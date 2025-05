Aantal vacatures voor automonteurs daalt fors, toch wacht je nog lang op een reparatie

Het aantal openstaande vacatures voor automonteurs is in een jaar tijd met ruim 30 procent afgenomen. Dat blijkt uit onderzoek van Nationale Vacaturebank. Ondanks de daling is er nog altijd een grote vraag naar automonteurs. Met name in de provincies Zuid-Holland en Gelderland is het aantal openstaande vacatures voor automonteurs hoog in vergelijking met de rest van Nederland.

Nationale Vacaturebank vergeleek het aantal openstaande vacatures voor automonteurs over de eerste twee maanden van dit jaar met dezelfde periode vorig jaar. Over die periode is een afname zichtbaar van 33,5 procent. Dat is ruim twee keer zoveel als de algehele daling op de vacaturemarkt van bijna 15 procent. Opvallend genoeg is er nog steeds wel een grote vraag naar automonteurs.

Meer dan de helft van de autobedrijven geeft aan dat ze in het eerste kwartaal van dit jaar nog altijd een personeelstekort heeft Sharita Boon Nationale Vacaturebank

Meerderheid bedrijven kampt nog met tekort aan automonteurs

De daling is positief, maar vertelt niet het hele verhaal, zegt Sharita Boon, directeur bij Nationale Vacaturebank. ,,Meer dan de helft van de autobedrijven geeft aan dat ze in het eerste kwartaal van dit jaar nog altijd een personeelstekort heeft. Ze moeten nog steeds creatief zijn om geschikte mensen te vinden.”

Om ondanks de krappe arbeidsmarkt toch voldoende personeel te vinden, zoeken bedrijven andere manieren om werknemers te werven. Zo kun je bijvoorbeeld aan de slag als leerling monteur, zonder enige ervaring. Daarnaast kun je al rekenen op een bruto maandsalaris van gemiddeld 2.900 euro.



Het tekort aan automonteurs verschilt per provincie. De meeste vacatures staan open in Zuid-Holland. Gelderland en Noord-Brabant volgen op plek twee en drie. De minste vacatures staan open in Groningen en Zeeland.

Maak het beroep van automonteur aantrekkelijker

Afgelopen maand was er een grootschalige staking onder automonteurs uit onvrede over de huidige cao. De werknemers eisen onder andere een loonsverhoging van 7 procent. Ook willen de automonteurs drie jaar voor de wettelijke AOW-leeftijd met pensioen kunnen. ,,De vraag is in hoeverre bedrijven bereid zijn hiermee in te stemmen. Maar er liggen kapers op de kust die al heel snel een hoger salaris bieden. Zo is het vandaag de dag een stuk eenvoudiger om van beroep te switchen. Er zijn namelijk steeds meer mogelijkheden om zonder ervaring tegen een voltijd salaris een nieuw beroep te leren”, aldus Boon.



De sleutel tot succes? Niet alleen een goed salaris maar ook een aantrekkelijk totaalplaatje Sharita Boon Nationale Vacaturebank

De uitdaging voor werkgevers zit ‘m volgens Boon vooral in het aantrekkelijk houden van het beroep voor zowel jonge als ervaren werknemers. ,,De sleutel tot succes? Niet alleen een goed salaris maar ook een aantrekkelijk totaalplaatje. Daarin spelen mee: het aantal werkuren, reistijd, de mogelijkheid om in je eigen regio te werken en een goed aanbod aan bijscholing.”



