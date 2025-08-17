Van ‘zijn wij wel zover?’ naar de Oscars van de ondernemerswereld

Een reisapp bouwen die wereldwijd miljoenen mensen gebruiken, vanuit Nederland en met Europese waarden. Polarsteps bewijst dat het kan. Toch twijfelde het team toen het werd aangemoedigd om mee te dingen naar de Koning Willem I Prijs. Projectmanager Sara van Geloven: „We dachten: zijn we echt al zover?”

Polarsteps heeft de Koning Willem I Prijs 2026 gewonnen. Zij kregen deze prestigieuze bekroning uit handen van erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima en voorzitter en president van De Nederlandsche Bank, Olaf Sleijpen.

Wie op reis is en zijn route, foto’s en herinneringen wil vastleggen, heeft een goede kans Polarsteps op zijn telefoon te hebben. De van oorsprong Nederlandse reisapp telt inmiddels meer dan 20 miljoen gebruikers wereldwijd. Toch ziet projectmanager Sara van Geloven nog altijd iets terug van de startupmentaliteit waarmee het bedrijf groot werd.

,,We werken keihard aan het bouwen van de beste reisapp ter wereld. Lange tijd waren we echt die scrappy startup. Inmiddels bestaan we al behoorlijk wat jaren en kun je ons eigenlijk geen startup meer noemen. Maar zelf sta je daar niet elke dag bij stil.”

De Oscars van het Nederlandse bedrijfsleven: dat is de bijnaam van

de prestigieuze prijzen die de Koning Willem I Stichting sinds 1958

tweejaarlijks uitreikt. De Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap ging dit jaar naar DO IT Organic. De jury prees ook de duurzame durf en daadkracht van Spierings Mobile Cranes, winnaar in de categorie Grootbedrijf.

‘Zijn we echt al zover?’

Dat veranderde toen mensen uit de omgeving van Polarsteps het bedrijf aanmoedigden om zich in te schrijven voor de Koning Willem I Prijs. De tweejaarlijkse ondernemersprijs bekroont Nederlandse bedrijven die zich onderscheiden met moedig, veerkrachtig en duurzaam ondernemerschap.

Polarsteps had al meerdere onderscheidingen op zijn naam staan, maar deze voelde anders. ,,Dit zijn toch een beetje de Oscars van de ondernemerswereld”, zegt Van Geloven. ,,Het is een prestigieuze prijs met een rijke geschiedenis. Als je kijkt naar de eerdere winnaars, staan daar ontzettend mooie bedrijven tussen.”

Daarom twijfelde het team aanvankelijk. Was Polarsteps al wel zover? „We vroegen ons serieus af: zijn we hier eigenlijk al wel aan toe? Kunnen wij dit nu al doen?” Uiteindelijk besloot het team de stap toch te zetten.

“ Dit zijn toch een beetje de Oscars van de ondernemerswereld: een prestigieuze prijs met een rijke geschiedenis ”

Gedwongen stilstaan bij je eigen succes

Wat volgde, was een intensief traject. Van Geloven noemt het uitgebreider dan andere awardprocedures die Polarsteps doorliep. Maar juist daarin zat volgens haar de waarde. ,,Het begint al met het schrijven van een heel uitgebreid verslag over je bedrijf. Dat kost tijd, maar het is ook ontzettend leuk om te doen. Je wordt gedwongen om even stil te staan bij hoe het eigenlijk met je bedrijf gaat en om scherp te krijgen: wat maakt ons bijzonder?”

Daarna volgde onder meer een live pitch voor een negenkoppige jury door onze co-founder Koen Droste. ,,Dat was intensief, maar ook heel bijzonder om te doen.” Het traject leverde daardoor al iets op voordat duidelijk was wie er zou winnen. ,,Als ondernemer of organisatie ben je vooral bezig met wat er vandaag en morgen moet gebeuren. Door zo’n proces kijk je ineens terug naar wat je allemaal hebt neergezet. Voor ons was de conclusie: hier mogen we best heel trots op zijn.”

Bewijs dat grote tech niet alleen uit Amerika komt

Uiteindelijk won Polarsteps de Koning Willem I Prijs in de categorie MKB. Volgens Van Geloven een bevestiging dat grote techsuccessen niet alleen uit Silicon Valley hoeven te komen. ,,Ik denk dat Polarsteps laat zien dat het ook in deze tijd mogelijk is om vanuit Europa een groot techbedrijf en zelfs een socialmedia-app te bouwen. Met Europese waarden. Niet alleen de grote Amerikaanse spelers kunnen dat voor elkaar krijgen. Nederland heeft ontzettend mooie ondernemingen en heel veel te bieden.”

Die boodschap sluit aan bij de ontwikkeling die Polarsteps zelf heeft doorgemaakt. Met meer dan 20 miljoen gebruikers is de reisapp inmiddels ver voorbij de prille startupfase. De winst maakte die ontwikkeling ineens heel tastbaar. „De prijs staat voor Nederlands ondernemerschap, durf en daadkracht. Dat wij hem dan winnen, is voor het hele team een bevestiging: we zijn echt een gevestigde naam geworden.”

“ De prijs staat voor Nederlands ondernemerschap, durf en daadkracht. Dat wij hem winnen, is voor het hele team een bevestiging: we zijn echt een gevestigde naam geworden ”

‘We are here to stay’

Intern zorgde de winst vooral voor trots. ,,Iedereen werkt hier elke dag ontzettend hard. Dan is zo’n erkenning een enorm compliment voor wat je met elkaar hebt opgebouwd. Het gaf echt het gevoel: we are here to stay.” Maar ook buiten de organisatie merkte Polarsteps het effect. Na de winst stroomden honderden felicitaties binnen, niet alleen van vrienden en familie, maar ook van andere bedrijven. Daarnaast nam de media-aandacht toe.

,,Journalisten zijn sneller geïnteresseerd en er verschenen mooie artikelen. Het heeft geholpen om ons in Nederland nog beter op de kaart te zetten. Veel mensen weten namelijk helemaal niet dat Polarsteps een Nederlands bedrijf is.”

Polarsteps winnaar Koning Willem I Prijs 2026 categorie MKB Beeld: Ruben May

‘Wij hadden ook niet verwacht dat we zouden winnen’

Andere ondernemers die twijfelen of hun bedrijf groot, bijzonder of succesvol genoeg is om zich kandidaat te stellen, geeft Van Geloven daarom een eenvoudig advies: probeer het. En niet alleen vanwege de kans om uiteindelijk met een prijs naar huis te gaan. ,,Het is goed om jezelf als bedrijf af en toe dit soort vragen te stellen: waar staan we eigenlijk, wat hebben we bereikt en wat maakt ons bijzonder? Dit traject helpt je daarbij.”

Ja, erkent ze, deelname vraagt een tijdsinvestering. ,,Maar wij vonden het dat meer dan waard. Het proces zelf is al heel tof om mee te maken en als je wint, doet dat ontzettend veel met de trots binnen je organisatie.”

En die twijfel waarmee Polarsteps zelf aan het avontuur begon? Die bleek uiteindelijk nergens voor nodig. ,,Wij hadden niet verwacht dat we zouden winnen. En toch gebeurt het. Je weet het nooit. Dus waarom zou je het niet proberen?”