Dan zou ik toch foto’s door een professionele fotograaf laten maken. Op zo’n fotoshootdag wordt alles op dezelfde dag gemaakt, met dezelfde belichting en dezelfde manier van bewerken.”



Zo ontstaat een bepaalde consistentie, een huisstijl, op de socialemediakanalen van een zaak.

Lees verder onder de advertentie

Foodfotografie volgt socialemediatrends

Wanneer het woord ‘marketing’ valt, komt vroeg of laat die ene hamvraag naar boven: hoe bereik je toch die jonge doelgroep?



Voor Van der Bijl zit het hem zowel in de details als in het volgen van trends. Tegelijkertijd moet je er volgens haar ook niet té lang bij stilstaan dat je die specifieke doelgroep moet raken. „Je doet ook gewoon wat leuk staat en bij het gerecht past. Soms vraag ik ook vriendinnen om op de foto te gaan voor de sfeer.”



Van der Bijl laat op haar telefoon een foto zien van een mooi opgediend bord op de rand van een tafel. Dat is trending in de wereld van foodfotografie, zo vertelt ze: „Een foto op een hoekje van de tafel vind ik heel leuk vanwege de diepte die de vloer geeft. Je moet heel creatief zijn; als een vloer een mooi contrast of patroon heeft, zet je het bord op de grond.”

Een mooi opgediend bord op de rand van een tafel is een populaire trend in de foodfotografie. Foto: Raven van der Bijl

Hoewel trends als inspiratie kunnen dienen, gaat ze niet overal in mee: „Een trend die ik echt niet begrijp, is eten op een stoel. Ik probeer het soms wel omdat iedereen het doet, maar ik gebruik die foto’s uiteindelijk niet omdat ik het principe van eten op een stoel raar vind.”

Vraag naar foodfotografie groeit

Hoe online marketing en foodfluencing zich precies vertalen naar daadwerkelijke klanten, is volgens Van der Bijl soms moeilijk te peilen: „Ik hoor weleens dat gasten ons restaurant hebben gevonden via Instagram. Dat is natuurlijk heel leuk.”



Hoewel Van der Bijl pas enkele maanden actief is als foodfotograaf in de horeca, heeft ze inmiddels meerdere restaurants als opdrachtgevers. „In het begin dacht ik: het gaat me iets té makkelijk af. Wanneer gaat er iets verkeerd?” Voorlopig lijkt daar weinig sprake van. Zolang mensen hun volgende restaurant via Instagram of TikTok uitzoeken, blijft de vraag naar professionele foodfotografie groeien.



Dit artikel is geschreven door Jasmijn Mascini voor het AD.