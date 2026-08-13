Fietsenfabrikant achter Batavus, Sparta en Babboe is failliet: wat betekent dit voor jou als betrokkene?

Accell, het moederbedrijf van fietsmerken als Batavus, Sparta en Babboe, is failliet. Voor de ondernemers die als leverancier, dealer of schuldeiser bij Accell betrokken zijn, leidt dit tot onzekerheid. Wat zijn de gevolgen van het faillissement? Hoe moet je als betrokkene handelen om je belangen te beschermen? En wat moet je juist zeker niet doen? In zijn expertblog beantwoordt advocaat Wesley Terhaerdt deze vragen.

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Het faillissement van Accell betekent dat het bedrijf niet meer in staat is aan zijn lopende financiële verplichtingen te voldoen. Wanneer de rechtbank dit vaststelt, benoemt zij één of meer curatoren. Zij nemen het beheer over het vermogen van Accell over, wikkelen de boedel af en verdelen deze. Dit omvat onder meer het onderzoeken van een doorstart, het innen van debiteuren en het te gelde maken van bezittingen.



De curatoren zullen ook onderzoek doen naar de oorzaken van het faillissement. Het is bekend dat Accell al langere tijd in financiële moeilijkheden verkeerde en dat een akkoord met schuldeisers en surseance van betaling geen oplossing boden.

De curatoren houden de onderneming van Accell draaiende. Wat betekent dit?

Het draaiende houden van de onderneming na een faillissement wordt ‘voortzetten’ genoemd en betekent dat de curatoren de activiteiten van Accell (in beperkte vorm) blijven verrichten. De curatoren kunnen dit doen om de kans op een doorstart uit faillissement te vergroten en de eventuele opbrengst daarvan te verhogen. Een lopende onderneming is doorgaans namelijk ‘beter’ door te starten en meer waard dan een bedrijf dat al stilligt. Daarnaast zorgt het voortzetten voor omzet en dus voor opbrengsten voor de schuldeisers.



Meer hierover, en over wat een voortzetting voor jou als leverancier, afnemer, werknemer of klant precies betekent, lees je in deze blog .

Komt er een doorstart van Accell?

In een persbericht geven de curatoren van Accell aan dat zij onderzoeken of onderdelen van Accell in het kader van een doorstart kunnen worden verkocht.



Een doorstart houdt in dat de activiteiten en bezittingen van Accell (gedeeltelijk) worden verkocht. De schulden blijven in dat geval achter in het faillissement van Accell en de doorstartende partij zal de activiteiten vanuit een nieuw bedrijf voortzetten. De doorstartende partij kan bijvoorbeeld een andere fietsenfabrikant zijn, maar ook een huidige of voormalige eigenaar.



Het doel van een doorstart is om met de levensvatbare onderdelen verder te gaan. Dat heeft meerdere voordelen: (een deel van) de werkgelegenheid blijft behouden, leveranciers houden mogelijk een klant en daarmee een deel van hun omzet, en een doorstart levert doorgaans een hogere opbrengst op in het faillissement – waardoor er uiteindelijk meer geld voor de schuldeisers overblijft.



Meer over de doorstart en het geheim van het succes lees je in deze blog .

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Ik heb een overeenkomst met Accell. Eindigt deze door het faillissement?

Bij een faillissement is het uitgangspunt dat lopende overeenkomsten niet automatisch eindigen door het faillissement. Als jouw contract met Accell een ontbindingsclausule bevat, kan van dit uitgangspunt worden afgeweken. Die clausule moet dan bepalen dat je de mogelijkheid hebt om de lopende overeenkomst te ontbinden in het geval van een faillissement van Accell. Met een beroep op deze bepaling kun je de overeenkomst met Accell beëindigen.



Heeft je contract geen ontbindingsbepaling of wil je daar niet direct gebruik van maken, dan is het belangrijk met de curator in overleg te treden. Geef de curator een termijn om aan te geven of hij de lopende overeenkomst wil blijven voortzetten (‘gestand doen’), bijvoorbeeld vanwege de tijdelijke voortzetting. Reageert de curator niet binnen die termijn of geeft hij aan de overeenkomst niet gestand te willen doen, dan ben je niet meer aan de overeenkomst gebonden. Verklaart de curator dat Accell bereid is de overeenkomst gestand te doen, dan moet je jouw verplichtingen nakomen. In dat geval moet de curator de facturen die tijdens het faillissement ontstaan betalen en daarvoor op verzoek zekerheid stellen.

Ik heb een openstaande vordering op Accell. Wat moet ik doen en krijg ik deze nog betaald?

Heb je een openstaande vordering op Accell van vóór het faillissement, dan moet je deze (met bewijsstukken) indienen bij de curatoren. De kans dat deze openstaande vordering nog wordt betaald, is helaas klein. Er zijn doorgaans onvoldoende middelen en als leverancier ben je meestal slechts een zogenoemde ‘concurrente schuldeiser’. Dat betekent dat de vorderingen van schuldeisers die hoger in rang zijn (de zogenoemde ‘preferente schuldeisers en boedelschuldeisers’, zoals de Belastingdienst of het UWV) vóór de vordering van de leverancier komen.

Ik heb een openstaande vordering op Accell. Kan ik mijn schade nog beperken?

