Dit Nederlandse bedrijf levert wereldwijd aan defensie: ‘Het geld stroomt nog niet binnen’

Het Nederlandse Hytech-Pommec bouwt duik- en druksystemen voor werk onder hoge druk: van militaire duikoperaties tot tunnelbouw, offshore en zorg. De vraag naar defensiematerieel groeit, maar verkoopdirecteur Kees Voogd merkt dat grote budgetten niet automatisch tot snelle orders leiden.

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Met het hoogste defensiebudget sinds jaren zou je denken dat bedrijven in die sector op volle toeren draaien. „Er wordt niet voor niets opgeschaald. De situatie in de wereld, met alle geopolitieke spanningen, leent zich ervoor”, zegt verkoopdirecteur Kees Voogd.

Het bedrijf werkt al zo’n 40 jaar samen met de Nederlandse krijgsmacht. Dat er weer meer geld beschikbaar is, ziet hij nog niet direct terug in de orders. „Qua aanschaf wordt er niet drastisch meer besteld.” Hij merkt wel dat Defensie kritisch naar haar eigen spullen kijkt. „Ze plannen vooruit en willen weten hoelang huidig materieel nog meegaat.”

Het loopt geen storm

Volgens Kees is dat een nieuwe houding. ,,De boodschap was eerder: houd de bestaande spullen maar zo goed mogelijk in stand. Inmiddels gaat het minder over reparatie en meer over vervanging. Er zit dus wel beweging in, maar ik kan niet zeggen dat het storm loopt.”

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Hytech-Pommec ontwikkelt onder meer producten voor professionele duikoperaties. Die kunnen relatief eenvoudig zijn, zoals duikhelmen en duikslangen. „Maar we leveren ook complexere systemen, zoals mobiele decompressiekamers en volledig ingerichte containers met systemen waarop duikers gemonitord kunnen worden. Vanuit daar kan de ademlucht voor de duikers worden bediend en dankzij camera’s zien de mensen aan wal wat er onder water gebeurt.”

Hytech-Pommec voorloper in de markt

Het Nederlandse bedrijf heeft een internationale klantenkring. ,,We doen zaken met defensieapparaten overal ter wereld. Landen met sancties sluiten we uit.” Bestellingen gaan naar Nederland, België, Finland, Zweden en landen verder weg zoals Canada, Maleisië en Taiwan.

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Volgens Kees is dat een voordeel. „We worden gechallenged door diverse landen. We weten welke onderwerpen en problemen er in verschillende regio’s van de wereld spelen. Die informatie is waardevol. Ik durf te zeggen dat we vooroplopen in de markt.”

Ademgassen en druksystemen

Ondanks het momentum staart Kees zich niet blind op de defensieketen. Hij is ook actief in de energietak, waar duikers werken aan pijpleidingen, boorplatformen en windparken op zee. Een andere markt is de zorg, waar de decompressiekamers van Hytech-Pommec worden ingezet voor zuurstoftherapie. Patiënten ademen hierin 100 procent zuurstof in onder een verhoogde luchtdruk. Doordat er meer zuurstof in het bloedplasma terechtkomt, genezen wonden beter.

,,Eigenlijk doen we van alles wat met ademgassen en druksystemen te maken heeft”, vat hij samen. ,,Heel kort door de bocht zorgen we ervoor dat mensen op moeilijke plekken hun werk kunnen uitvoeren. Daar ligt onze specialisatie.”

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Breed opereren in een niche markt

Zo is het bedrijf betrokken bij infraprojecten zoals tunnelbouw. ,,Dat staat onder druk om ervoor te zorgen dat het water niet de tunnel binnendringt.” Ook levert het de uitrusting voor industriële reinigingen, waar vaak gevaarlijke gassen aanwezig zijn. ,,Adem je die in, dan ben je binnen vijf seconden klaar. Schoonmaken kan alleen met een goede uitrusting. Die leveren wij.”

Voor een goede bedrijfsvoering zijn alle sectoren relevant, vindt hij. ,,We bevinden ons in een nichemarkt, maar opereren toch zo breed mogelijk. Op dit moment is defensie hot, maar over een paar jaar is waarschijnlijk een ander marktsegment weer dominant. Het wisselt elkaar over tijd af, is mijn ervaring.”

Innovatie vs. veiligheid

Hytech-Pommec opereert in een sector die aardig conservatief is. ,,Veiligheid staat bij ons voorop. Bij vernieuwingen moet dat altijd gewaarborgd blijven. We kunnen niet zomaar experimenteren of het roer omgooien, want onze producten moeten aan een heel eisenpakket voldoen.”

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Toch zoekt hij met het bedrijf naar manieren om te innoveren. ,,Hoe kunnen we duikapparatuur lichter maken? Hoe zorgen we ervoor dat materieel langer meegaat? Hoe kunnen we beter monitoren, bijvoorbeeld hoe zuiver de ademgassen zijn?”

Inzetten op automatisering

Waar het kan, maakt het bedrijf gebruik van automatisering. Bijvoorbeeld als het gaat om de decompressiekamers. ,,Om de druk in zo’n ruimte geleidelijk af te bouwen, gebruiken we een geautomatiseerd profiel dat computergestuurd is. Eerder ging dat nog handmatig, maar de mens en eventuele foutmarges hebben we inmiddels uit het proces gehaald.”

Dat robots straks het water betreden in plaats van mensen, ziet Kees voorlopig nog niet gebeuren. ,,De komende 10 à 15 jaar acht ik het niet waarschijnlijk. Dat is onhaalbaar, onbetaalbaar of allebei.”

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Finesse ligt in menselijk handelen

Onderwaterrobots en mensen kunnen wel naast elkaar werken, denkt hij. „Ik stel me zo voor dat wanneer er in een bepaald gebied naar mijnen wordt gezocht, het logisch is om eerst een robot het water in te sturen. Die kan dan in kaart brengen wat er allemaal ligt voordat een menselijke duiker gaat kijken.”

Volgens Kees kan een robot zo’n oriënterende taak gerust op zich nemen. Maar het onschadelijk maken van mijnen zal voorlopig mensenwerk blijven, schat hij in. „De finesse ligt in het menselijk handelen. Dat laat zich lastig robotiseren.”

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