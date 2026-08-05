De stap terug van TicketSwap-oprichter Hans Ober: ‘Het voelde even niet meer als mijn bedrijf’

De oprichters van schoonmaakmerk Seepje zijn 13 jaar na de start op zoek naar een ceo. Daarmee zijn Jasper Gabriëlse en Melvin Loggies niet de eerste ondernemers die na verloop van tijd actief op zoek gaan naar iemand van buitenaf die de dagelijkse leiding op zich neemt. TicketSwap ging Seepje voor. Hoe is dat bevallen?

Lees verder onder de advertentie

Seepje zoekt ceo Seepje wil in vijf jaar groeien naar een omzet van 25 miljoen euro en de nummer 1 worden in schone zeep. De bouwstenen liggen er volgens het bedrijf. En er ligt een doordachte strategische basis. ‘Wat de organisatie nu nodig heeft, is een ceo die daarin de juiste keuzes maakt en focus aanbrengt. Iemand die structuur, cadans en discipline aanbrengt en de integrale P&L-verantwoordelijkheid draagt’, aldus oprichters Jasper Gabriëlse en Melvin Loggies. Samen met Top of Minds is de zoektocht de afgelopen week begonnen, mede via een LinkedIn-post.

Bij TicketSwap, de online marktplaats voor het veilig kopen en verkopen van tweedehands tickets , weet men hoe het is om na jaren een ceo van buitenaf aan te trekken. In juni 2025 werd Jan van Casteren aangesteld als dagelijks leidinggevende.

De voormalige Head of Europe bij Flexport, een technologiebedrijf in de logistieke sector, volgde ruim een jaar geleden medeoprichter Hans Ober op. Ober had tot dan toe meer dan twaalf jaar de dagelijkse leiding op zich genomen. Bij de aanstelling werd direct duidelijk gemaakt dat Ober als lid van de Raad van Commissarissen aan het bedrijf verbonden zou blijven en betrokken zou blijven bij strategische, innovatieve projecten van TicketSwap.

Wennen aan de zijlijn

Hoe is het eerste jaar als oud-ceo Hans Ober bevallen? „Het is natuurlijk heel spannend om je stokje over te dragen aan een opvolger binnen je eigen bedrijf. Het voelde kort daarna even niet meer als mijn bedrijf. Je bent veel minder betrokken bij alle ins en outs, soms was dat best moeilijk en even wennen. Maar voor mij is het wel de juiste keuze gebleken’’, benadrukt de mede-oprichter van TicketSwap. „Dat zie ik nu duidelijk terug bij mezelf, maar ook binnen de organisatie.’’

Lees verder onder de advertentie

“ Het is heel spannend om je stokje over te dragen aan een opvolger binnen je eigen bedrijf. Het voelde kort erna even niet meer als je eigen bedrijf ” Hans Ober

Ober had dankzij zijn aftreden als ceo de handen vrij om zich samen met de andere twee oprichters, Frank Roor en Ruud Kamphuis, op andere zaken te richten. „Ik heb me eerst gefocust op het inwerken van Jan, op een soepele transitie van het dagelijkse leiderschap. Daarna ben ik me samen met mijn (al eerder teruggetreden, red.) compagnons verder gaan richten op verschillende innovatieve projecten.’’

,,Projecten die zich in eerste instantie aan de zijlijn bevonden, maar uiteindelijk toch recht in de kern van TicketSwap sneden. We hebben complexe ideeën die al langer op tafel lagen kunnen aanpakken. Het is echt de innovatieve kant van het ondernemerschap waar nu meer tijd voor is vrijgekomen. We werken aan het bedrijf in plaats van in het bedrijf.’’

Als voorbeelden van die projecten noemt Ober de ‘Social Features’, waarmee de TicketSwap-gebruiker kan zien wat zijn of haar vrienden op de agenda hebben staan, en de auto buy-functie, waarmee men na vooraf de voorkeuren en betaalgegevens ingevuld te hebben, automatisch tickets kan kopen zodra deze beschikbaar komen.

