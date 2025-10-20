Willem-Alexander is vaste klant, toch moet 91-jarige banketbakkerij vrezen voor voortbestaan

Banketbakker Maison Kelder is een begrip in Den Haag en ver daarbuiten. De grootste ambachtelijke banketbakker van Nederland heeft talloze grote en bekende cliënten, onder wie koning Willem-Alexander. Toch moet het 91 jaar oude bedrijf vrezen voor zijn voortbestaan.

De gemeente Den Haag wil op het bedrijventerrein waar Maison Kelder gevestigd is een paar duizend woningen bouwen. En dat gaat niet samen, meldt het AD.

Eigenaar Bob Kaptein is laaiend. De discussie over een verhuizing van de bekende bakkerij speelt volgens de Haagse ondernemer al sinds 2015. Toen werd namelijk bekend dat de gemeente duizenden woningen wilde bouwen op het bedrijventerrein De Binckhorst. Die torens zouden binnen 100 meter afstand van de bakkerij worden ontwikkeld.

„Wij hebben toen met veel moeite duidelijk gemaakt dat bestaande bedrijven in dit gebied ook rechten hebben en dat je niet zomaar in iemands achtertuin allemaal torens kunt neerzetten.”

Maison Kelder stapte al eens naar rechter

Maar een combinatie van wonen en maakindustrie is volgens hem gewoon niet mogelijk, in verband met geluidsoverlast en vrachtverkeer. „Als wij om zes uur ‘s ochtends aan het bakken zijn en de vrachtwagens komen langs, kun je je wel voorstellen dat bewoners daar moeite mee zullen hebben. En rijden met een vrachtwagen of vorkheftruck in een gebied waar ook moeders met bakfietsen rijden, is gevaarlijk.”

Er is altijd gezegd dat zittende bedrijven mogen blijven. Dat is ook zo medegedeeld naar de raad. Hoezo is er nu dan ineens sprake van onteigening? Bob Kaptein Maison Kelder

Maison Kelder stapte enkele jaren geleden dan ook naar de rechter en werd door de Raad van State in het gelijk gesteld. „Die zei ook: dit kan niet. We hebben immers een omgevingsvergunning.”

Binnen een afstand van 100 meter van het bedrijf mag daarom niet worden gebouwd. Ondanks die uitspraak was Kaptein bereid om met de gemeente naar een alternatief te zoeken. „Want wij zijn niet van het ‘nee, nee, nee’ . Wij zijn bereid om moeite te doen zodat er gebouwd kan worden, maar dan wel samen met ons.”

Onteigening van banketbakkerij

Het bedrijf kwam zelfs zelf met een eigen voorstel voor een andere plek in de Binckhorst. Maar daar is nooit echt serieus op gereageerd door de gemeente, zegt Kaptein. Den Haag kwam volgens hem alleen met enkele onhaalbare alternatieven. Maison Kelder heeft niet alleen 2.000 vierkante meter nodig, maar ook parkeergelegenheid voor de medewerkers die midden in de nacht komen werken.

De verhoudingen met de gemeente zijn inmiddels op een dieptepunt beland. In het recent verschenen Ontwerp Intergemeentelijk gebiedsprogramma (IGP) wordt namelijk gesproken over onteigening van het pand van Maison Kelder. Kaptein is dan ook woest.

Hoezo is er nu ineens sprake van onteigening?

„Ik lees dat als: als we niet snel iets anders kunnen vinden dan gaan we onteigenen. Dat betekent dus liquidatie. Dan krijg ik een zak geld mee en dan is Maison Kelder dood. En dat terwijl er altijd is gezegd dat zittende bedrijven mogen blijven. Dat is ook zo medegedeeld naar de raad. Hoezo is er nu dan ineens sprake van onteigening?”

