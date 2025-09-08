Albert Heijn en Bol doen mee: zo laat TaxVrij werknemers tot 100 euro per maand belastingvrij shoppen

Elke maand shoppen met geld dat je anders aan de Belastingdienst kwijt bent? Claire en Dennis, twee Twentse ondernemers, hebben een app ontwikkeld die voor werknemers bijna voelt als gratis geld. Al is er een maar.

Het klinkt als een soort jackpot die altijd uitkeert: een app waarmee je via je werkgever elke maand tientallen euro’s extra krijgt. Bijvoorbeeld voor boodschappen, voor een cadeaubon van Bol of om je energierekening te betalen. Winst gegarandeerd.

En er zit geen addertje onder het gras, bezweren Claire Silderhuis (39) en Dennis Blaauwbroek (25) uit Enschede, de bedenkers. Hun app heet TaxVrij en is sinds kort te downloaden op de bekende platforms.

„We hebben in feite een nieuwe fiscale oplossing gevonden, maar dan helemaal legaal”, vertelt Dennis. Claire: „En ook voor de werkgever zijn er geen kosten, het is win-win.”

Ook Albert Heijn werkt mee aan TaxVrij

Het Twentse ondernemersduo werkte het afgelopen jaar met een team van 36 mensen hard aan de app en vond grote partijen die zich aansloten, zoals MediaMarkt, Hema, Bol.com en Albert Heijn.

„Een supermarkt is belangrijk, want iedereen moet gewoon z’n boterhammen via ons kunnen kopen”, zegt Claire, die verwacht nog veel meer grote partijen toe te voegen in de komende periode.

In april vorig jaar kregen we groen licht van de Belastingdienst. En nu gaat het hard Dennis Blaauwbroek

Die grote bedrijven gingen akkoord omdat TaxVrij kon aantonen dat de Belastingdienst akkoord is met hun handige truc. Dennis: „We hebben dit samen ontwikkeld met accountantskantoor Ernst & Young. Want we zeiden: als je Champions League wil spelen, moet je ook Champions Leaguespelers hebben. In april vorig jaar kregen we groen licht van de Belastingdienst. En nu gaat het hard.”

Gewoon bij de zelfscan

Hoe het precies werkt? De werknemer ruilt wat brutoloon, overuren of vakantiedagen in, en krijgt daar via TaxVrij een belastingvrij budget voor terug. Afhankelijk van de eigen situatie gaat dat om een bon van 50, 75 of 100 euro per maand.

Taxvrij werkt via een app, bron Emiel Muijderman

Normaal gesproken betaal je over de uitbetaling van loon, vrije dagen en overuren belasting, maar bij Taxvrij niet. De werknemer kiest maandelijks z’n cadeaukaart, die hij digitaal krijgt in de app. „En die kun je bij Albert Heijn gewoon bij de zelfscan gebruiken”, legt Claire uit.

Er is één maar: je werkgever moet wel meedoen. Als die niet mee wil of kan werken, dan heb je niets aan de app. Claire: „Voor de werkgever zijn er geen kosten. Alleen een eenmalige handeling in de salarisadministratie. Dat is alles.”

Werknemers besparen tot wel 77 procent

Hoewel de app pas deze week officieel is gelanceerd, is de belangstelling nu al groot. Onder meer Vos Transport, Kiekens Almelo en HochTief doen mee. Ook bonden als Koninklijk Nederlands Vervoer en Transport en Logistiek Nederland zijn in gesprek met de Tukkers, net als grote accountantskantoren die lucht hebben gekregen van de app.

De toepassing is in principe voor iedereen die werkt in loondienst, al is het niet voor iedereen even geschikt. Bij parttime werk is het minder interessant, omdat je dan minder belasting betaalt, en voor zzp’ers geldt de regeling niet.

Het verdienmodel voor de Twentse ondernemers zit ’m in een maandelijkse bijdrage op de besparing. Dennis: „Werknemers besparen tot wel 77 procent. In ruil daarvoor betalen ze een kleine bijdrage: tussen de 2 en 6 procent administratiekosten per maand. Maar die zijn al verwerkt in de rekentool in de app. Ze zien daar in feite niets van.”

Emiel Muijderman

Claire en Dennis kwamen op het idee door een andere tak van hun bedrijf: het Nationale Hybride Warmtepompenplan, waarmee je ook via de werkgever kon verduurzamen, met inzet van brutoloon.

Dat bleek een succes, maar met beperkingen. Claire: „Een warmtepomp is handig, maar niet iedereen heeft een koophuis.” Dennis: „Werkgevers vroegen toen: kunnen jullie dit concept niet toegankelijker maken? Voor álle medewerkers? En zo is TaxVrij ontstaan.”