Lees verder onder de advertentie

Selfmade in Holland: Hans Ober van TicketSwap over de weg naar 1 miljard

Verschillende rollen, één doel

Ober ziet zichzelf momenteel als een projectmanager. Samen met Ruud en Frank inspireert hij het team en de ceo met verschillende ideeën en projecten, onder meer op basis van AI. „Mijn compagnons focussen zich op het bouwen van het product en ik probeer zo veel mogelijk frictie weg te nemen. Of ik nu meer direct contact heb met onze medewerkers? Nee, zeker in de eerste periode ben ik bewust uit het zicht verdwenen.’’

Ober: „Op die manier zorg je ervoor dat er geen verwarring ontstaat over wie de dagelijkse leiding binnen het bedrijf heeft. En dat is Jan. Ik ben gefaseerd meer naar de achtergrond verdwenen. Overigens schakel ik nu wel weer wat vaker met het team, al gaat dat vooral over inhoudelijke zaken. Maar nogmaals: ik ben voorzichtig, ik heb nu een heel andere rol binnen TicketSwap. Dat moet duidelijk zijn voor iedereen.’’

Lees verder onder de advertentie

“ De ceo hoeft niet te doen wat ik zeg, als hij wat ik zeg maar meeneemt in zijn uiteindelijke beslissing ” Hans Ober

Dat neemt niet weg dat Ober en zijn opvolger nooit de discussie vermijden. „Qua gedachtegang zitten we behoorlijk op één lijn’’, vertelt Ober. „We hebben allemaal de ambitie om het bedrijf naar een nog hoger niveau te tillen. Dat betekent niet dat je het altijd met elkaar eens bent. Je verschilt soms van mening. Zolang je maar naar elkaar wilt luisteren. De ceo hoeft niet te doen wat ik zeg, zolang hij mijn inbreng maar meeneemt in zijn uiteindelijke beslissing. Daar gaat het om. Het is voor mij een voorwaarde. Net als dat mijn ego en het ego van de ceo TicketSwap niet in de weg moeten staan. The greater good van het bedrijf gaat altijd voor.’’

Lees ook: Seepje groeit hard, maar nog niet winstgevend: ‘Gaat niet alleen om financieel rendement’

De juiste persoon op de juiste plek

Hans Ober begrijpt vanuit eigen ervaring de stap van Seepje om op zoek te gaan naar een ceo. „Ik denk dat weinig oprichters geschikt zijn om hun onderneming te blijven leiden. Je bent letterlijk ooit gestart met een idee, met een businessplan. Daarmee ben je aan de slag gegaan. Als het goed is groeit je bedrijf in de jaren erna steeds harder en word je meer en meer in de rol van leider gedrukt. We hebben nu zo’n 200 werknemers. Dan komt het moment dat je de leiding moet overdragen aan iemand die er ook echt voor in de wieg is gelegd, iemand die ervaring heeft in het bedrijfsleven.’’

Lees verder onder de advertentie

Spijt van de switch heeft Ober absoluut niet. „Ik zag voorheen zaken binnen de organisatie niet goed gaan. Zaken die ik bijvoorbeeld al drie keer had geprobeerd recht te trekken. Op een gegeven moment is de energie om het voor een vierde keer op proberen te lossen een beetje op. Tel daarbij op dat ik me na twaalfeneenhalf jaar steeds minder een ondernemer voelde, maar meer de baas. Dat leidinggevende aspect zit gewoon veel minder in de kern van waar ik intrinsiek gemotiveerd door raak. Ik voel me nu weer echt ondernemer. De ondernemer die over vette ideeën nadenkt en die samen met zijn partners en team daadwerkelijk kan realiseren, de ondernemer die met andere ondernemers om tafel kan zitten om elkaar te inspireren. Hoe mooi is dat?’’