No Waste Army opent in september De Kromste Supermarkt van Nederland op Utrecht Centraal. Oprichter Thibaud van der Steen wil bewijzen dat er wél business zit in ‘afwijkende’ groenten en fruit. De pop-up kost tienduizenden euro’s, maar moet vooral leiden tot structurele retailkansen. „Dit moeten we misschien veel vaker doen.”

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No Waste Army verkoopt al langer boxen met geredde groenten en fruit. Toch is een supermarkt een andere stap. In de tijdelijke winkel die van 7 tot en met 13 september op Utrecht Centraal staat, kunnen consumenten losse producten kopen: van kromme komkommers tot appels met hagelschade. „Dit zijn de groenten en fruit die niet aan de overkant bij de Albert Heijn to go liggen, terwijl ze daar wel thuishoren”, benadrukt oprichter Thibaud van der Steen.



Hoewel No Waste Army in april landelijke bekendheid kreeg met de Nationale Aardappelweek, waarin het voedselcollectief aandacht vroeg voor het enorme overschot van miljoenen kilo’s aardappelen, is de pop-upsupermarkt volgens Thibaud het grootste project tot nu toe. „Vanaf het eerste jaar zat het al wel in ons hoofd. Hoe gaaf zou het zijn om met de pop-up te testen wat we kunnen bereiken?”



Volgens Thibaud gaat het niet alleen om aandacht. De winkel moet laten zien dat producten die normaal gesproken de supermarkt niet halen, prima verkoopbaar zijn. No Waste Army wil tijdens de pop-up, die niet geheel toevallig samenvalt met de Verspillingsvrije Week, 100.000 kilo kromme groenten en fruit verkopen. Daarmee haakt No Waste Army in op een hardnekkig argument van supermarkten: afwijkende producten zouden blijven liggen. „De consument moet ze gewoon leren kennen.”

“ Qua omzet en volumes zijn stationswinkels en cateraars groter dan wat we doen met de consumentenboxen ” Thibaud van der Steen

Pop-up kost zeker 45.000 euro

Een week lang een supermarkt draaien op een toplocatie is niet goedkoop. Thibaud: „Ik denk dat je alles bij elkaar misschien wel 45.000 euro kwijt bent.” Dat bedrag zit niet alleen in huur of logistiek. De winkel moet er ook uitzien als een daadwerkelijke supermarkt. „Je wil echt die winkelbeleving.”



„NS Stations is partner in het project en helpt de investering behapbaar te maken. Zij nemen ongeveer de helft van die kosten voor hun rekening”, legt Thibaud uit. Het gaat volgens hem deels om betaalde investeringen en deels om steun in natura, zoals reclameborden op en rond Utrecht Centraal.



Thibaud vertelt dat tijdens de pop-up ook tientallen retailers langskomen die actief zijn op stations, zoals Smullers, Burger King en HEMA. Oos Kesbeke, met wie No Waste Army vaker samenwerkt, is daarbij een van de sprekers. „Qua omzet en volumes zijn stationswinkels en cateraars groter dan wat we doen met de consumentenboxen. Kun je producten aan hen leveren, dan gaat het in één keer snel.”



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Opstap naar eigen winkels van No Waste Army?

Anderhalf jaar geleden had sportvoedingsmerk Upfront ook een pop-up op Utrecht Centraal. Voor hen bleek de tijdelijke winkel een perfecte leerschool: hun eerste eigen supermarkt opende eind 2025, waarna begin dit jaar in Rotterdam een tweede locatie volgde.



Hoewel No Waste Army begon met boxen met afgekeurde groenten en fruit, denkt Thibaud steeds nadrukkelijker na over verkoopkanalen buiten de eigen webshop. „Wie weet zeggen we na afloop wel: dit moeten we veel vaker gaan doen. En dat we over een jaar ook twee supermarkten hebben en gaan we die verder uitrollen. Of kiezen we voor een shop-in-shop of eigen schap bij een bestaande supermarkt.”



Een concreet uitrolplan ligt er nog niet. De pop-up op Utrecht Centraal is eerst een test. Wel merkt Thibaud dat de ideeën snel groter worden. Zo denkt No Waste Army na over winkels in grote steden, bijvoorbeeld in het seizoen van april tot en met september of oktober, waarin producten rechtstreeks van boeren naar tijdelijke verkooppunten kunnen worden gebracht.

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“ Als de vijf grootste supermarkten kromme groenten en fruit gaan inkopen, dan creëer je een gigantische verandering ” Thibaud van der Steen

Samenwerking met Upfront?

De situatie bij No Waste Army is niet helemaal te vergelijken met die bij Upfront. Voor een grote winkeluitrol is veel geld nodig. „Dat ligt niet op de plank. Wij hebben geen ‘sportmotor’, zoals zij dat hebben met hun webshop, die 75 of 100 miljoen omzet doet.” Toch zijn de gesprekken over een samenwerking met Upfront inmiddels ook gestart.



Sinds 2023 heeft No Waste Army in totaal 4,7 miljoen kilo groenten en fruit gered, maar aan de impact van grote supermarktketens mogen we volgens Thibaud niet voorbijgaan. Hij noemt ze ‘logge olietankers’, die maar langzaam veranderen. „Het zelf doen is sneller. Maar als je echt impact wil maken, moet je ook samenwerken met de bestaande ketens. Als de vijf grootste supermarkten van Nederland kromme groenten en fruit gaan inkopen, dan creëer je een gigantische verandering.”

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