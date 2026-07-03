Defensie investeert tientallen miljoenen in Nederlandse drone-techbedrijf: ‘Veto van overheid kan ook afschrikken’

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Het Nederlandse Ministerie van Defensie heeft een strategisch partnerschap ter waarde van tientallen miljoenen euro’s gesloten met het Nederlandse defensietechnologiebedrijf Intelic. Het Amsterdamse bedrijf ontwikkelt software waarmee onbemande systemen, zoals drones, van verschillende fabrikanten kunnen samenwerken.



Opvallend is dat Defensie ook een optie neemt op een zogenoemd gouden aandeel in Intelic, schrijft AD. Daarmee zou de Staat extra zeggenschap krijgen over het bedrijf. Zo’n aandeel kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een buitenlandse overname te blokkeren of invloed uit te oefenen op belangrijke bedrijfsbeslissingen.



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Minder afhankelijkheid van het buitenland

De stap past in een bredere wens van Defensie om minder afhankelijk te worden van buitenlandse wapenbouwers en strategische technologie dichter bij huis te houden. Zeker bij bedrijven die een rol spelen in de nationale veiligheid, wil de Staat voorkomen dat cruciale kennis of producten in buitenlandse handen komen.



Staatssecretaris Derk Boswijk van Defensie noemde Intelic tegen AD ,,een enorm belangrijk bedrijf”. Volgens hem gaat het bij drones niet alleen om het fysieke apparaat. De software waarmee drones worden bestuurd, is volgens hem minstens zo belangrijk.

“ Wij willen dat ons bedrijf wel investeerbaar blijft. Als Defensie een veto krijgt en aandeelhouders kan blokkeren, kan dat ook afschrikken ” Maurits Korthals Altes ceo Intellic

Kansen én risico’s voor Intelic

Voor Defensie kan een gouden aandeel extra zekerheid bieden. Voor Intelic kan de betrokkenheid van de Staat ook aantrekkelijk zijn, omdat die kan helpen bij het aantrekken van financiering of nieuwe investeerders. Toch kleven er ook risico’s aan. Een gouden aandeel kan betekenen dat Defensie vetorecht krijgt bij strategische besluiten of bij de komst van nieuwe aandeelhouders. Dat kan investeerders terughoudend maken.



„Wij willen dat ons bedrijf wel investeerbaar blijft. Als Defensie een veto krijgt en aandeelhouders kan blokkeren, kan dat ook afschrikken”, zegt ceo Maurits Korthals Altes tegen AD.

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Of Defensie daadwerkelijk prioriteitsaandeelhouder wordt, is nog niet zeker. Die mogelijkheid wordt verder onderzocht met het ministerie van Financiën. Volgens AD rekent het ministerie voor die verkenning op zeker drie maanden.

Software als basis voor nieuwe defensiecapaciteit

De miljoeneninvestering draait inhoudelijk om de softwarebasis voor onbemande systemen. Intelic werkt met NEXUS, command-and-controlsoftware waarmee drones en andere onbemande systemen van verschillende fabrikanten binnen één missieomgeving kunnen samenwerken. Het Nederlandse Ministerie van Defensie kiest daarmee voor een ‘software-first’-benadering. Niet eerst verschillende platforms aanschaffen en later kijken hoe die samenwerken, maar interoperabiliteit vanaf het begin centraal stellen.



„Oekraïne leert ons dat niet alleen de hardware, maar ook de software van groot belang is. Door verschillende dronesystemen te laten samenwerken, wordt de strijd eenvoudiger. Ik ben er trots op dat een Nederlands bedrijf nu aan deze vraag kan voldoen. We gaan samen een partnerschap aan, waarbij we de klassieke klant-leverancierrelatie achter ons laten en ons voor een langere periode aan elkaar verbinden”, aldus Boswijk.



Die aanpak is mede geïnspireerd door de oorlog in Oekraïne, waar drones en autonome systemen een grote rol spelen. NEXUS wordt sinds 2025 op het slagveld in Oekraïne ingezet, zodat drone-operators sneller kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Voor Intelic kan het partnerschap de basis leggen voor internationale groei. Tegelijk laat de mogelijke komst van een gouden aandeel zien dat die groei raakt aan nationale veiligheid, staatsinvloed en de ruimte die een strategisch defensiebedrijf op de markt houdt.



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