Heb je een openstaande vordering op Accell, dan zijn er drie mogelijkheden waarmee je je schade zou kunnen beperken:

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1 Eigendomsvoorbehoud en recht van reclame (zie volgende vraag) 2 Verrekening: heb je naast een vordering óók een schuld aan Accell, dan kun je deze in beginsel met elkaar verrekenen. In een faillissement is deze mogelijkheid wettelijk zelfs ruimer dan daarbuiten. Zo voorkom je dat je jouw schuld volledig betaalt terwijl je vordering – door je concurrente positie – grotendeels onbetaald blijft. Controleer wel of verrekening niet contractueel of in de voorwaarden is uitgesloten. 3 Btw terugvragen: kun je je vordering niet innen, dan heb je over die facturen mogelijk onterecht btw afgedragen. Die btw kun je bij de Belastingdienst terugvragen zodra de vordering ‘oninbaar’ is. Dat is in ieder geval één jaar na de vervaldatum van de factuur.

Ik heb goederen geleverd aan Accell. Kan ik deze terughalen?

Heb je onderdelen of materialen aan Accell geleverd en heb je nog een openstaande vordering? Je kunt dan mogelijk de geleverde goederen terughalen. Dit kan door een beroep te doen op:

Het eigendomsvoorbehoud. Hiervoor moet je wel in de overeenkomst met Accell of in de algemene voorwaarden een eigendomsvoorbehoud zijn overeengekomen. Zo’n afspraak houdt in dat de geleverde goederen jouw eigendom blijven totdat de volledige vordering is betaald. Wordt de vordering niet betaald, dan zijn de goederen nog steeds van jou en kun je ze dus terughalen.

Het recht van reclame. Heb je geen eigendomsvoorbehoud bedongen? Dan kun je mogelijk een beroep doen op het wettelijke recht van reclame. In de basis lijkt dit op het eigendomsvoorbehoud, maar de voorwaarden zijn strakker. De belangrijkste voorwaarde betreft de termijnen: je vordering mag niet langer dan zes weken opeisbaar zijn en je mag de goederen niet langer dan zestig dagen geleden hebben geleverd.

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Hoe pak je dit dan praktisch aan? Maak jouw beroep op het eigendomsvoorbehoud of het recht van reclame zo snel mogelijk kenbaar aan de curatoren. Zorg dat je daarbij kunt aantonen dat een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen en welke goederen onder het eigendomsvoorbehoud of het recht van reclame vallen. Wacht hiermee vooral niet te lang, want de tijd kan een negatieve invloed hebben op jouw positie.



Let op: het kan zo zijn dat de rechtbank in het faillissement van Accell een afkoelingsperiode heeft afgekondigd. Als dat het geval is, kunnen goederen tijdelijk niet worden teruggehaald.

Ik heb een bestelling geplaatst, maar nog niet geleverd gekregen. Wat zijn de gevolgen?

Heb je voor het faillissement een bestelling bij Accell geplaatst, dan is het onzeker of deze nog wordt geleverd. Normaal gesproken vindt levering hoogstwaarschijnlijk niet meer plaats en is een eventueel vooruitbetaald bedrag slechts een ‘concurrente vordering’. In het geval van Accell kan dit vanwege de voortzetting door de curatoren vanuit praktisch oogpunt anders zijn, maar afstemming met de curatoren is belangrijk.

Accell heeft nog een vordering op mij. Moet ik deze vordering betalen?

Als je nog een schuld aan Accell hebt, dan moet je deze in principe gewoon betalen. Dit kan onder omstandigheden anders zijn, bijvoorbeeld als je de mogelijkheid hebt je vordering te verrekenen. Ga dus niet zonder meer over tot betaling, maar breng eerst je positie in kaart.

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Wat is het gevolg van het faillissement voor de claim vanwege de Babboe-fietsen?

Claimstichting Veilige Bakfiets was vóór het faillissement voornemens een procedure tegen Accell te starten vanwege gebreken aan Babboe-fietsen. Veilige Bakfiets beoogde compensatie te krijgen namens de tienduizenden gedupeerden. Het opstarten van een dergelijke procedure ligt op dit moment niet meer voor de hand. De Claimstichting moet de vordering ter verificatie bij de curatoren indienen. Als deze vordering door de curatoren wordt betwist, zou uiteindelijk een procedure kunnen volgen. De kans dat een eventuele vordering van de Claimstichting uiteindelijk wordt voldaan, is echter klein. Ook deze vordering is namelijk een ‘concurrente vordering’.

Hoe kan ik op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het faillissement van Accell?

De ontwikkelingen in het faillissement van Accell zijn, afgezien van de media, te volgen in het Centraal Insolventieregister . De curatoren publiceren daar periodiek een faillissementsverslag, het eerste na één maand en daarna om de drie maanden, met informatie over de afwikkeling van het faillissement.

Tot slot

Het faillissement van Accell heeft een enorme impact op alle partijen die in de keten betrokken zijn. Deze expertblog bevat algemene informatie om de onduidelijkheid en onzekerheid enigszins weg te nemen, maar geen individueel advies. Wil je daarnaast meer weten over de verschillende aspecten van een faillissement? Lees dan mijn blogreeks ‘Wat te doen bij faillissement’, die ik schreef voor de leverancier , de verhuurder , de klant en de financier/investeerder , of de blogs over voortzetten , doorstarten en je schade beperken tijdens faillissement .