De Chinese streetfoodketen Zhangliang Malatang verovert de wereld met duizenden restaurants. Wie bij een van de drie Nederlandse vestigingen binnenloopt, staat met een mond vol tanden. Paarse slierten, beige strips en wafelvormige vleesballetjes: ingrediënten kiezen voor soep is een belevenis op zich.

Je schept zelf je favoriete ingrediënten uit het buffet, laat het wegen en kiest je eigen bouillon.

Van onbekend naar omzetkanon: waarom dit ‘vreemde’ Chinese concept een gat in de markt lijkt

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Het concept van Zhangliang Malatang is: kies zelf je ingrediënten en de koks maken er binnen enkele minuten een dampende soep van. En hoewel de zaken in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag eruit zien als een hippe fastfoodrestaurants, zullen veel Nederlandse klanten niet in een oogopslag kunnen kiezen, schrijft het AD.

Want wie hier voor het eerst binnenstapt kijkt met verbazing naar de koelschappen. Die liggen vol knispergroente en tientallen soorten ingrediënten die lang niet voor iedereen herkenbaar zijn.

“ De meeste mensen weten niet wat ze zien ” Herman Li

Ruim 6.000 zaken over de hele wereld

Paarse stroken, zilveren slierten, beige strips: wat zijn het? Witte ballen, witte knoedels met uitsteeksels, gele rondjes met een roze binnenkant, geribbelde halve cirkels: wat zijn het? Belangrijker, is het lekker?

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Zhangliang Malatang is een Chinese keten met, volgens de eigen website, meer dan 6.000 zaken over de hele wereld. Je kunt eten in China, Japan, de Verenigde Staten, Singapore en dus in Nederland.

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In de koelschappen liggen veel typisch Chinese ingrediënten voor in de soep. Foto: AD

Tofu puffs, bamboescheuten en lotushart

Vanaf de toonbank kijkt de Haagse eigenaar Herman Li met zichtbaar plezier naar de gasten die met de meest uiteenlopende samenstellingen komen aanzetten. Geen kom lijkt hetzelfde. Een klant heeft het bijzonder bont gemaakt: in zijn kom drijft een dikke, bijna pindakaasachtige bouillon, met daartussen wafelvormige vleesballetjes.

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„De meeste mensen weten niet wat ze zien. Terwijl deze ingrediënten en etenswaren in China hartstikke normaal zijn.” Want in de schappen staan juist de gangbare ingrediënten voor Chinese hot pots. De paarse slierten zijn zoete aardappelnoedles en er zijn bijvoorbeeld verschillende vormen van vis- en inktvisballetjes en viscakes, tofu puffs, bamboescheuten en lotushart.

Bekijk hier de video waarin verslaggever Thijme van der Burg het concept uitlegt. Tekst gaat verder onder de video.

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Worsteling met personeelstekort

Franchisehouder Li raakte enthousiast omdat hij als voormalig restauranteigenaar in Voorburg voortdurend worstelde met het personeelstekort. „In een traditioneel restaurant heb je al snel vijf of zes medewerkers nodig. Hier redden we het met drie. Overdag run ik de zaak zelfs in mijn eentje.” Veel van zijn koks maakten de overstap vanuit wokrestaurants, waardoor ze het concept snel onder de knie kregen.

Wie gewend is aan aardappelen, vlees en groente keurig naast elkaar op een bord, moet dat even uit het hoofd zetten. Veel verder daarvan lijken deze ingrediënten nauwelijks te kunnen afstaan. Voor Li is het juist de charme van het concept: iedereen maakt hier precies waar hij zelf trek in heeft.

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De zaak ziet eruit als een hip fastfoodrestaurant. Foto: Suzanne van de Kerk

Chinese etiketten bieden weinig houvast

Ook wie denkt na de eerste ronde alles wel gezien te hebben, komt nog genoeg verrassingen tegen. Tussen de frisdranken in de koeling duiken blikjes kokosmelk op. Even verderop kunnen klanten kiezen uit sauzen, kruiden en smaakmakers waarvan de etiketten weinig houvast bieden voor wie geen Chinees kan lezen. Veel ervan worden rechtstreeks geïmporteerd.

“ De scherpte waar veel Chinezen aan gewend zijn, is voor veel Europese gasten net iets te heftig ” Herman Li

Voor de zekerheid is er ook aan de Europese smaakpapillen gedacht. „De scherpte waar veel Chinezen aan gewend zijn, is voor veel Europese gasten net iets te heftig. Daarom hebben we een mildere versie ontwikkeld van de populaire pittige bouillon.”

Mensen blij maken

In de keuken spreekt het personeel Chinees met elkaar. Terwijl twee pannetjes al hard staan te pruttelen, zet de kok een nieuwe pan op het vuur en schept de bouillon bij de samengestelde kom. Binnen vijf minuten is de soep klaar. Zodra de timer die de gast bij het afrekenen meekrijgt afgaat, kan de maaltijd worden opgehaald.

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Li heeft het naar eigen zeggen goed naar zijn zin in zijn nieuwe restaurant. „Ik ben ooit de horeca ingegaan omdat ik het leuk vind om mensen blij te maken. Tot nu toe is dit de manier waarop dat voor mij het beste lukt.”

Dit artikel is geschreven door Thijme van der Burg voor het AD.