Geen concreet alternatief voor ondernemer

Wat het volgens de ondernemer helemaal bizar maakt, is dat er gewoon een concreet alternatief voorhanden is: namelijk in de Escherhal, een grote lege fabriekshal aan de Zonweg in de Binckhorst. De banketbakkerij zou daar qua ruimte perfect terechtkunnen. De wethouder heeft deze week op aandringen van de raad toegezegd naar alternatieve oplossingen te gaan kijken, maar Kaptein is niet gerustgesteld. „Ik ben aan alle kanten bezig om juridische maatregelen te treffen”, kondigt hij aan.

De gemeente zegt met regelmaat overleg te hebben gehad met Maison Kelder. De woordvoerder wijst erop dat het bedrijf zelf ook in gesprek is met de huidige grondeigenaar en eigenaren van mogelijke andere vestigingsplekken. Daar is de gemeente niet bij aanwezig, benadrukt hij. „Van een uitgewerkt plan van Maison Kelder is de gemeente niet op de hoogte gesteld. Daar kunnen wij dus ook niet op reageren. Het vinden van een andere plek is ook ten eerste een zaak tussen het bedrijf en de grondeigenaren.”

Dat iets kan, betekent niet dat je het ook moet willen Woordvoerder gemeente Den Haag

Maison Kelder zegt echter de gemeente verzocht te hebben om een projectteam op te zetten om het plan uit te werken. „Dat is toegezegd, maar heeft nooit vorm gekregen. Daarom konden we het ook nooit formeel voorleggen aan de gemeente.”

De ambachtelijke taarten van Maison Kelder zijn landelijk bekend. Foto: Henriette Guest

Komt er een oplossing voor bakker?

Volgens de gemeente kunnen sommige bedrijven vanwege de aard van hun werkzaamheden niet op hun huidige plek blijven staan, omdat ze bijvoorbeeld te veel lawaai maken of bepaalde geuren verspreiden. Den Haag probeert samen met die ondernemers naar een oplossing te zoeken om de hinder te beperken of om ze soms te helpen verhuizen naar een andere locatie, vertelt de gemeentewoordvoerder.

„We vinden het belangrijk dat er in Den Haag ruimte is voor echt Haagse bedrijven. Zij hóren bij de stad, en maken in dit geval heel lekkere taartjes. Daarom gaan de gesprekken er altijd over hoe we deze bedrijven in de Binckhorst kunnen behouden.”

Voorheen groot industrieterrein

In het eerdergenoemde IGP wordt inderdaad wel gesproken over onteigening, erkent hij. „Maar dat iets kan, betekent niet dat je het ook moet willen. En zeker niet dat het van toepassing is op de genoemde bedrijven. Bovendien is het de gemeenteraad die een besluit tot onteigening zou kunnen nemen.”

De gemeente verzekert dat zij Maison Kelder graag op de Binckhorst wil behouden. „Wij hebben bijvoorbeeld het Mercuriuskwartier aangewezen als puur bedrijventerrein, waar zij door kunnen bouwen aan hun mooie bedrijf.” De gesprekken hierover worden gevoerd door de grondeigenaren. Waar nodig speelt de gemeente een bemiddelende rol hierin.

Alle lekkernijen van banketbakkerij Maison Kelder worden gemaakt op industrieterrein de Binckhorst. Foto: Henriette Guest

Voorheen was de Binckhorst een groot industrieterrein met drie binnenhavens langs het water van de Trekvliet. Den Haag is echter ongeveer tien jaar geleden begonnen met het omvormen van het bedrijventerrein de Binckhorst in een groen en waterrijk gebied, dat ook aantrekkelijk is om in te werken en te wonen. De gemeente wil de ruige, stoere en rauwe sfeer in de Binckhorst behouden, maar er is ook ruimte voor vernieuwing en creativiteit. Zo is de Binckhaven bijvoorbeeld nu het kloppende hart van de Haagse Impact Economy, waar vooral creatief-industriële, innovatieve en experimentele bedrijven zijn gevestigd.

