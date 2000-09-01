Waarom AI-investeringen vaak (nog) niks opleveren: ‘De technologie is niet het probleem’

Je investeert je rot in AI, probeert van alles uit en wacht ondertussen op de beloofde kostenbesparing of extra omzet. Maar die resultaten blijven bij veel bedrijven voorlopig uit. Hoe kan dat?

Volgens Marelle van Beerschoten, Managing Director bij Digital Shapers, ligt het probleem vaak niet bij de technologie zelf, maar bij de manier waarop organisaties ermee omgaan.

Van technologie naar verandering

Veel bedrijven richten zich vooral op het aanschaffen en implementeren van nieuwe technologie. Ondertussen blijft de organisatie zelf grotendeels hetzelfde. Soms worden zelfs al functies geschrapt in de verwachting dat AI voor meer productiviteit zorgt, terwijl nog niet duidelijk is hoe de technologie daadwerkelijk wordt ingezet.



Volgens Van Beerschoten ontstaat daardoor een steeds grotere kloof tussen wat technologisch mogelijk is en wat organisaties er daadwerkelijk mee weten te bereiken. Succesvolle AI-transformatie is dan ook niet alleen een technologisch vraagstuk, maar vooral een organisatievraagstuk.



De belangrijkste vraag is volgens haar daarom niet: wat kan AI? Maar: is mijn organisatie er klaar voor? En hoe zorg je ervoor dat technologie daadwerkelijk onderdeel wordt van de manier waarop je werkt? Van Beerschoten legt het uit in de zevende aflevering van Vodafone Techtalks, de miniserie van Vodafone en De Ondernemer.



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