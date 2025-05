Lees verder onder de advertentie

Jeanine Hoekstra, adviseur van de Kamer van Koophandel, legt uit dat het predicaat zijn oorsprong vindt bij Lodewijk Napoleon. ,,Hij was vier jaar lang koning van ons land en verleende toen de titel 'koopman des konings' aan mensen die aan het hof leverden. Willem I heeft daar in 1815 het predicaat 'Hofleverancier' van gemaakt," vertelt ze aan NU.nl.

Hoe krijg je het predicaat hofleverancier?

Inmiddels leveren hofleveranciers niet meer aan het hof en is er het nodige veranderd aan de vorm en procedure. Het predicaat is 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' gaan heten. Hoekstra: ,,Vroeger konden ook andere leden van het koningshuis het predicaat uitdelen. Zo kon prins Bernhard iemand ook tot hofleverancier benoemen. Koningin Beatrix heeft dat aangepast. Sindsdien kan alleen het staatshoofd hierover beslissen."

Stichting Hofleveranciers in Nederland De Stichting Hofleveranciers in Nederland heeft tot doel een bredere bekendheid en inhoud te geven aan de onderscheiding om daarmee het nationale aanzien van met dit recht begunstigde ondernemingen te bevorderen en hun onderlinge band te versterken, alsmede ter uiting van de gezamenlijke verbondenheid met de monarchie en ons Koninklijk Huis.

Koning Willem-Alexander beslist inderdaad over de aanvraag voor het predicaat en keurt deze uiteindelijk goed. Bedrijven die in aanmerkingen willen komen, sturen hun aanvraag eerst naar de burgemeester van de gemeente waar ze gevestigd zijn. Die wordt vervolgens doorgestuurd naar de commissaris van de Koning.

Predicaat alleen per 25 jaar aan te vragen

Ondernemers kunnen het predicaat alleen bij een aankomend jubileum aanvragen. ,,Als je 101 jaar bestaat, moet je weer een aantal jaar wachten, want het gaat in stapjes van 25 jaar", aldus Hoekstra.

Bij de aanvraag moet een hoop eigen research zitten, zoals onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van het bedrijf. Ook wordt het bedrijf compleet doorgelicht. ,,Men wil van de hoed en de rand weten. Je moet een onberispelijke reputatie hebben en dus geen gekke dingen hebben gedaan, zoals belastingontduiking", zegt Hoekstra.

We hebben erover getwijfeld ons hofleverancier te noemen, omdat nieuwe klanten misschien zouden denken dat we exclusief en duur zijn Paul Bijlsma van De Wijn & Whisky Schuur

Welke bedrijven zijn hofleverancier?

Het kan uiteindelijk wel een jaar duren voordat je jezelf hofleverancier mag noemen. Paul Bijlsma van De Wijn & Whisky Schuur runt al veertig jaar het bedrijf in het Friese Scharnegoutum, vlak boven Sneek. Sinds twee weken draagt het bedrijf officieel het predicaat hofleverancier. Maar het proces was al twee jaar geleden gestart. ,,We wisten dus al langer dat het eraan kwam, maar nu mogen we ons bedrijf officieel zo noemen."

De gemeente had het initiatief genomen voor de aanvraag, vanwege het honderdjarig bestaan van het bedrijf. ,,We hebben erover getwijfeld ons hofleverancier te noemen, omdat nieuwe klanten misschien zouden denken dat we exclusief en duur zijn. Dat is niet zo, we zijn zelfs goedkoper dan de supermarkt en slijterijketens."

De ondernemer is wel ontzettend blij met de benoeming en trots dat het familiebedrijf al zo lang bestaat. ,,Ik vind het ontzettend leuk, het bedrijf is al vier generaties lang van onze familie en ik ben de langstzittende. Bij goede gezondheid hoop ik mijn vijftigste boekjaar te halen."

Erkenning van de koning voelt als een kroon op het werk. En je kunt er natuurlijk mee laten zien dat je een betrouwbare partij bent, je krijgt het predicaat namelijk niet zomaar Paul Bijlsma van De Wijn & Whisky Schuur

Geen directe voordelen, puur voor de eer

Bedrijven ondervinden niet direct concrete voordelen van de titel, leerde Hoekstra uit gesprekken met ondernemers. Ze hebben er niet ineens meer klanten door, ondernemers doen het puur voor de eer. ,,Erkenning van de koning voelt als een kroon op het werk. En je kunt er natuurlijk mee laten zien dat je een betrouwbare partij bent, je krijgt het predicaat namelijk niet zomaar."

Voor Bijlsma voelt het ook als erkenning. ,,We zijn al jaren toonaangevend in de regio. De winkel zit in een klein dorpje, in the middle of nowhere, maar veel mensen van buitenaf weten ons goed te vinden. Dat is best uniek voor een bedrijf in zo’n dun bevolkt gebied.”

