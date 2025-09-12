Faillissementen dalen, maar horeca blijft zorgenkind: CBS ziet grote verschillen per sector

Het aantal faillissementen in Nederland is in augustus opnieuw gedaald. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gingen vorige maand 278 bedrijven failliet. Dat is 16 procent minder dan in dezelfde maand een jaar eerder, en ook minder dan in juli. De horeca springt er negatief uit: daar gingen relatief de meeste bedrijven failliet.

Het CBS kijkt sinds dit jaar nadrukkelijker naar de zogenoemde faillissementsgraad: het aantal faillissementen per 100.000 bedrijven. Die kwam in augustus uit op 7,5, tegen 9,3 een jaar geleden. Volgens het statistiekbureau geeft deze maatstaf een eerlijker beeld, omdat het totaal aantal bedrijven sterk kan schommelen.

In 2015 lag de faillissementsgraad op het hoogste punt: 24,8. In augustus 2021 volgde juist een historisch laagterecord met 3,4. Daarna liep het aantal faillissementen weer op, maar sinds het najaar van 2024 is sprake van een lichte daling.

Verschil in sectoren

Niet alle sectoren bewegen mee met de landelijke trend. In augustus 2025 telde de horeca 30,8 faillissementen per 100.000 bedrijven, veruit het hoogste cijfer. Ook de handel (17,6) en de sector vervoer en opslag (16,8) zitten ruim boven het gemiddelde.

Daartegenover staat dat in het onderwijs (1,3) en de gezondheidszorg (1,7) nauwelijks faillissementen voorkwamen. Grote namen, zoals verpakkingsbedrijf Paardekooper eerder dit jaar, trekken daarbij extra de aandacht. Zulke faillissementen maken veel indruk, ook al laten de cijfers landelijk een daling zien.

Vrijwillige bedrijfsstops

De meeste bedrijven verdwijnen trouwens niet door faillissement maar doordat ondernemers zelf besluiten te stoppen. In 2024 werden volgens het CBS 153.000 bedrijven opgeheven, waarvan slechts 1,3 procent via faillissement verliep. Het overgrote deel sloot dus vrijwillig de deuren, bijvoorbeeld door gebrek aan opvolging, persoonlijke keuzes of omdat het bedrijf simpelweg niet meer rendabel was.

Volgens economen gaan bedrijven vaak pas failliet als ze al langere tijd worstelen. De huidige daling lijkt positief, maar hoge kosten en voorzichtige consumenten kunnen alsnog een nieuwe golf veroorzaken.

