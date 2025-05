Fiswear is geen gewoon kledingbedrijf, het is een beweging. Met elke trui die het merk maakt, elke fotoshoot die het organiseert, streeft de onderneming naar maximale sociale impact. Mede-eigenaar Bart Jong legt uit hoe. ‘Fiswear verkoopt geen truien, maar verhalen’.

Lees verder onder de advertentie

‘We willen de wereld laten zien dat moderne kledingproductie mogelijk is in Nederland, en dat dit kan worden bereikt door slimme samenwerking en een flinke dosis plezier.’ Ook wil Fiswear mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een podium bieden. ‘Door samen truien te ontwerpen, te produceren en te verkopen, geven we hen niet alleen waardigheid, maar ook iets om trots op te zijn’, staat er op de website van het bedrijf te lezen.

Mei is de duurzaamheidsmaand bij De Ondernemer. Daarom zul je deze maand bovengemiddeld veel artikelen lezen rondom dit thema.

We willen plezier hebben met die bedrijven. Dat ze tien hoodies bij ons inkopen Bart Jong Fiswear

Kortom: impact maken. Daar draait het om bij Fiswear. En welke plek is daarom perfect voor een interview? Juist, de Impact Fair in de Jaarbeurs. Daar ontmoet De Ondernemer in een drukke, bedrijvige beurshal Bart Jong, de rechterhand van oprichter en eigenaar Thomas Fiselier (juist, de naamgever van het merk). Om ons heen wordt er in het tijdelijke atelier genaaid, geknipt en gepast en hangen de kleurige kledingstukken al dan niet voorzien van een logo of andere tekst in enkele kledingrekken.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Corona deed omzet MetOlijf.nl exploderen: zo hield webshop klanten vast

Zo maakt Fiswear sociaal en duurzaam impact

Bart, ook video- en fotograaf, staat samen met Thomas aan het roer van het nog jonge bedrijf. Hij vertelt vol enthousiasme over de startup, om te beginnen het stof dat Fiswear gebruikt. „Hier, voel hoe fijn en zacht het textiel is’’, zegt de ondernemer die een sweater van het merk voor zich op tafel heeft liggen. „De stof komt uit Turkije en het katoen wordt verbouwd door een lokale boer. Daarmee produceren we tot nu toe hoodies en sweaters in alle kleuren die je je kunt bedenken.’’

Fiswear bestaat nu drie jaar. Particulieren kopen de kleding, maar meer en meer richt het merk het vizier op bedrijven. Bart: „We willen plezier hebben met die bedrijven. Dat ze tien hoodies bij ons inkopen. Bewust, omdat ze weten waar onze kleding voor staat. Wat het zo anders maakt dan de meeste andere kledingmerken. En het mooie is: elke trui genereert een uur werkgelegenheid.’’

Lees verder onder de advertentie

,,Het gaat zo: we bestellen de stoffen, de rollen komen bij ons binnen. Die rollen brengen we naar Deventer. Daar zit Jacob. Jacob knipt de patronen. Alle patronen worden op elkaar gestapeld en doorgestuurd naar Enschede. Daar vind je Shasho. Hij naait alle patronen in elkaar, zodat de sweaters en hoodies ontstaan. Dan is er ook nog Claudia die het logo ontwerpt en op de items borduurt. Dat is het, die drie mensen doen het hier in Nederland.’’

De mannen achter Fiswear. Foto: Ruud Voest

Lees ook: Modern ondernemerschap in historische drogisterij: zo pakken broer en zus het aan

Lees verder onder de advertentie

Liefhebber kent verhaal en missie van kledingmerk

Bart zegt het nog maar eens: ‘Fiswear verkoopt geen truien, maar verhalen’. „Thomas is ooit begonnen door letterlijk aan zijn moeder te vragen hoe hij een kledingstuk moet naaien. Samen zijn ze begonnen en Jacob is er snel bij gekomen als patronenknipper. Het ontwerp is simpel. Niets bijzonders. Het verhaal eromheen is wel bijzonder. Daar zit onze kracht.’’

De kledingstukken zijn niet ontzettend goedkoop. De mensen die Fiswear aanschaffen hebben het er graag voor over. „Ze kennen ons verhaal, onze missie. Ze gunnen ons het succes en doen graag mee. Hoe weten mensen van het bestaan van ons bedrijf? Meestal via LinkedIn’’, aldus Bart. „In Zwolle heb ik mijn kantoor, daar zien mensen onze kleding aan een wand hangen ter inspiratie. Mensen die ik ken zien die wand steeds en vragen of ze een trui van ons kunnen kopen. Dat vertellen ze weer door aan anderen en zo krijg je de juiste mond-tot-mondreclame.’’

Als iemand in ons bedrijf wil investeren, prima. Let’s go! Maar eerst: zoveel mogelijk truien verkopen Bart Jong Fiswear

Voorlopig geen Fiswear-winkel

Een eigen winkel? Dat is niet de bedoeling van de ondernemers. ,,Misschien verder in de toekomst. De trui, dat is ons verhaal en die nemen we overal mee naartoe. Sommige mensen komen naar plekken zoals deze beurs. Ze zien onze kleding, vinden het tof en wij verwijzen ze door naar onze website . Ik zal je dit vertellen: het is de eerste keer dat we op een beurs staan! De doeken hebben we via vrienden en we hebben ons verder helemaal niet voorbereid. Dat bevalt, het gaat heel relaxed en de reacties zijn fantastisch.’’

Lees verder onder de advertentie

Vierduizend keuzes als ondernemer

Veel geld is er nog niet voor het jonge bedrijf. Dat betekent volgens Bart keuzes maken. Belangrijkste ambitie: werk genereren voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. „Op een gegeven moment heb je vierduizend keuzes als ondernemer. Maar je moet echt prioriteiten stellen. Kijk, als iemand in ons bedrijf wil investeren, prima. Let’s go! Maar eerst: zoveel mogelijk truien verkopen. Daarom hebben we verkoopprijzen zo strak mogelijk gehouden. Dan weten mensen wat ze kunnen verwachten, ze vinden het chill. Soms zeggen ze: ‘Gooi die prijs maar omhoog, dan koop ik er een aantal bij je’. Zo willen we groeien. Op een juiste en organische manier. Steeds weer een volgende stap zetten.’’

Lees ook: Sebastiaan maakt van bonen een smakelijke zaak: ‘Topchefs staan te trappelen om onze tempeh’