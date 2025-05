Ontslagen Jochanan Bax doet officieel bod om failliet Bax Music over te nemen

Lees verder onder de advertentie

Bax gaf eerder al aan interesse te hebben in het bedrijf en heeft nu daadwerkelijk een bod uitgebracht. In het bericht op sociale media zegt hij alle gedupeerde klanten alsnog te willen helpen. Eerder toonde vastgoedondernemer Jan ’t Hoen al interesse in het failliete bedrijf. Hij was in 2019 de man achter de doorstart van Keymusic.

Mocht het bod niet worden geaccepteerd, dan wil Bax zelf een nieuw bedrijf beginnen. ‘Met alle lessen, inzichten en ervaring op zak, weten we dat het sneller en beter kan’, schrijft hij.

Jochanan Bax door broer en schoonvader uit Bax Music gezet

Jochanan Bax werd begin dit jaar als directeur aan de kant gezet door zijn mede-aandeelhouders, onder wie zijn broer Nathanael en zijn schoonvader. Zij hadden een conflict over de toekomst van het bedrijf. De andere aandeelhouders vonden dat ingrijpende veranderingen in de organisatie nodig waren, terwijl Jochanan Bax juist zo veel mogelijk in eigen hand wilde houden. Hij verzette zich tegen zijn ontslag, maar bleef wel aandeelhouder.

Een interim-directie probeerde de afgelopen maanden vergeefs orde op zaken te stellen, maar er bleken aanzienlijke financiële problemen te zijn. De afgelopen tijd is er gewerkt aan een plan om de schulden te saneren, maar daar konden de aandeelhouders het niet over eens worden. Op 1 april sprak de rechtbank in Middelburg het faillissement uit.

