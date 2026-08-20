Van een verzameling van honderden flessen naar een eigen distilleerderij in Budel-Schoot en een whiskyfestival: voor Jop Boer (34) uit Maarheeze is whisky al jaren een passie. In 2029 moet de eerste whisky van Moutmolen op de markt komen. Het mout wordt een paar meter verderop gemalen.

Lees verder onder de advertentie

Bij binnenkomst in de slijterij van Moutmolen komt de geur van whisky je tegemoet. Aan de zijkant van de winkel staan de vaten waarin de eerste eigen whisky van Boer ligt te rijpen. Loop je verder, dan kom je bij de stokerij, waar de whisky wordt gemaakt.

Links van de slijterij staan de oude molen en het proeflokaal, met een aantal tafeltjes waar bezoekers hun glas kunnen laten rondgaan. Alles ligt hier op een paar meter van elkaar.

De liefde voor deze sterke drank begint bij Boer in zijn tienerjaren. Een fles single malt zorgt voor het omslagpunt. Hij verdiept zich in smaken, ontwikkelt voorkeuren en begint te verzamelen. „Ik had op een gegeven moment een paar honderd flessen whisky thuis staan. Toen ik in 2013 voor het eerst een vat Schotse whisky kocht, had ik geen concreet plan. Het was meer uit enthousiasme”, vertelt hij in het Eindhovens Dagblad.

Lees verder onder de advertentie

Dat veranderde toen Boer een 27 jaar oud vat kocht. Vanwege de leeftijd moet de inhoud gebotteld worden. Hij maakt een klein businessplan en brengt de whisky op de markt. „De flessen waren redelijk snel verkocht en hierdoor had ik weer wat geld om nog meer vaten te kopen.” Zo begint de hobby steeds meer op een onderneming te lijken.

Slijterij, stokerij en proeflokaal

Jop Boer begint in 2017 met whisky bottelen naast zijn werk als makelaar. In 2020 krijgt het bedrijf serieuze vormen. „Het werd steeds groter en toen ben ik minder gaan werken.”

In 2024 besluit hij zich volledig op zijn onderneming te richten en zoekt hij een plek om te werken. Een geschikte plek vindt hij bij molen Janzona in Budel-Schoot. De locatie biedt ruimte voor een slijterij, stokerij en proeflokaal. Belangrijker nog: de molen heeft een plek in het productieproces. „De molen maalt het mout dat we gebruiken voor onze whisky.”

Lees verder onder de advertentie

Jop Boer aan het werk in zijn distilleerderij. Nick van Extel/DCI Media

Voor de eerste eigen whisky moeten liefhebbers nog wachten. Hoewel whisky na drie jaar mag worden gebotteld, wacht Boer ongeveer 4,5 jaar voor de eerste botteling. Zijn de vaten dan nog niet goed genoeg, dan wacht hij langer. „Ik moet een product hebben dat goed is. Die kwaliteit is zo belangrijk.”

Voor de Maarheezenaar is het wachten minder lastig dan voor zijn klanten. In de stokerij kan hij de ontwikkeling van de vaten zelf volgen. „Ik heb hier de mogelijkheid om iedere dag een vat open te maken, eraan te ruiken en te proeven hoe de whisky zich ontwikkelt.”

“ Je weet nooit hoe whisky zich in zo’n vat gaat gedragen ” Jop Boer

Toch blijft het eindresultaat een verrassing. Juist dat onvoorspelbare karakter vindt hij interessant aan whisky. „Je weet nooit hoe whisky zich in zo’n vat gaat gedragen. Je hebt wel een idee van hoe het eruit komt, maar je weet het pas echt als het in de fles zit.”

Lees verder onder de advertentie

Whisky proeven en muziek

Terwijl de vaten rijpen, komt de whiskywereld naar Budel-Schoot. Boer houdt op zaterdag 26 september een kleinschalig whiskyfestival met Nederlandse distillateurs. Bezoekers kunnen whisky’s proeven en rechtstreeks met de makers praten.

Daarnaast zijn er livemuziek, een barbecue en demonstraties van de molenaars. Ook zijn er twee masterclasses over whisky.

Voor Boer is het festival een manier om het tienjarig bestaan van het bedrijf én het eerste jaar van de productie in de molen te vieren. Ook wil hij iets leuks neerzetten voor de regio. „Er is hier weinig te doen in de omgeving. We willen de regio wat meer laten leven.’’

Lees verder onder de advertentie

Dit artikel werd oorspronkelijk geschreven door Stan Smulders voor het Eindhovens Dagblad.